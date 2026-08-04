Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқда

·38·Техно
Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқда
Қисқача

Ozon харидорларга маҳсулот танлашда ёрдам берувчи сунъий интеллектга асосланган ассистентни чекланган доирадаги фойдаланувчилар орасида синовдан ўтказмоқда. Виртуал ёрдамчи қидирув сўровлари, харидлар тарихи, шарҳлар ва товарларнинг жорий нархларини таҳлил қилиб, фойдаланувчининг бюджети ҳамда еҳтиёжларига мос вариантларни тавсия қилади.

Машҳур Ozon маркетплейси ўз фойдаланувчилари учун харидларни амалга оширишни сезиларли даражада осонлаштирувчи янги сунъий интеллектга асосланган ассистентни синовдан ўтказишни бошлади. ТАСС ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур функция ҳозирча чекланган доирадаги фойдаланувчилар учун фаоллаштирилган бўлиб, у асосан айнан нима сотиб олишни ҳали тўлиқ ҳал қилмаган харидорларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда онлайн-дўконлардаги улкан маҳсулотлар қатори ва кенг ассортимент кўпинча танлов қилиш жараёнини қийинлаштиради. Ozon жорий этаётган сунъий интеллектга асосланган ёрдамчи айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, харидорларга индивидуал ёндашув асосида энг мақбул маҳсулотларни танлаб беришда яқиндан кўмаклашади.

Сунъий интеллект қандай ишлайди

ТАСС хабарига кўра, янги виртуал ёрдамчи Ozon платформасининг шахссийлаштирилмаган маълумотлари базаси асосида ишлайди. Тизим аниқ тавсияларни шакллантириш учун фойдаланувчининг қидирув сўровлари, харидлар тарихи, қолдирилган шарҳлари ҳамда товарларнинг жорий нархларини чуқур таҳлил қилади.

Янги функциядан фойдаланиш жараёни жуда оддий ташкил этилган бўлиб, бунинг учун махсус сунъий интеллект режимига ўтиш кифоя қилади. Шундан сўнг экранда махсус чат ойна очилади ва у ерда виртуал ёрдамчи харидор билан мулоқотга киришиб, бир қатор аниқлаштирувчи саволларни беради.

Афзалликлари ва танлов мезонлари

Мулоқот давомида сунъий интеллект харидорнинг бюджети, маҳсулотга қўйиладиган исталган хусусиятлар ёки буюм қандай мақсадларда ишлатилиши каби муҳим жиҳатларни аниқлаштириб олади. Фойдаланувчи берган жавоблар асосида эса энг мақбул вариантлар рўйхати шакллантирилади.

Бунда замонавий технологиялар нафақат товарларнинг нархини, балки етказиб бериш муддатларини, умумий фойдаланувчи рейтингини ва бошқа харидорлар қолдирган реал шарҳларни ҳам бирдек инобатга олади. Бу эса якуний қарор қабул қилиш жараёнини янада ишончли ва тезкор қилади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай интеллектуал ёрдамчиларнинг жорий этилиши электрон тижорат бозорида харидорлар тажрибасини янги босқичга кўтаради. Ҳозирча синов режимида ишлаётган функция келгусида барча фойдаланувчилар учун оммалашиши кутилмоқда.

OzonСунъий интеллектМаркетплейсХаридларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқладиNASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқладиБугун, 16:21Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиStarlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиБугун, 15:56Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиTelegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиБугун, 14:25Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиElon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошладиБугун, 12:28Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиЗамонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиБугун, 11:24NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиNASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди