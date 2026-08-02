Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга белади

·0·Дунё
Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга белади

Флорида соҳилларида содир бўлган акула ҳужуми ҳақиқий жасорат намунасини намоён этди. 22 ёшли Жакори Хай денгизда сузиб юрган вақтда акула ҳужумига учради. Аммо у энг аввало ўзининг эмас, ҳомиладор севгилисининг ҳаёти ва хавфсизлигини ўйлади.

Ҳодиса Волусия округидаги Данлоутон соҳили яқинида юз берган. Жакори Хайнинг сўзларига кўра, у белигача сувга кирган вақтда тўсатдан чап оёғини нимадир қаттиқ тишлаганини ҳис қилган. Бир неча сониядан кейин эса унга акула ҳужум қилганини англаган.

Унинг айтишича, акула дастлаб оёғини тишлаб, кейин қўйиб юборган. Бироқ орадан кўп ўтмай яна қайтиб келиб, бу сафар унинг қўлига ташланишга уринган. Жакори йиртқични қўли билан итариб юборишга муваффақ бўлган ва дарҳол ҳомиладор севгилисини соҳил томон етаклаб, уни хавфсиз жойга олиб чиққан.

«Мен учун энг муҳими аввал унинг омон қолиши эди. Севгилимнинг хавфсиз эканига ишонч ҳосил қилганимдан кейингина ўз аҳволим ҳақида ўйлай бошладим», — деди у маҳаллий ОАВга.

Оғир жароҳат олганига ва кўп миқдорда қон йўқотганига қарамай, Жакори мустақил равишда соҳилгача етиб келишга муваффақ бўлган. У ерда қутқарувчилар унга биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, шифохонага етказишган.

Шифокорларнинг маълум қилишича, унинг чап оёғида чуқур тиш излари қолган, пайлари ҳам шикастланган. Ҳозирда йигит шифокорлар назорати остида даволанмоқда. Оила аъзоларига тиббий харажатларни қоплашда кўмак бериш мақсадида хайрия жамғармаси ҳам ташкил этилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиОртга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиБугун, 18:48Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Бугун, 18:478 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирдиБугун, 17:37Даун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиДаун синдромли илк депутат: Мар Галсеран тарих яратдиБугун, 17:31Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиБугун, 17:23Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Шакира овозини айнан такрорлайдиган гватемалалик йигит интернет юлдузига айланди (видео)Бугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда