Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шарт

·0·Спорт
Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шарт

Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Ленй Ёро жамоанинг жорий мавсумдаги асосий мақсади Англия Премер-лигаси кубогини ютиш эканини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, француз ҳарактерига эга ёш футболчи клуб ўн йилдан ортиқ давом этган чемпионлик танаффусига барҳам беришга тайёрлигига ишонди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сир Алекс Фергусон 2013-йилда мураббийлик фаолиятини якунлаганидан буён «қизил иблислар» ички биринчиликда барқарорликка эриша олмаяпти. Афсонавий мутахассис қўл остида клуб 13 марта Англия чемпионлигини қўлга киритган эди, бироқ унинг кетишидан кейин жамоа бошқарувига келган кўплаб мураббийлар бу муваффақиятни такрорлай олмади.

Майкл Каррик қўл остидаги янги давр

Ўтган давр мобайнида Девид Моес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью ва Эрик тен Ҳаг турли кубокларни қўлга киритган бўлса-да, Премер-лига бош соврини «Олд Траффорд»га қайтгани йўқ. 2024/25-йилги мавсумда жамоа 15-ўринни эгаллагач, клуб раҳбариятида туб бурилиш ясалди ва Майкл Каррик бош мураббий этиб тайинланди.

Январ ойида жамоани қабул қилиб олган 45 ёшли мутахассис қийин вазиятни ўнглаб, Премер-лигани учинчи ўринда якунлади ва ёзда тўлақонли бош мураббийга айланди. Каррик клубдаги 20 йиллик фаолияти ва масъулият ҳақида гапирар экан, футболчиларнинг сўнгги ойлардаги матонати ва бирдамлигини алоҳида эътироф этди.

Ленй Ёронинг улкан режалари

Матбуотга берган интервюсида Ленй Ёро жамоанинг ички муҳити аъло даражада эканини ва барча футболчилар фақат ғалаба учун ҳаракат қилаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтед ўз мақомига муносиб тарзда ҳар бир учрашувда фақат зафар қучиши талаб этилади.

«Биз Манчестер Юнайтедмиз, шунинг учун ҳам шундай фикрлашимиз керак. Менда бунинг учун етарли салоҳият борлигини биламан», деди Ленй Ёро. У ўз олдига ҳар бир ўйинда ишончли ҳаракат қилиш ва жамоага кубоклар келтириш вазифасини қўйганини қўшимча қилди.

Манчестер ЮнайтедЛенй ЁроМайкл КаррикПремер-лигаФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашБугун, 18:39Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 18:13Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаРеал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаБугун, 17:52Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиДжошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиБугун, 17:36Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда