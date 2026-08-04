Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда. Ҳодиса эрта тонгда, тахминан соат 05:30 ларда содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, кўчада пластик идишлар йиғиб юрган аёлнинг ортидан келган йигит унинг чўнтагига қўл теккизган, сўнг кекса аёлни қучоқлаб олган.
Йигит воқеа жойидан қочишга уринган. Бироқ атрофдаги фуқаролар унинг кетишига қаршилик кўрсатиб, 102 қисқа рақами орқали ички ишлар органларига хабар берган.
Ушланган йигит қилмишини спиртли ичимлик таъсирида содир этганини айтган. Ҳозирча ҳолат бўйича унга қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…