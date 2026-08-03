Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкин

·0·Дунё
Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкин

2026 йил июнь ойида Лондонда содир бўлган воқеа жамоатчиликда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Лондонлик адвокат Пол Паулзленд бошчилигидаги кўнгиллилар жамоаси йиллар давомида эътиборсиз қолган ва давлат идоралари кучи етмаган дарёни атиги 10 кун ичида ахлатдан тозалашга муваффақ бўлди.

Маълум қилинишича, кўнгиллилар дарё тубидан 200 қопдан ортиқ чиқиндини олиб чиққан. Бунинг натижасида сув ҳавзаси анча тозаланиб, табиий муҳит тиклана бошлаган. Орадан кўп ўтмай дарёга балиқлар ҳам қайта келгани қайд этилмоқда.

Бироқ кутилганидек фаолларга миннатдорлик билдириш ўрнига, Британия Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги уларга нисбатан жиноий текширув бошлаган. Расмийларга кўра, дарёни тозалаш ишлари тегишли рухсатномасиз ва белгиланган тартибга риоя этилмасдан амалга оширилган.

Шу сабабли Пол Паулзлендга нисбатан жавобгарлик масаласи кўриб чиқилмоқда. У икки йилгача озодликдан маҳрум этилиши ёки экологик соҳадаги адвокатлик лицензиясидан айрилиши мумкинлиги айтилмоқда.

Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Кўпчилик фикрича, табиатни муҳофаза қилиш йўлида қилинган амалий ташаббус жазо эмас, аксинча қўллаб-қувватланиши керак. Танқидчилар эса айрим ҳолатларда бюрократик талаблар ва қоғозбозлик экологик муаммоларни ҳал қилишдан ҳам устун қўйилаётганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Мисрда саккизоёқ чўмилаётган сузувчига “миниб олди” (видео)Кеча, 19:09Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиКеча, 19:02Ортга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиОртга қарамаган серфингчи ортидан улкан оқ акула сакраб чиқдиКеча, 18:48Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Марк Кукуреля соч турмагини ўзгартирди (фото)Кеча, 18:478 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирдиКеча, 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда