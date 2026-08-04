Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?
Шаҳрисабз туманининг Қумўта ҳудудида одамлар турли хасталиклардан халос бўлиш мақсадида маълум вақт иссиқ қумга кўмилмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода айрим фуқаролар бу усул оёқ ва суяк оғриқлари, шунингдек, ревматизмда енгиллик бераётганини айтган. Аҳоли орасида қизиқиш юқори бўлса-да, қум билан даволанишнинг самараси бўйича тиббий хулоса келтирилмаган.
Шаҳрисабз туманининг Қумўта ҳудудида қумга кўмилиш орқали турли хасталиклардан халос бўлиш усули ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Тарқалган видеода айрим фуқаролар ушбу усулдан фойдаланиб, ўзларини қийнаётган оғриқларга енгиллик сезаётганини айтган.
Видео муаллифининг таъкидлашича, қум билан даволаниш оёқ ва суяк оғриқлари, шунингдек, ревматизм каби хасталикларда фойда бериши мумкин. Унга кўра, одамлар маълум вақт давомида иссиқ қумга кўмилиш орқали муолажа олишмоқда.
Қизиғи, видеони тасвирга олган шахснинг ўзи ҳам Шаҳрисабз туманидан бўлишига қарамай, Қумўта ҳудудига илк бор келганини билдирган. Мазкур усулга аҳоли орасида қизиқиш юқори бўлса-да, унинг турли касалликларни даволашдаги самараси бўйича тиббий хулоса келтирилмаган.
…