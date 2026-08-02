Lenovo Android операцион тизимига асосланган янги Googleбоок қурилмаларини тайёрламоқда
Lenovo компанияси Googleбоок деб номланган янги туркумдаги мобил компьютерларни бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги синфдаги қурилмалар жорий йилнинг баҳор фаслида эълон қилинган бўлиб, уларнинг асосий ўзига хос жиҳати Android операцион тизимида ишлаши ҳамда Gemini Intelligence интеллектуал тизими билан чуқур интеграция қилинганидадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Lenovo томонидан ушбу йўналишда камида учта турли хилдаги янги маҳсулот тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур қурилмалар қаторига иккитаси классик ноутбук форматида, қолгани эса гибрид кўринишда ишлаб чиқилаётган мобил компьютерлар киради. Мутахассислар ушбу қадамни мобил ва стационар қурилмалар ўртасидаги чегараларни янада яқинлаштиришга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоламоқдалар.
Гибрид планшет ва ноутбукларТайёрланаётган қурилмалардан бири иккита вазифани бажарувчи яни икки-бирда қурилма ҳисобланади. Дастлабки тарқалган тасвирларга кўра, мазкур қурилма клавиатура уланган қулай планшетдан иборат бўлади. Ҳозирча техник тафсилотлар кам бўлса-да, манбаларга таяниб, ушбу модел Долбй Атмос овоз технологиясини қўллаб-қувватлайдиган тўртта динамик билан жиҳозланиши ҳамда махсус стилусни тушуниши маълум қилинди.
Қолган иккита янги қурилма эса анъанавий ноутбук форматида тақдим этилади. Тарқалган визуал материалларга кўра, улар жуда юпқа корпусга эга бўлиб, фойдаланувчиларга минимал даражадаги портлар тўпламини таклиф этади. Ушбу ечим қурилмаларнинг вазнини сезиларли даражада енгиллаштириб, уларни доимий равишда ўзи билан олиб юрувчилар учун қулай қилади.
Келгуси тақдимот ва кутилмаларҲозирча Lenovo ушбу маҳсулотларнинг тўлиқ техник тавсифлари, нархлари ва сотувга чиқиш саналари ҳақида расмий маълумотларни ошкор этишга шошилмаяпти. Бироқ технологиялар оламидаги манбаларнинг хабар қилишича, қурилмалар ҳақидаги барча асосий тафсилотлар 12-август куни бўлиб ўтадиган анъанавий Маде бй Google тақдимотида маълум қилиниши кутилмоқда.
Googleбоок синфидаги қурилмаларнинг Android базасида ишлаши мобил иловалар экотизимини ноутбуклар сегментига янада кенгроқ олиб кириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчиларга иш ва кўнгилочар контент билан ишлашда янги қулайликларни тақдим этиши кутилмоқда.
…