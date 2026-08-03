Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этди

·0·Дунё
Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этди

Бразилиянинг “Centro Sportivo Alagoano” ёшлар жамоаси футболчиси, 15 ёшли Микаэл Леандро да Силва Масейо шаҳрида ўтказилган ўртоқлик учрашуви вақтида юз берган отишма оқибатида ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Globo нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, аввалроқ “Сан-Паулу” ёшлар жамоаси сафида ҳам тўп сурган иқтидорли футболчи оғир тан жароҳатлари билан шифохонага олиб борилган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Дастлабки маълумотларга кўра, қонли воқеа маҳаллий гиёҳванд моддалар савдоси билан боғлиқ жиноий гуруҳлар ўртасидаги қуролли тўқнашув натижасида содир бўлган. Отилган ўқлар ўйин бўлаётган ҳудудгача етиб келгани оқибатида ёш футболчи ҳалок бўлган.

Ҳодиса натижасида яна бир неча киши турли даражада жароҳат олган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари воқеа юзасидан тергов ҳаракатларини бошлаган бўлиб, отишмада иштирок этган шахсларни аниқлаш ва қўлга олиш бўйича тезкор чора-тадбирлар давом этмоқда.

Мазкур фожиа Бразилия спорт жамоатчилигида катта қайғу билан қабул қилинди. Ёш иқтидор эгасининг бевақт вафоти нафақат унинг жамоадошлари ва мураббийлари, балки футбол мухлисларини ҳам чуқур изтиробга солди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинРухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинБугун, 01:10Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Кеча, 19:09Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиКеча, 19:02Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиОртга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиКеча, 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда