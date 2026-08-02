Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Реал Мадрид" ва Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелла ўзининг ташқи қиёфасини ўзгартирди.
28 ёшли жаҳон чемпиони ижтимоий тармоқларда янги соч турмагини намойиш этди.
Аввалроқ, Кукурелла Жаҳон чемпионати олдидан берган ваъдасини ҳам бажарди: Испания ғалабасидан сўнг, у билагига бош мураббий Луис де ла Фуентенинг татуировкасини туширди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…