Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?
Ветнамлик дастурчи Донг Нуен кунига 50 минг доллар даромад келтираётган "Флаппй Бирд" ўйинини ўчириб ташлади. 2013 йил май ойида уч кеча давомида яратилган бу лойиҳа 2014 йил бошларига келиб дунёдаги енг машҳур мобил ўйинлардан бирига айланган еди. Дастурчи ўйин одамларнинг ҳаётига салбий таъсир кўрсатиб, қарамликни кучайтираётганини тушуниб етди.
Бу йигит — машҳур "Flappy Bird" ўйинининг яратувчиси, ветнамлик дастурчи Донг Нуен. Унинг яратган ушбу оддий, аммо жуда машҳур ўйини 2013 йил май ойида атиги уч кеча давомида ишлаб чиқилган.
Дастлаб ўйинга деярли ҳеч ким эътибор қаратмаган. Бироқ 2014 йил бошларига келиб, "Flappy Bird" кутилмаган тарзда кенг оммалашиб кетди. Қисқа вақт ичида миллионлаб фойдаланувчилар уни юклаб олиб, ўйнай бошлади. Натижада ўйин дунёдаги энг машҳур мобил ўйинлардан бирига айланди.
Оммавийлик ортиши билан Донг Нуен кунига тахминан 50 минг доллар даромад ола бошлади. Бироқ у вақт ўтиши билан ўз лойиҳаси одамларнинг ҳаётига салбий таъсир кўрсатаётганини, ўйин айрим фойдаланувчиларда қарамликни кучайтириб, уларнинг қимматли вақтини беҳуда сарфлашига сабаб бўлаётганини англади.
Шундан сўнг дастурчи кутилмаган қарор қабул қилди. Аввал у ўзининг ижтимоий тармоқларида бу ҳақда хабар бериб, "Flappy Bird" тез орада ўчирилишини маълум қилди. Орадан бир кун ўтиб эса, кунига ўнлаб минг доллар даромад келтираётган ўйинни инсонлар манфаатини молиявий фойдадан устун қўйган ҳолда App Store ва Google Play платформаларидан бутунлай олиб ташлади.
Донг Нуеннинг бу қарори ҳалигача технология соҳасидаги энг ноодатий ва энг кўп муҳокама қилинган қарорлардан бири сифатида эсга олинади. Унинг фикрича, ҳар қандай молиявий муваффақият инсонлар саломатлиги ва фаровонлигидан устун бўлмаслиги керак.
…