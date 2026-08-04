Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?

·33·Спорт
Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?
Қисқача

Мики ван де Вен трансфери амалга ошмай, футболчи Тоттенхемда қоладиганга ўхшамоқда. Тоби Алдервейрелднинг фикрича, Ван де Веннинг тезлиги ва индивидуал маҳорати юқори бўлса-да, Тоттенхемнинг сўнгги мавсумларда ички чемпионатда қийин аҳволга тушиб, кетма-кет 17-ўринларни егаллагани потенсиал харидорларни еҳтиёткор бўлишга ундаган.

Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Мики ван де Вен атрофидаги трансфер миш-мишлари сўнгги вақтларда сезиларли даражада пасайди. Ёзги трансфер ойнаси очилган вақтда нидерландиялик футболчининг хизматига Англиянинг гранд клублари жиддий қизиқиш билдираётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, футболчи Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Челси каби топ-жамоалар нишонида бўлган. Бироқ шартнома имзолашга қадар иш бормади ва тезкор марказий ҳимоячи Шимолий Лондонда қоладиганга ўхшамоқда.

Тоттенхем ўтган мавсумларда ички чемпионатда қийин аҳволда қолгани ва қуйи лигага тушиб кетишга яқин келгани вазиятни ўзгартириб юборди. Кетма-кет қайд этилган 17-ўринлар жамоа атрофида кўплаб саволларни туғдирди ва мураббийлар штабида ҳам тез-тез ўзгаришлар кузатилди.

Тоби Альдервейрелд фикри

Тоттенхемнинг собиқ юлдузи Тоби Альдервейрелд ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима сабабдан Ван де Венга бўлган қизиқиш пасайиб кетганини тушунтириб берди. Унинг фикрича, футболчининг тезлиги ва индивидуал маҳорати юқори баҳоланса-да, жамоанинг умумий натижалари харидорларга таъсир қилган.

«Ҳамма Мики ван де Веннинг тезлиги ҳақида гапиради ва у ҳақиқатан ҳам жуда яхши ҳимоячи. Лекин Тоттенхем деярли қуйи лигага тушиб кетаёзганини ва у ҳам ўша таркибнинг бир қисми бўлганини унутмаслик керак», — деди Альдервейрелд Ҳажпер билан ҳамкорликда.

Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, потенциал харидорлар айнан шу омилни инобатга олган ҳолда эҳтиёткорликка йўл қўяётган бўлиши мумкин. Клубнинг сўнгги мавсумлардаги қийинчиликлари футболчининг шахсий кўрсаткичларига қарамай, трансфер бозоридаги қийматига таъсир кўрсатган.

Клубнинг ёзги режалари

Муватсиз мавсумларга қарамай, Тоттенхем Премер-лигадаги ўрнини сақлаб қолди ва жамоа раҳбарияти таркибни кучайтириш учун катта маблағ сарфламоқда. Хусусан, Матеус Фернандес, Сандро Тонали ва Жан Паул ван Хекке каби футболчилар 200 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олинди. Шунингдек, Энди Робертсон ва Маркос Сенеси эркин агент сифатида таркибга қўшилди.

Клуб асосий эътиборни тажрибали футболчиларни жалб қилишга қаратган бир пайтда, Ван де Вен жамоанинг энг қимматбаҳо активларидан бири сифатида сақлаб қолинди. Жаҳон чемпионатида ҳам қатнашган нидерландиялик футболчи ҳозирча ўз жамоасида қолишда давом этмоқда.

Мики ван де ВенТоттенхемТрансферТоби АльдервейрелдПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиВинисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиБугун, 14:14Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Бугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда