Махмуд Мурадов икки камар сари: 2020 йилги жанг қайта тириладими?
Махмуд Мурадов Прагада Уилл Флёрини иккинчи раундда техник нокаутга учратиб, ОКТАГОН ММАнинг ярим оғир вазндаги тўлақонли чемпионига айланди. У ғалабадан кейин ўрта вазндаги амалдаги тўлақонли чемпион Кшиштоф Ёткони навбатдаги рақиб сифатида тилга олди. Еҳтимолий жанг ўрта вазнда камарларни бирлаштириш баҳси бўлиши мумкин, бироқ унинг вазн тоифаси, санаси ва манзили ҳозирча расман еълон қилинмаган.
Махмуд Мурадов Прагада Уилл Флёрини иккинчи раундда техник нокаутга учратиб, OKTAGON MMA’нинг ярим оғир вазндаги тўлақонли чемпионига айланди. Аммо ўзбекистонлик жангчи ғалабадан кейин янги камарни нишонлаш билан чекланмади — у навбатдаги рақиб сифатида польшалик Кшиштоф Йотко номини тилга олди.
Бу оддий чақирув эмас. Мурадов ўрта вазнда вақтинчалик чемпион, Йотко эса ушбу дивизионнинг амалдаги тўлақонли чемпиони ҳисобланади. Энг қизиғи, улар олти йил аввал UFC’да жанг қилиши керак эди, аммо ўша беллашув амалга ошмаган.
Флёрининг устунлиги 15 сонияда йўққа чиқди
OKTAGON 92 турнири 1 август куни Чехиянинг Прага шаҳридаги Штванице оролида ўтказилди. Вақт фарқи сабаб асосий жанглар Ўзбекистонда 2 август тонгига тўғри келди. Турнир олдидан Флёри ярим оғир вазн камари соҳиби ва OKTAGON’нинг энг хавфли жангчиларидан бири сифатида кўрсатилганди.
Биринчи раундда ирландиялик чемпион кураш ва қафас ёнидаги босим орқали Мурадовга муаммо туғдирди. Аммо иккинчи раунд бошланганидан атиги 15 сония ўтиб, ўзбекистонлик жангчи қарши ўнг зарбани аниқ етказди.
Флёри мувозанатни йўқотиб йиқилгач, Мурадов зарбалар сериясини давом эттирди ва ҳакам баҳсни тўхтатди. Шу тариқа, Уилл Флёрининг OKTAGON’даги олти жанглик ғалабали серияси якунланди, ярим оғир вазн камари эса Мурадовга ўтди.
Янги чемпионнинг биринчи нишони маълум
Жангдан кейин Мурадов ўрта вазндаги амалдаги чемпион Кшиштоф Йотко билан куч синашиш истагини билдирди.
Бу беллашув спорт нуқтаи назаридан мантиқий кўринади. Чунки айни пайтда ўрта вазнда икки хил камар эгаси бор:
Жангчи
Мақоми
Кшиштоф Йотко
Ўрта вазнда тўлақонли чемпион
Маҳмуд Мурадов
Ўрта вазнда вақтинчалик чемпион
Маҳмуд Мурадов
Ярим оғир вазнда тўлақонли чемпион
OKTAGON’нинг расмий саҳифасида Мурадов ҳали ҳам ўрта вазндаги вақтинчалик чемпион сифатида кўрсатилган. Йотко эса Керим Энгизекни мағлуб этиб, дивизионнинг янги тўлақонли чемпионига айланган.
Шу сабаб эҳтимолий Мурадов — Йотко жанги ўрта вазнда камарларни бирлаштириш баҳси бўлиши мумкин. Бироқ промоушен ҳозирча учрашувнинг вазн тоифаси, санаси ёки манзилини расман эълон қилгани йўқ.
Бу жанг 2020 йилдаёқ ўтиши керак эди
Мурадов ва Йотко ўртасидаги тарих янги эмас. Улар 2020 йил 31 октябрь куни Лас-Вегасдаги UFC Fight Night турнирида тўқнашиши белгиланганди.
Бироқ польшалик жангчи тайёргарлик вақтида жароҳат олди ва учрашувдан чиқди. Ўша пайтда Йотко оёқ бармоғини синдирганини билдириб, Мурадовдан қисқа муддат қолганда жангни тарк этгани учун узр сўраган.
Кейин Мурадовга Кевин Ҳолланд рақиб сифатида белгиланди. Аммо ўзбекистонлик жангчининг COVID-19 тести ижобий чиққанидан кейин бу баҳс ҳам амалга ошмади.
Шу тариқа, 2020 йилда бошланган сюжет якунсиз қолган:
Мурадов ва Йотко ўртасида жанг белгиланди.
Йотко жароҳат туфайли чиқиб кетди.
Кевин Ҳолланд янги рақиб бўлди.
Мурадовда коронавирус аниқланди.
Кутилган тўқнашув олти йилга кечикди.
Энди улар UFC’да эмас, Европанинг йирик промоушенларидан бири бўлган OKTAGON’да чемпионлар сифатида учрашиши мумкин.
Йотко ҳам иккинчи камарни кўзлаган
Ушбу эҳтимолий жангни янада қизиқарли қиладиган жиҳат бор. Кшиштоф Йотко аввалроқ ўрта вазнда чемпион бўлганидан кейин ярим оғир вазнга кўтарилиб, иккинчи камар учун курашиш истагини билдирганди.
Ўша пайтда ярим оғир вазн камари Уилл Флёрига тегишли эди. Энди эса ушбу унвонни айнан Маҳмуд Мурадов қўлга киритди.
Демак, икки хил сценарий юзага келиши мумкин:
Биринчи вариант: Мурадов вазнини тушириб, ўрта вазндаги камарларни бирлаштириш учун Йоткога қарши жанг қилади.
Иккинчи вариант: Йотко ярим оғир вазнга кўтарилиб, Мурадовнинг янги камарига даъвогарлик қилади.
Спорт мантиғига кўра, биринчи вариант табиийроқ. Чунки вақтинчалик чемпион одатда тўлақонли чемпион билан бирлаштирувчи жанг ўтказиши керак. Аммо Мурадовнинг ярим оғир вазндаги янги мақоми промоушенга каттароқ интрига яратиш имконини ҳам беради.
Мурадов учун икки вазндаги синов осон бўлмайди
Ярим оғир вазнда ғалаба қозонган Мурадов ўрта вазнга қайтса, яна вазн ташлаш жараёнидан ўтиши керак бўлади. Бу жангчининг жисмоний ҳолати, тикланиши ва тайёргарлик муддатига таъсир қилиши мумкин.
Йотко эса ўрта вазнда табиийроқ ҳаракат қиладиган, кураш ва назоратга таянадиган тажрибали спортчи. У UFC’да 17 та жанг ўтказиб, 11 тасида ғалаба қозонган ва OKTAGON’да чемпионликкача етиб борган. Промоушен уни ўз дивизионидаги энг тажрибали жангчилардан бири сифатида таърифлайди.
Эҳтимолий беллашувда услублар тўқнашуви кузатилади:
Мурадов масофа ва тезкор зарбалардан фойдаланади;
Йотко рақиб ҳаракатини чеклаш ва жангни назорат қилишга интилади;
Мурадовда нокаут кучи бор;
Йотко узоқ ва тактик баҳсларда хавфли;
иккаласи ҳам UFC даражасида катта тажриба тўплаган.
Флёрига қарши жангда Мурадов босим остида ҳам хотиржам қолиб, битта аниқ қарши зарба билан баҳсни ўзгартиришини кўрсатди. Йотко эса уни қафас ёнида ушлаш ва зарба бериш учун қулай масофа қолдирмасликка ҳаракат қилиши мумкин.
Флёри ҳам реваншни унутгани йўқ
Ирландиялик жангчи мағлубиятдан кейин Мурадовнинг маҳоратини тан олди. У ўзбекистонлик спортчини OKTAGON’даги табиий иқтидори энг юқори жангчилардан бири деб атади, аммо келажакда камарни қайтариб олишини ҳам таъкидлади.
Бу Мурадов олдида камида учта эҳтимолий йўналиш борлигини англатади:
Эҳтимолий рақиб
Жангнинг аҳамияти
Кшиштоф Йотко
Ўрта вазн камарларини бирлаштириш
Уилл Флёри
Ярим оғир вазнда реванш
Янги даъвогар
Ярим оғир вазн камарини илк ҳимоя қилиш
Мурадов Йоткони танласа, ярим оғир вазн дивизионидаги камар ҳимояси маълум муддатга кечикиши мумкин. Аксинча, аввал янги унвонни ҳимоя қилса, ўрта вазндаги вақтинчалик чемпионлик масаласи яна очиқ қолади.
Оддий жанг эмас, икки чемпионнинг ҳисоб-китоби
Мурадов ва Йотконинг йўллари 2020 йилда кесишиши керак эди. Ўшанда улар UFC рейтингида юқорилашни истаган икки ўрта вазн жангчиси эди. Орадан олти йил ўтиб, ҳар иккиси Европага қайтди ва бир промоушенда чемпионлик камарларини қўлга киритди.
Мурадов ҳозир ноёб вазиятда:
ярим оғир вазнда тўлақонли чемпион;
ўрта вазнда вақтинчалик чемпион;
OKTAGON’да мағлубиятсиз;
сўнгги жангини техник нокаут билан якунлаган.
Йотко эса ўрта вазннинг асосий камарига эга. Шунинг учун бу беллашув расман тасдиқланса, шунчаки навбатдаги жанг эмас, балки дивизиондаги ҳақиқий чемпионни аниқлайдиган ва 2020 йилдан қолган очиқ ҳисобни ёпадиган баҳсга айланади.
Сизнингча, Мурадов Йотко билан ўрта вазнда жанг қилиши керакми ёки аввал ярим оғир вазн камарини ҳимоя қилгани маъқулми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…