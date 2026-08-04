Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлди

·36·Дунё
Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлди
Қисқача

Италияда хом сутдан тайёрланган Есчеричиа коли бактерияси билан зарарланган пишлоқни истеъмол қилган бола етти йил комада ётгач, вафот етди. Фожиа 2017 йилда Тренто провинсиясининг Коредо шаҳрида содир бўлган ва ўшанда бола атиги тўрт ёшда еди. Унга гемолитик-уремик синдром ташхиси қўйилган, касаллик еса мия шикастланиши, фалажлик, кўриш қобилиятининг йўқолиши ва оғир епилепсияга сабаб бўлган.

Италияда содир бўлган аянчли воқеа озиқ-овқат хавфсизлиги масаласига яна бир бор жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатди. Хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилганидан кейин етти йил давомида комада ётган бола ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда маҳаллий нашрлар хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, фожиа 2017 йилда Италиянинг Тренто провинциясига қарашли Коредо шаҳрида содир бўлган. Ўша вақтда атиги тўрт ёшда бўлган бола Эсчеричиа коли (ичак таёқчаси) бактерияси билан зарарланган хом сутдан тайёрланган пишлоқни истеъмол қилган. Маҳсулотни тановул қилганидан кўп ўтмай унинг қорнида кучли оғриқлар бошланган ва аҳволи қисқа вақт ичида кескин оғирлашган.

Шошилинч равишда шифохонага олиб борилган бола тўлиқ тиббий кўрикдан ўтказилган. Текширувлар натижасида унга гемолитик-уремик синдром ташхиси қўйилган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур оғир хасталик инсон организмига жуда жиддий асоратлар қолдириши мумкин. Хусусан, у мия шикастланиши, фалажлик, кўриш қобилиятининг йўқолиши ҳамда оғир даражадаги эпилепсияни келтириб чиқарган.

Касалликнинг оғир асоратлари туфайли бола комага тушган ва шундан кейин етти йил давомида ўзига келмаган. Ушбу муддат ичида унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун шифокорлар томонидан турли даволаш чоралари кўрилган бўлса-да, аҳволини тиклашнинг иложи бўлмаган. Боланинг вафоти ҳақида унинг отаси Жованни Баттиста Маэстри жамоатчиликка маълум қилган.

Мазкур воқеа озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва айниқса, хом сутдан тайёрланадиган маҳсулотларни истеъмол қилишда эҳтиёткорлик қанчалик муҳим эканини яна бир бор эслатди.

ИталияКоредоТрентоДжованни Баттиста Маэстри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?NASA Марс суратида сирли «юраётган одам»ни тасвирга олдими?Бугун, 16:26Дания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиДания маликаси Изабелла 11 ойлик ҳарбий хизматни бошладиБугун, 15:56Астероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиАстероидни ядровий портлаш билан парчалаш таклиф қилиндиБугун, 15:47Футбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиФутбол юлдузлари Неймар ва Месси Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланганларга ёрдам бердиБугун, 14:2195 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!Бугун, 14:16Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Бугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди