Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?
Мики ван де Вен трансфери амалга ошмай, футболчи Тоттенхемда қоладиганга ўхшамоқда. Тоби Алдервейрелднинг фикрича, Ван де Веннинг тезлиги ва индивидуал маҳорати юқори бўлса-да, Тоттенхемнинг сўнгги мавсумларда ички чемпионатда қийин аҳволга тушиб, кетма-кет 17-ўринларни егаллагани потенсиал харидорларни еҳтиёткор бўлишга ундаган.
Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоячиси Мики ван де Вен атрофидаги трансфер миш-мишлари сўнгги вақтларда сезиларли даражада пасайди. Ёзги трансфер ойнаси очилган вақтда нидерландиялик футболчининг хизматига Англиянинг гранд клублари жиддий қизиқиш билдираётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, футболчи Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Челси каби топ-жамоалар нишонида бўлган. Бироқ шартнома имзолашга қадар иш бормади ва тезкор марказий ҳимоячи Шимолий Лондонда қоладиганга ўхшамоқда.
Тоттенхем ўтган мавсумларда ички чемпионатда қийин аҳволда қолгани ва қуйи лигага тушиб кетишга яқин келгани вазиятни ўзгартириб юборди. Кетма-кет қайд этилган 17-ўринлар жамоа атрофида кўплаб саволларни туғдирди ва мураббийлар штабида ҳам тез-тез ўзгаришлар кузатилди.
Тоби Альдервейрелд фикриТоттенхемнинг собиқ юлдузи Тоби Альдервейрелд ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима сабабдан Ван де Венга бўлган қизиқиш пасайиб кетганини тушунтириб берди. Унинг фикрича, футболчининг тезлиги ва индивидуал маҳорати юқори баҳоланса-да, жамоанинг умумий натижалари харидорларга таъсир қилган.
«Ҳамма Мики ван де Веннинг тезлиги ҳақида гапиради ва у ҳақиқатан ҳам жуда яхши ҳимоячи. Лекин Тоттенхем деярли қуйи лигага тушиб кетаёзганини ва у ҳам ўша таркибнинг бир қисми бўлганини унутмаслик керак», — деди Альдервейрелд Ҳажпер билан ҳамкорликда.
Собиқ ҳимоячининг таъкидлашича, потенциал харидорлар айнан шу омилни инобатга олган ҳолда эҳтиёткорликка йўл қўяётган бўлиши мумкин. Клубнинг сўнгги мавсумлардаги қийинчиликлари футболчининг шахсий кўрсаткичларига қарамай, трансфер бозоридаги қийматига таъсир кўрсатган.
Клубнинг ёзги режалариМуватсиз мавсумларга қарамай, Тоттенхем Премер-лигадаги ўрнини сақлаб қолди ва жамоа раҳбарияти таркибни кучайтириш учун катта маблағ сарфламоқда. Хусусан, Матеус Фернандес, Сандро Тонали ва Жан Паул ван Хекке каби футболчилар 200 миллион доллардан ортиқ маблағ эвазига сотиб олинди. Шунингдек, Энди Робертсон ва Маркос Сенеси эркин агент сифатида таркибга қўшилди.
Клуб асосий эътиборни тажрибали футболчиларни жалб қилишга қаратган бир пайтда, Ван де Вен жамоанинг энг қимматбаҳо активларидан бири сифатида сақлаб қолинди. Жаҳон чемпионатида ҳам қатнашган нидерландиялик футболчи ҳозирча ўз жамоасида қолишда давом этмоқда.
…