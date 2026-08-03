Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтди

·0·Спорт
Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтди

Челси жамоасининг бош мураббийи лавозимини эгаллаган Хаби Алонсо Реал Мадрид клубидан кетганидан кейин унинг фаолиятида қолган чуқур «чандиқлар» ҳақида илк бор очиқ гапирди. Испаниялик мутахассис Лондон клубида ўзининг янги профессионал саҳифасини бошлар экан, Стамфорд Бридгени танлаши унинг ҳиссий ва касбий боғлиқлиги билан изоҳланишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мураббий Мадридда атиги етти ой ишлаган ва жорий йилнинг январ ойида Испания Суперкубоги финалида Барселонага мағлуб бўлгач, истеъфога чиқарилган эди. Баер Леверкусен клуби билан тарихий мавсумни ўтказиб, қироллик клубига келган мутахассис учун бу давр қийин синовга айланди. Австралиядаги мавсумолди турнир тақдимотида сўзга чиққан 44 ёшли мутахассис муваффақиятсизликни таҳлил қилиш учун маълум вақт керак бўлганини тан олди.

«Хайриятки, фаолиятимда бундай жароҳатлар кўп эмас. Ҳа, менда чандиқ қолди, аммо улар битиб кетади. Энди бу жароҳат битди ва мен Мадридда иш бошлаганимдаги каби ушбу янги қадамдан завқланишга тайёрман ва мотивацияга тўла», — дея иқтибос келтиради испан мураббийининг сўзларини нашр.

Тактик ёндашувларни қайта кўриб чиқиш

Ўтган давр мобайнида ўзининг мураббийлик услуби ва тактик ёндашувларини чуқур таҳлил қилганини билдирган Хаби Алонсо ўзига нисбатан ўта танқидий муносабатда бўлганини таъкидлади. У Реал Мадриддаги қисқа фаолияти давомида нима иш бергани ва нима иш бермаганини батафсил ўрганиб чиққан.

«Орқага назар ташлаб, яхши жиҳатларни ва ишламаган нарсаларни ажратиб оламан. Мен ўзимга нисбатан жуда танқидий бўлдим, чунки ҳаммаси кутилганидек чиқмагач, нима яхшироқ бажарилиши мумкинлиги ҳақида ўйладим», — дея қўшимча қилди мураббий.

Челси учун янги бошланғич нуқта

Ушбу тайинлов Лондон клуби учун ҳал қилувчи паллага тўғри келади. 2025–26 йилги мавсум давомида уч нафар бош мураббий алмаштирган Челси ўтган чемпионатни 10-ўринда якунлаган эди. Еврокубоклардаги ўйинлардан озод бўлган жамоа энди бор эътиборини ички майдондаги муваффақиятларга қаратади.

Хаби Алонсонинг фикрича, Мадридда дуч келинган қийинчиликлар ва тушкунликлар уни кучлироқ мутахассисга айлантирган. Мураббий бу тажриба унинг қарашларини янада ўткирлаштирганини ва келажакдаги натижалар яхшироқ бўлишига умид қилишини таъкидлади.

Хаби АлонсоЧелсиРеал МадридAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЛиверпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 11:35Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 10:52Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 10:52Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаМоуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаБугун, 10:5112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда