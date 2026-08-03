Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?

·28·Дунё
Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?
Қисқача

Ветнамлик дастурчи Донг Нуен кунига 50 минг доллар даромад келтираётган "Флаппй Бирд" ўйинини ўчириб ташлади. 2013 йил май ойида уч кеча давомида яратилган бу лойиҳа 2014 йил бошларига келиб дунёдаги енг машҳур мобил ўйинлардан бирига айланган еди. Дастурчи ўйин одамларнинг ҳаётига салбий таъсир кўрсатиб, қарамликни кучайтираётганини тушуниб етди.

Бу йигит — машҳур "Flappy Bird" ўйинининг яратувчиси, ветнамлик дастурчи Донг Нуен. Унинг яратган ушбу оддий, аммо жуда машҳур ўйини 2013 йил май ойида атиги уч кеча давомида ишлаб чиқилган.

Дастлаб ўйинга деярли ҳеч ким эътибор қаратмаган. Бироқ 2014 йил бошларига келиб, "Flappy Bird" кутилмаган тарзда кенг оммалашиб кетди. Қисқа вақт ичида миллионлаб фойдаланувчилар уни юклаб олиб, ўйнай бошлади. Натижада ўйин дунёдаги энг машҳур мобил ўйинлардан бирига айланди.

Оммавийлик ортиши билан Донг Нуен кунига тахминан 50 минг доллар даромад ола бошлади. Бироқ у вақт ўтиши билан ўз лойиҳаси одамларнинг ҳаётига салбий таъсир кўрсатаётганини, ўйин айрим фойдаланувчиларда қарамликни кучайтириб, уларнинг қимматли вақтини беҳуда сарфлашига сабаб бўлаётганини англади.

Flappy Bird o'yinining turli bosqichlari aks etgan uchta skrinshot.

Шундан сўнг дастурчи кутилмаган қарор қабул қилди. Аввал у ўзининг ижтимоий тармоқларида бу ҳақда хабар бериб, "Flappy Bird" тез орада ўчирилишини маълум қилди. Орадан бир кун ўтиб эса, кунига ўнлаб минг доллар даромад келтираётган ўйинни инсонлар манфаатини молиявий фойдадан устун қўйган ҳолда App Store ва Google Play платформаларидан бутунлай олиб ташлади.

Донг Нуеннинг бу қарори ҳалигача технология соҳасидаги энг ноодатий ва энг кўп муҳокама қилинган қарорлардан бири сифатида эсга олинади. Унинг фикрича, ҳар қандай молиявий муваффақият инсонлар саломатлиги ва фаровонлигидан устун бўлмаслиги керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинРухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинБугун, 01:10Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Кеча, 19:09Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиКеча, 19:02Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиОртга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиКеча, 18:48Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Кеча, 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда