Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзолади

·31·Спорт
Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзолади
Қисқача

Рандал Коло Муани Пари Сен-Жермендаги фаолиятини якунлаб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзолади ва трансфер қиймати 50 миллион еврони ташкил етди. 27 ёшли ҳужумчи 2024–2025 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида ўйнаб, барча мусобақаларда 10 та гол ва 3 та голли узатма қайд етган еди. Луис Енрике режаларига кирмаган футболчи кейинчалик Тоттенхемда тўп суриб, 5 та гол ва 4 та ассист қайд етди.

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Рандал Коло Муани Парижнинг Пари Сен-Жермен клубидаги қийин даврини якунлаб, Италиянинг Ювентус сафига қатъий трансфер қилинди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Турин клуби билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган ва бу трансфер қиймати 50 миллион еврони ташкил этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер ҳужумчининг Франциядаги муваффақиятсиз даври ҳамда кетма-кет икки мавсум давом этган ижара сафарларига якун ясади. Париж клуби бош мураббийи Луис Энрике режаларига кирмаган ва Англиянинг Тоттенхем жамоасида ижара асосида тўп сурган ўйинчи ўз фаолиятини айнан А Серияда давом эттиришни қатъий истаган эди.

Туриндаги муваффақиятли ўтмиш ва янги мақсадлар

Коло Муани учун Турин бегона шаҳар эмас. У 2024–2025 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида ўйнаб, барча мусобақаларда 10 та гол урган ва 3 та голли узатмани амалга оширган эди. Италиядаги ана шу ёрқин ўйинлари унинг бу жамоага қайтишида ҳал қилувчи омил бўлди.

Бироқ Парижга қайтганидан кейин бош мураббий ишончини қозона олмагач, футболчи Тоттенхемга йўл олган, бироқ Лондон клубида атиги 5 та гол ва 4 та ассист қайд этиб, мухлислар хотирасида қоладиган даражада барқарор ўйин кўрсата олмаганди.

Футболчининг ҳиссиётлари ва келажак режалари

Ювентус билан беш йиллик шартнома имзолаганидан сўнг Коло Муани ўзининг Париж Сен-Жермендаги оғир давридан қутилганидан мамнун эканини яширмади ва трансфер амалга ошгани учун катта енгиллик ҳис қилганини билдирди.

«Ниҳоят, енгил нафас олдим», деди футболчи. «Мен бу ерга келишни узоқ кутгандим ва бу лаҳза етиб келди. Бу ҳали тугамаган ҳикоя, мен уни охирига етказишни хоҳлагандим. Шунинг учун ҳам қайтиш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим. Биз бу гўзал ҳикояни давом эттирамиз».

Мазкур трансфер орқали Ювентус ўзининг ҳужум чизиғини янада кучайтириб олишни мақсад қилган. Эндиликда Коло Муани олдинги ижара мавсумларида етишмаган барқарорликни таъминлаб, Турин клубининг асосий тактик схемаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Рандал Коло МуаниЮвентусПари Сен-ЖерменА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда