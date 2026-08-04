Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда

·0·Жамият
Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда

Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқда. Ҳодиса эрта тонгда, тахминан соат 05:30 ларда содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, кўчада пластик идишлар йиғиб юрган аёлнинг ортидан келган йигит унинг чўнтагига қўл теккизган, сўнг кекса аёлни қучоқлаб олган.

Йигит воқеа жойидан қочишга уринган. Бироқ атрофдаги фуқаролар унинг кетишига қаршилик кўрсатиб, 102 қисқа рақами орқали ички ишлар органларига хабар берган.

Ушланган йигит қилмишини спиртли ичимлик таъсирида содир этганини айтган. Ҳозирча ҳолат бўйича унга қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Бугун, 13:22Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиБугун, 11:54Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиБугун, 10:10Сурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиСурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқландиБугун, 09:57Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Бугун, 09:31Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бугун, 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда