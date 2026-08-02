Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда денгизда чўмилаётган сузувчининг орқасига саккизоёқ ёпишиб олгани акс этган ноодатий лавҳа тарқалди.
Видеода саккизоёқ эркакнинг орқаси ва елкасига ёпишиб, уни пайпаслагичлари билан ўраб олгани акс этган. Воқеа аввал саккизоёқлар бўлмаган жойда содир бўлгани ва видео якунида сузувчи жароҳат олмагани тасвирланган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…