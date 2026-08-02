Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқди
Дунёдаги энг хавфли денгиз йиртқичларидан бири билан боғлиқ навбатдаги ҳайратланарли ҳолат АҚШнинг Калифорния штатида қайд этилди. Ньюпорт-Бич соҳили яқинида тўлқинда учиб кетаётган серфингчи ортидан улкан оқ акула сув юзасидан сакраб чиққан лаҳза тасодифан камерага муҳрланди.
Ҳодиса эрталабки соатларда соҳилда суратга олиш билан машғул бўлган Соарен Стивенсон томонидан қайд этилган. У дастлаб сувдан нимадир чиққанига эътибор бермаган. Кейинчалик тасвирни катталаштириб кўрганида, бу улкан оқ акула эканини англаган.
Энг ҳайратланарлиси, серфингчи акула ўзидан бир неча метр орқада пайдо бўлганини мутлақо сезмаган. Атрофдагилар ҳам бу ҳолатни фақат кейинроқ суратлар орқали билиб қолган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, акуланинг сувдан сакраши ҳужум қилишни англатмайди. Бундай ҳаракат баъзан паразитлардан халос бўлиш, ўйнаш ёки ов қилиш жараёнида ҳам кузатилади.
Калифорния Балиқ ва ёввойи табиат департаменти маълумотларига кўра, штатда одамларга нисбатан акула билан боғлиқ ҳодисалар жуда кам учрайди. 1950 йилдан буён 250 тадан кам ҳолат расман қайд этилган бўлиб, уларнинг жуда оз қисми ўлим билан якунланган.
Мутахассислар шунга қарамай, акула кўрилган ҳудудларда сувга тушмаслик ва расмий огоҳлантиришларга амал қилишни тавсия этмоқда. Камерага тушиб қолган ушбу ноёб лаҳза эса ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
…