Ленй Ёро: Манчестер Юнайтед Англия чемпионлигини қўлга киритиши шарт
Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Ленй Ёро жамоанинг жорий мавсумдаги асосий мақсади Англия Премер-лигаси кубогини ютиш эканини қатъий таъкидлади. Goal.com хабар беришича, француз ҳарактерига эга ёш футболчи клуб ўн йилдан ортиқ давом этган чемпионлик танаффусига барҳам беришга тайёрлигига ишонди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сир Алекс Фергусон 2013-йилда мураббийлик фаолиятини якунлаганидан буён «қизил иблислар» ички биринчиликда барқарорликка эриша олмаяпти. Афсонавий мутахассис қўл остида клуб 13 марта Англия чемпионлигини қўлга киритган эди, бироқ унинг кетишидан кейин жамоа бошқарувига келган кўплаб мураббийлар бу муваффақиятни такрорлай олмади.
Майкл Каррик қўл остидаги янги даврЎтган давр мобайнида Девид Моес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью ва Эрик тен Ҳаг турли кубокларни қўлга киритган бўлса-да, Премер-лига бош соврини «Олд Траффорд»га қайтгани йўқ. 2024/25-йилги мавсумда жамоа 15-ўринни эгаллагач, клуб раҳбариятида туб бурилиш ясалди ва Майкл Каррик бош мураббий этиб тайинланди.
Январ ойида жамоани қабул қилиб олган 45 ёшли мутахассис қийин вазиятни ўнглаб, Премер-лигани учинчи ўринда якунлади ва ёзда тўлақонли бош мураббийга айланди. Каррик клубдаги 20 йиллик фаолияти ва масъулият ҳақида гапирар экан, футболчиларнинг сўнгги ойлардаги матонати ва бирдамлигини алоҳида эътироф этди.
Ленй Ёронинг улкан режалариМатбуотга берган интервюсида Ленй Ёро жамоанинг ички муҳити аъло даражада эканини ва барча футболчилар фақат ғалаба учун ҳаракат қилаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтед ўз мақомига муносиб тарзда ҳар бир учрашувда фақат зафар қучиши талаб этилади.
«Биз Манчестер Юнайтедмиз, шунинг учун ҳам шундай фикрлашимиз керак. Менда бунинг учун етарли салоҳият борлигини биламан», деди Ленй Ёро. У ўз олдига ҳар бир ўйинда ишончли ҳаракат қилиш ва жамоага кубоклар келтириш вазифасини қўйганини қўшимча қилди.
…