Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошлади

·29·Дунё
Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошлади
Қисқача

Дания қироллик оиласининг 19 ёшли вакили малика Изабелла Слагелсе шаҳри яқинидаги ҳарбий қисмда 11 ойлик хизматни бошлади. У Гвардия гусарлар полкида хизмат қилади ва ҳарбий хизматчиларга бериладиган маош ҳамда бошқа тўловлардан воз кечди. Жорий йилда у билан бирга яна 1,6 мингга яқин йигит-қиз Дания армиясига қабул қилинган. Данияда 2024 йилда ҳарбий хизмат муддати тўрт ойдан 11 ойга узайтирилиб, аёллар ҳам мажбурий хизмат тизимига жалб етилган.

Дания қироллик оиласининг 19 ёшли вакили малика Изабелла расман ҳарбий хизматга қўшилди. У Слагелсе шаҳри яқинидаги ҳарбий қисмга етиб келиб, келгуси 11 ой давомида Гвардия гусарлар полкида хизмат қилади. Бу ҳақда Town and Country маълум қилди.

Маълумотларга кўра, жорий йилда малика билан бирга яна 1,6 мингга яқин йигит-қиз Дания армиясига қабул қилинган. Изабелла хизмат давомида ҳарбий хизматчиларга бериладиган маош ва бошқа тўловлардан воз кечишга қарор қилган.

Маликанинг акаси, тахт вориси шаҳзода Кристиан ҳам аввал ушбу ҳарбий қисмда хизмат қилган. У кейинчалик лейтенантлик бўйича махсус ҳарбий таълимни давом эттирган.

Дания 2024 йилда Европадаги хавфсизлик вазиятининг ўзгариши фонида ҳарбий хизмат тизимини ислоҳ қилган. Натижада муддат тўрт ойдан 11 ойга узайтирилди, аёллар ҳам мажбурий ҳарбий хизмат тизимига жалб этилди. Шунингдек, 2033 йилгача ҳар йили ҳарбий хизматга чақириладиганлар сонини 7,5 минг нафарга етказиш режалаштирилган.

ИзабеллаДанияСлагельсеКристианТаун энд Кантри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиЧорва талаши қонли тўқнашувга айланди: трактор одамлар устига ҳайдалдиБугун, 16:28NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?Бугун, 16:26Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди