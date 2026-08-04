Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилинди

·27·Дунё
Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилинди
Қисқача

Хитойлик олимлар диаметри қарийб 100 метр бўлган астероид йўналишини ядровий қурилма ёрдамида ўзгартириш ёки уни парчалаш усулини таклиф қилди. Ракета ташувчи технологиялар академияси тадқиқотчилари моделлаштириш орқали қурилмани астероид юзасидан тахминан 30 метр чуқурликда портлатиш самаралироқ бўлишини аниқлади.

Ерга хавф туғдириши мумкин бўлган йирик астероидларни зарарсизлантиришнинг янги усули таклиф қилинди. Хитойлик олимлар диаметри қарийб 100 метр бўлган астероидга ядровий қурилма ёрдамида таъсир кўрсатиш орқали унинг йўналишини ўзгартириш ёки парчалаш мумкинлигини ўрганди. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Хитойнинг Ракета ташувчи технологиялар академияси тадқиқотчилари турли сценарийларни компьютер моделлаштириш орқали синовдан ўтказган. Уларнинг хулосасига кўра, аввал астероид юзасида чуқурроқ кратер ҳосил қилиш, кейин эса қурилмани шу ҳудудга жойлаштириш портлаш самарадорлигини ошириши мумкин.

Ҳисоб-китобларга кўра, ядровий қурилмани астероид юзасидан тахминан 30 метр чуқурликда портлатиш унинг ҳаракат йўналишини ўзгартиришда саёзроқ портлашга нисбатан анча самарали бўлади. Тадқиқотда қуввати Хиросима бомбасига тенг бўлган 200 та қурилма қўлланганда, диаметри 100 метр атрофидаги астероидни парчалаш имконияти ҳам кўриб чиқилган.

Олимларнинг фикрича, бундай технология Ерга хавфли астероид қисқа муддат ичида яқинлашиб келган ҳолатларда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Чунки айрим вазиятларда астероидни бошқа усуллар ёрдамида хавфсиз йўналишга буриш учун етарли вақт бўлмаслиги эҳтимоли мавжуд.

Астероидларни ҳимоялаш борасида бошқа амалий тажрибалар ҳам ўтказилган. Масалан, NASAнинг 2022 йилдаги DART миссияси давомида космик аппарат астероидга урдирилиб, унинг орбитаси муваффақиятли ўзгартирилган.

Шу билан бирга, тадқиқотчилар ядровий усул ҳозирча назарий ва моделлаштириш босқичидаги ёндашув эканини таъкидламоқда. Янги тадқиқот эса келажакда Ерга хавф туғдириши мумкин бўлган йирик осмон жисмларидан ҳимояланиш технологияларини такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

ХитойНАСАДАРТХиросимаИндипендент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 15:52Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Бугун, 13:51Дунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиДунё харитасида яна бир давлат номи ўзгардиБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди