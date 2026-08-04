Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқда
Ozon харидорларга маҳсулот танлашда ёрдам берувчи сунъий интеллектга асосланган ассистентни чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказмоқда. Виртуал ёрдамчи қидирув сўровлари, харидлар тарихи, шарҳлар ва товарларнинг жорий нархларини таҳлил қилиб, фойдаланувчининг бюджети ҳамда еҳтиёжларига мос вариантларни тавсия қилади.
Машҳур Ozon маркетплейси ўз фойдаланувчилари учун харидларни амалга оширишни сезиларли даражада осонлаштирувчи янги сунъий интеллектга асосланган ассистентни синовдан ўтказишни бошлади. ТАСС ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур функция ҳозирча чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун фаоллаштирилган бўлиб, у асосан айнан нима сотиб олишни ҳали тўлиқ ҳал қилмаган харидорларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда онлайн-дўконлардаги улкан маҳсулотлар қатори ва кенг ассортимент кўпинча танлов қилиш жараёнини қийинлаштиради. Ozon жорий этаётган сунъий интеллектга асосланган ёрдамчи айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, харидорларга индивидуал ёндашув асосида энг мақбул маҳсулотларни танлаб беришда яқиндан кўмаклашади.
Сунъий интеллект қандай ишлайдиТАСС хабарига кўра, янги виртуал ёрдамчи Ozon платформасининг шахссийлаштирилмаган маълумотлари базаси асосида ишлайди. Тизим аниқ тавсияларни шакллантириш учун фойдаланувчининг қидирув сўровлари, харидлар тарихи, қолдирилган шарҳлари ҳамда товарларнинг жорий нархларини чуқур таҳлил қилади.
Янги функциядан фойдаланиш жараёни жуда оддий ташкил этилган бўлиб, бунинг учун махсус сунъий интеллект режимига ўтиш кифоя қилади. Шундан сўнг экранда махсус чат ойна очилади ва у ерда виртуал ёрдамчи харидор билан мулоқотга киришиб, бир қатор аниқлаштирувчи саволларни беради.
Афзалликлари ва танлов мезонлариМулоқот давомида сунъий интеллект харидорнинг бюджети, маҳсулотга қўйиладиган исталган хусусиятлар ёки буюм қандай мақсадларда ишлатилиши каби муҳим жиҳатларни аниқлаштириб олади. Фойдаланувчи берган жавоблар асосида эса энг мақбул вариантлар рўйхати шакллантирилади.
Бунда замонавий технологиялар нафақат товарларнинг нархини, балки етказиб бериш муддатларини, умумий фойдаланувчи рейтингини ва бошқа харидорлар қолдирган реал шарҳларни ҳам бирдек инобатга олади. Бу эса якуний қарор қабул қилиш жараёнини янада ишончли ва тезкор қилади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай интеллектуал ёрдамчиларнинг жорий этилиши электрон тижорат бозорида харидорлар тажрибасини янги босқичга кўтаради. Ҳозирча синов режимида ишлаётган функция келгусида барча фойдаланувчилар учун оммалашиши кутилмоқда.
…