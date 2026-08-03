Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтди
Челси жамоасининг бош мураббийи лавозимини эгаллаган Хаби Алонсо Реал Мадрид клубидан кетганидан кейин унинг фаолиятида қолган чуқур «чандиқлар» ҳақида илк бор очиқ гапирди. Испаниялик мутахассис Лондон клубида ўзининг янги профессионал саҳифасини бошлар экан, Стамфорд Бридгени танлаши унинг ҳиссий ва касбий боғлиқлиги билан изоҳланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мураббий Мадридда атиги етти ой ишлаган ва жорий йилнинг январ ойида Испания Суперкубоги финалида Барселонага мағлуб бўлгач, истеъфога чиқарилган эди. Баер Леверкусен клуби билан тарихий мавсумни ўтказиб, қироллик клубига келган мутахассис учун бу давр қийин синовга айланди. Австралиядаги мавсумолди турнир тақдимотида сўзга чиққан 44 ёшли мутахассис муваффақиятсизликни таҳлил қилиш учун маълум вақт керак бўлганини тан олди.
«Хайриятки, фаолиятимда бундай жароҳатлар кўп эмас. Ҳа, менда чандиқ қолди, аммо улар битиб кетади. Энди бу жароҳат битди ва мен Мадридда иш бошлаганимдаги каби ушбу янги қадамдан завқланишга тайёрман ва мотивацияга тўла», — дея иқтибос келтиради испан мураббийининг сўзларини нашр.
Тактик ёндашувларни қайта кўриб чиқишЎтган давр мобайнида ўзининг мураббийлик услуби ва тактик ёндашувларини чуқур таҳлил қилганини билдирган Хаби Алонсо ўзига нисбатан ўта танқидий муносабатда бўлганини таъкидлади. У Реал Мадриддаги қисқа фаолияти давомида нима иш бергани ва нима иш бермаганини батафсил ўрганиб чиққан.
«Орқага назар ташлаб, яхши жиҳатларни ва ишламаган нарсаларни ажратиб оламан. Мен ўзимга нисбатан жуда танқидий бўлдим, чунки ҳаммаси кутилганидек чиқмагач, нима яхшироқ бажарилиши мумкинлиги ҳақида ўйладим», — дея қўшимча қилди мураббий.
Челси учун янги бошланғич нуқтаУшбу тайинлов Лондон клуби учун ҳал қилувчи паллага тўғри келади. 2025–26 йилги мавсум давомида уч нафар бош мураббий алмаштирган Челси ўтган чемпионатни 10-ўринда якунлаган эди. Еврокубоклардаги ўйинлардан озод бўлган жамоа энди бор эътиборини ички майдондаги муваффақиятларга қаратади.
Хаби Алонсонинг фикрича, Мадридда дуч келинган қийинчиликлар ва тушкунликлар уни кучлироқ мутахассисга айлантирган. Мураббий бу тажриба унинг қарашларини янада ўткирлаштирганини ва келажакдаги натижалар яхшироқ бўлишига умид қилишини таъкидлади.
…