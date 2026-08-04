Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзолади
Рандал Коло Муани Пари Сен-Жермендаги фаолиятини якунлаб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзолади ва трансфер қиймати 50 миллион еврони ташкил етди. 27 ёшли ҳужумчи 2024–2025 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида ўйнаб, барча мусобақаларда 10 та гол ва 3 та голли узатма қайд етган еди. Луис Енрике режаларига кирмаган футболчи кейинчалик Тоттенхемда тўп суриб, 5 та гол ва 4 та ассист қайд етди.
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Рандал Коло Муани Парижнинг Пари Сен-Жермен клубидаги қийин даврини якунлаб, Италиянинг Ювентус сафига қатъий трансфер қилинди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи Турин клуби билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган ва бу трансфер қиймати 50 миллион еврони ташкил этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер ҳужумчининг Франциядаги муваффақиятсиз даври ҳамда кетма-кет икки мавсум давом этган ижара сафарларига якун ясади. Париж клуби бош мураббийи Луис Энрике режаларига кирмаган ва Англиянинг Тоттенхем жамоасида ижара асосида тўп сурган ўйинчи ўз фаолиятини айнан А Серияда давом эттиришни қатъий истаган эди.
Туриндаги муваффақиятли ўтмиш ва янги мақсадларКоло Муани учун Турин бегона шаҳар эмас. У 2024–2025 йилги мавсумнинг иккинчи ярмида Ювентус сафида ижара асосида ўйнаб, барча мусобақаларда 10 та гол урган ва 3 та голли узатмани амалга оширган эди. Италиядаги ана шу ёрқин ўйинлари унинг бу жамоага қайтишида ҳал қилувчи омил бўлди.
Бироқ Парижга қайтганидан кейин бош мураббий ишончини қозона олмагач, футболчи Тоттенхемга йўл олган, бироқ Лондон клубида атиги 5 та гол ва 4 та ассист қайд этиб, мухлислар хотирасида қоладиган даражада барқарор ўйин кўрсата олмаганди.
Футболчининг ҳиссиётлари ва келажак режалариЮвентус билан беш йиллик шартнома имзолаганидан сўнг Коло Муани ўзининг Париж Сен-Жермендаги оғир давридан қутилганидан мамнун эканини яширмади ва трансфер амалга ошгани учун катта енгиллик ҳис қилганини билдирди.
«Ниҳоят, енгил нафас олдим», деди футболчи. «Мен бу ерга келишни узоқ кутгандим ва бу лаҳза етиб келди. Бу ҳали тугамаган ҳикоя, мен уни охирига етказишни хоҳлагандим. Шунинг учун ҳам қайтиш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим. Биз бу гўзал ҳикояни давом эттирамиз».
Мазкур трансфер орқали Ювентус ўзининг ҳужум чизиғини янада кучайтириб олишни мақсад қилган. Эндиликда Коло Муани олдинги ижара мавсумларида етишмаган барқарорликни таъминлаб, Турин клубининг асосий тактик схемаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…