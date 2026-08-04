Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?
Марокашнинг «RS Беркан» клуби Кабо-Вердени тарихда илк бор жаҳон чемпионатига олиб чиққан 56 ёшли Бубиштани бош мураббий етиб тайинлади, бироқ федерация унинг миллий жамоадан кетганини ҳозирча расман еълон қилмади. Бубишта 2020 йил январидан бери бошқарган терма жамоа 2026 йилги мундиалда Испания ва Саудия Арабистони билан 0:0, Уругвай билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, гуруҳда иккинчи бўлди ва 1/16 финалда Аргентинага 2:3 ҳисобида ютқазди.
Кабо-Верде футболини тарихда илк бор жаҳон чемпионатига олиб чиққан Бубишта фаолиятида янги саҳифа очмоқда. Марокашнинг «РС Беркан» клуби 56 ёшли мутахассисни бош мураббий этиб тайинлади.
Бироқ муҳим аниқлик бор: клубдаги тайинлов расман тасдиқланган бўлса-да, Кабо-Верде футбол федерацияси Бубиштанинг миллий жамоадан кетганини ҳозирча алоҳида эълон қилгани йўқ. Reuters маълумотига кўра, у яқин кунларда терма жамоадаги лавозимини тарк этиши кутилмоқда.
Мундиал қаҳрамони энди Марокашда ишлайди
Тўлиқ исми Педру Лейтан Бриту бўлган Бубиштанинг «РС Беркан»га тайинланганини Марокаш клуби эълон қилди. Келишув муддати ва молиявий шартлари ҳозирча ошкор этилмаган.
Дастлаб мутахассиснинг клуб ва миллий жамоадаги ишини бир вақтда давом эттириши ҳам муҳокама қилинган. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, у бутун эътиборини «Беркан»даги янги лойиҳага қаратиши ва Кабо-Верде термасидан кетиши мумкин.
Бу қарор футбол оламида катта қизиқиш уйғотди. Чунки Бубишта миллий жамоадаги энг катта муваффақиятидан атиги бир ой ўтиб, клуб футболига қайтмоқда.
Олти йил олдин бошланган тарихий йўл
Бубишта Кабо-Верде миллий жамоаси бош мураббийи сифатида 2020 йил январь ойида иш бошлаган. Федерация уни 28 январь куни янги мураббий сифатида тақдим этган, расмий фаолияти эса 29 январдан ҳисобланган.
Унгача Бубишта миллий жамоа сардори бўлган ва 11 йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилган. Кейинроқ терма жамоада ёрдамчи мураббий сифатида ҳам ишлаб, Кабо-Верде футболининг ички имкониятларини яхши ўрганган.
Мутахассис олти йил давомида жамоага қуйидаги асосий тамойилларни сингдирди:
тактик интизом;
рақиб номидан қўрқмаслик;
жамоавий бирлик;
маҳаллий ва диаспорадаги футболчиларни бирлаштириш;
мамлакатнинг футболдаги ўзига хослигини кўрсатиш.
Айнан шу ёндашув аҳолиси ярим миллион атрофида бўлган орол давлатини жаҳон футболидаги энг катта сенсациялардан бирига айлантирди.
Биринчи мундиал ва кутилмаган натижалар
Бубишта бошчилигида Кабо-Верде ўз тарихида илк бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди. Бу муваффақиятдан кейин мутахассис 2025 йилнинг Африкадаги энг яхши мураббийи деб топилди.
Жамоа 2026 йилги мундиалда Испания, Уругвай ва Саудия Арабистони билан бир гуруҳга тушди. Дебютантлар дастлаб Европанинг кучли жамоаларидан бири Испания билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
Кейинги учрашувда Кабо-Верде икки карра жаҳон чемпиони Уругвай билан 2:2 ҳисобида муроса қилди. Жамоа икки марта ирода кўрсатиб, гуруҳдан чиқиш имкониятини сақлаб қолди.
Саудия Арабистонига қарши сўнгги баҳс ҳам 0:0 ҳисобида якунланди. Учта дурангдан кейин Бубишта жамоаси гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, мундиал дебютидаёқ 1/16 финалга чиқди.
Босқич
Рақиб
Натижа
Гуруҳ
Испания
0:0
Гуруҳ
Уругвай
2:2
Гуруҳ
Саудия Арабистони
0:0
1/16 финал
Аргентина
2:3
Аргентина билан ўйин унинг меросини мустаҳкамлади
Плей-оффда Кабо-Вердега амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина рақиб бўлди. Кўпчилик бир томонлама учрашув кутаётган эди, аммо Бубишта шогирдлари футбол оламига яна бир сюрприз тайёрлади.
Кабо-Верде ҳисобда икки марта ортда қолганига қарамай, икки сафар мувозанатни тиклади. Дерой Дуарте иккинчи бўлимда, Сидни Лопеш Кабрал эса қўшимча вақтда ажойиб гол урди.
Учрашув тақдири 111-дақиқада ҳал бўлди. Лионель Мессининг бурчакдан узатган тўпидан кейин Диней Боржеш автогол муаллифи бўлди ва Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Маглубиятга қарамай, Кабо-Верде мундиални қаҳрамон сифатида тарк этди. Жамоа жаҳон чемпионига қарши 120 дақиқа курашди ва пенальтилар сериясига бир неча дақиқа қолганида имкониятни бой берди.
Бубишта учрашувдан кейин натижадан кўра жамоанинг мамлакатни муносиб тарзда намоён этгани ва ўз футболий қиёфасини кўрсата олгани билан фахрланишини айтганди.
Нега айнан «РС Беркан»?
«РС Беркан» сўнгги йилларда Марокаш ва Африка футболидаги энг барқарор клублардан бирига айланди. Жамоа 2025 йилда мамлакат чемпионлигини қўлга киритган, кейинги мавсумда эса иккинчи ўринни эгаллаган.
Клуб ўтган мавсум Африка Чемпионлар лигасининг ярим финалигача етиб борди ва янги мавсумда ҳам қитъанинг асосий клуб мусобақасида иштирок этади.
Бубиштанинг вазифаси фақат ички чемпионатда ғалаба қозониш билан чекланмайди. Ундан:
жамоани Африка Чемпионлар лигасига тайёрлаш;
мавжуд таркибдан максимал фойдаланиш;
халқаро босимга дош берадиган жамоа қуриш;
«Беркан»ни Марокаш чемпионлиги учун курашга қайтариш
кутилади.
Мундиалда Испания, Уругвай ва Аргентинага қарши кўрсатилган тактик интизом унинг айнан шундай вазифага муносиб мураббий эканини намойиш этди.
Федерация уни 2030 йилгача сақлаб қолмоқчи эди
Бубиштанинг кетиши Кабо-Верде футбол федерацияси учун кутилмаган вазият бўлиши мумкин. Мундиалдан кейин федерация президенти Мариу Семеду мутахассис билан шартнома мусобақадан олдинроқ узайтирилганини ва унга 2030 йилги жаҳон чемпионати йўлида ҳам ишонч билдирилаётганини айтганди.
Бироқ муваффақият Бубиштанинг халқаро бозордаги қийматини кескин оширди. Жаҳон чемпионатидаги натижалардан кейин унга кучлироқ молиявий ва спорт имкониятларини таклиф қиладиган клубларнинг қизиқиш билдириши табиий эди.
Энди федерация олдида икки асосий масала турибди:
Бубиштанинг кетишини расман ҳал қилиш.
У қурган тизимни сақлаб қоладиган муносиб ворис топиш.
Янги мураббий бутунлай бошқа услубни жорий қилса, олти йил давомида шаклланган жамоавий мувозанат бузилиши мумкин. Шу сабаб федерация учун машҳур исмдан кўра, мавжуд футбол фалсафасини давом эттира оладиган мутахассис муҳимроқ бўлади.
Бубишта ортида қандай жамоа қолдирди?
Мутахассис Кабо-Вердени фақат мундиалга олиб чиқмади. У миллий жамоага ўз кучига ишониш ҳиссини берди.
Бубишта даврида футболчилар кучли рақибларга қарши чуқур ҳимояланиб қолиш билан чекланмади. Жамоа зарур пайтда юқори босим ўтказди, тезкор қарши ҳужумлар ташкил қилди ва ҳисобда ортда қолганида ҳам ўйин режасидан воз кечмади.
Унинг асосий мероси қуйидагиларда кўринади:
Йўналиш
Натижа
Тарихий ютуқ
Илк жаҳон чемпионати
Мундиал натижаси
1/16 финал
Жамоа қиёфаси
Интизомли ва қўрқмас футбол
Кадрлар сиёсати
Маҳаллий ва диаспора футболчиларини бирлаштириш
Халқаро обрў
Испания, Уругвай ва Аргентинага қарши муносиб ўйин
Келадиган мураббий тайёр жамоани қабул қилади. Аммо унинг энг қийин вазифаси натижаларни такрорлаш эмас, Бубишта яратган ишонч ва бирликни сақлаб қолиш бўлади.
Кетиши тасдиқландими?
Ҳозирги ҳолатда икки воқеани ажратиб кўрсатиш зарур:
Бубиштанинг «РС Беркан» бош мураббийи этиб тайинланиши — расман тасдиқланган;
унинг Кабо-Верде миллий жамоасидан кетиши — кутилмоқда, аммо федерациянинг алоҳида расмий баёноти ҳали эълон қилинмаган.
Шунинг учун ҳозирча «Бубишта терма жамоани расман тарк этди» деган қатъий хулосадан кўра, «у клубга тайинланди ва миллий жамоадаги даври якунланиш арафасида» деган таъриф аниқроқ бўлади.
Кабо-Вердедаги бир давр якунланмоқда
Бубишта 2020 йилда жамоани қабул қилганида Кабо-Верденинг мундиалга чиқиши улкан орзудек кўринарди. Орадан олти йил ўтиб, у мамлакатни нафақат жаҳон чемпионатига олиб борди, балки Аргентинага қарши қўшимча вақтгача курашган жамоани яратди.
Энди мутахассис олдида клуб футболида ўзини исботлаш вазифаси турибди. «РС Беркан»да ундан дарҳол натижа ва совринлар талаб қилинади.
Кабо-Верде учун эса янада муҳим савол очиқ қолмоқда: тарих яратган мураббийдан кейин жамоа шу даражада қоладими ёки янги даврни бошидан қуришига тўғри келадими?
Сизнингча, Кабо-Верде Бубиштадан кейин ҳам мундиалдаги даражасини сақлаб қола оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…