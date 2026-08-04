Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлди
Италияда хом сутдан тайёрланган Есчеричиа коли бактерияси билан зарарланган пишлоқни истеъмол қилган бола етти йил комада ётгач, вафот етди. Фожиа 2017 йилда Тренто провинсиясининг Коредо шаҳрида содир бўлган ва ўшанда бола атиги тўрт ёшда еди. Унга гемолитик-уремик синдром ташхиси қўйилган, касаллик еса мия шикастланиши, фалажлик, кўриш қобилиятининг йўқолиши ва оғир епилепсияга сабаб бўлган.
Италияда содир бўлган аянчли воқеа озиқ-овқат хавфсизлиги масаласига яна бир бор жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатди. Хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилганидан кейин етти йил давомида комада ётган бола ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда маҳаллий нашрлар хабар тарқатди.
Маълум қилинишича, фожиа 2017 йилда Италиянинг Тренто провинциясига қарашли Коредо шаҳрида содир бўлган. Ўша вақтда атиги тўрт ёшда бўлган бола Эсчеричиа коли (ичак таёқчаси) бактерияси билан зарарланган хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилган. Маҳсулотни тановул қилганидан кўп ўтмай унинг қорнида кучли оғриқлар бошланган ва аҳволи қисқа вақт ичида кескин оғирлашган.
Шошилинч равишда шифохонага олиб борилган бола тўлиқ тиббий кўрикдан ўтказилган. Текширувлар натижасида унга гемолитик-уремик синдром ташхиси қўйилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур оғир хасталик инсон организмига жуда жиддий асоратлар қолдириши мумкин. Хусусан, у мия шикастланиши, фалажлик, кўриш қобилиятининг йўқолиши ҳамда оғир даражадаги эпилепсияни келтириб чиқарган.
Касалликнинг оғир асоратлари туфайли бола комага тушган ва шундан кейин етти йил давомида ўзига келмаган. Ушбу муддат ичида унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун шифокорлар томонидан турли даволаш чоралари кўрилган бўлса-да, аҳволини тиклашнинг иложи бўлмаган. Боланинг вафоти ҳақида унинг отаси Жованни Баттиста Маэстри жамоатчиликка маълум қилган.
Мазкур воқеа озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва айниқса, хом сутдан тайёрланадиган маҳсулотларни истеъмол қилишда эҳтиёткорлик қанчалик муҳим эканини яна бир бор эслатди.
…