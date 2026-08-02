Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқда

·0·Техно
Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқда

Lenovo компанияси Googleбоок деб номланган янги туркумдаги мобил компьютерларни бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги синфдаги қурилмалар жорий йилнинг баҳор фаслида эълон қилинган бўлиб, уларнинг асосий ўзига хос жиҳати Android операцион тизимида ишлаши ҳамда Gemini Intelligence интеллектуал тизими билан чуқур интеграция қилинганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Lenovo томонидан ушбу йўналишда камида учта турли хилдаги янги маҳсулот тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур қурилмалар қаторига иккитаси классик ноутбук форматида, қолгани эса гибрид кўринишда ишлаб чиқилаётган мобил компьютерлар киради. Мутахассислар ушбу қадамни мобил ва стационар қурилмалар ўртасидаги чегараларни янада яқинлаштиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоламоқдалар.

Гибрид планшет ва ноутбуклар

Тайёрланаётган қурилмалардан бири иккита вазифани бажарувчи яни икки-бирда қурилма ҳисобланади. Дастлабки тарқалган тасвирларга кўра, мазкур қурилма клавиатура уланган қулай планшетдан иборат бўлади. Ҳозирча техник тафсилотлар кам бўлса-да, манбаларга таяниб, ушбу модел Долбй Атмос овоз технологиясини қўллаб-қувватлайдиган тўртта динамик билан жиҳозланиши ҳамда махсус стилусни тушуниши маълум қилинди.

Қолган иккита янги қурилма эса анъанавий ноутбук форматида тақдим этилади. Тарқалган визуал материалларга кўра, улар жуда юпқа корпусга эга бўлиб, фойдаланувчиларга минимал даражадаги портлар тўпламини таклиф этади. Ушбу ечим қурилмаларнинг вазнини сезиларли даражада енгиллаштириб, уларни доимий равишда ўзи билан олиб юрувчилар учун қулай қилади.

Келгуси тақдимот ва кутилмалар

Ҳозирча Lenovo ушбу маҳсулотларнинг тўлиқ техник тавсифлари, нархлари ва сотувга чиқиш саналари ҳақида расмий маълумотларни ошкор этишга шошилмаяпти. Бироқ технологиялар оламидаги манбаларнинг хабар қилишича, қурилмалар ҳақидаги барча асосий тафсилотлар 12-август куни бўлиб ўтадиган анъанавий Маде бй Google тақдимотида маълум қилиниши кутилмоқда.

Googleбоок синфидаги қурилмаларнинг Android базасида ишлаши мобил иловалар экотизимини ноутбуклар сегментига янада кенгроқ олиб кириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчиларга иш ва кўнгилочар контент билан ишлашда янги қулайликларни тақдим этиши кутилмоқда.

LenovoGoogleбоокAndroidGeminiНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиХитой прошивкали смартфонларда Google Pay ишламай қолдиБугун, 18:25Вера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиВера Rubin телескопи оламнинг илк ўта чуқур суратини тақдим этдиБугун, 17:51NASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиNASA астронавти МКСдан Сомон йўлининг ноёб суратини қандай олдиБугун, 17:22Флорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаФлорида штати электромобиллар зарядлаш маблағини аэротахиларга йўналтирмоқдаБугун, 16:55Эйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиЭйнштейн назарияси яна тасдиқланди: фазо-вақт бурилиши ўлчандиБугун, 16:30Asus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиAsus компанияси янги VM31 компакт мини-ПК қурилмасини тақдим этдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади