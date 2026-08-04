Бендинг Споонс Airtableни 1.28 миллиард долларга сотиб олмоқда
Италиянинг Бендинг Споонс компанияси маълумотлар базаси ва електрон жадваллар платформаси Airtableни 1.28 миллиард доллар нақд пул евазига сотиб олиш бўйича келишувга еришди. Бендинг Споонс маълумотларига кўра, Airtableнинг соф пул маблағлари ҳисобга олинганда, битим компанияни тахминан 2.25 миллиард долларга баҳоламоқда.
Италиянинг машҳур технология компанияси Бендинг Споонс ўтган ой фонд бозорига чиққанидан бери ўзининг илк йирик харидини амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, компания маълумотлар базаси ва электрон жадваллар билан ишловчи машҳур Airtable стартапини 1.28 миллиард доллар нақд пул эвазига сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2013-йилда ташкил этилган Airtable ўтган йиллар давомида турли инвестисия раундларида 1.4 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган эди. 2021-йилдаги венчур маблағлари буму даврида унинг қиймати 11 миллиард доллардан ошган бўлса-да, жорий йил бошида унинг акциялари иккиламчи бозорда 4 миллиард долларлик баҳо билан сотилаётган эди. Бендинг Споонс маълумотларига кўра, компаниянинг ҳозирги соф пул маблағларини ҳисобга олган ҳолда, битим унинг қийматини тахминан 2.25 миллиард долларга баҳоламоқда.
Битим тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичларБендинг Споонс асосчиси Лука Ферраре баёнотида Airtable жамоалар маълумотларини ташкил этиш ва муҳим иш жараёнларини бошқариш усулларини ўзгартириб юборган кашшоф бренд эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг йиллик такрорий даромами 2026-йил июн ҳолатига кўра, ўтган йилга нисбатан 20 фоиздан зиёд ўсиб, қарийб 480 миллион долларга етган ва Бендинг Споонс билан бирлашиш инновацияларни янада тезлаштиради.
Январ ойида Airtable фойдаланувчиларга турли вазифаларни бажариш учун сунъий интеллект агентлари жамоасини тузишга ёрдам берадиган Суперагент номли янги маҳсулотлар линиясини тақдим этган эди. Ўша пайтда компания бош директори Хоуи Лю Airtable Фортуне 100 рейтингидаги 80 фоиз компанияларни ўз ичига олган ҳолда 500 мингдан ортиқ ташкилотларга хизмат кўрсатишини маълум қилганди.
Бендинг Споонс стратегияси ва келажак режалариИюль ойида 18 миллиард долларлик баҳолаш билан оммавий бозорга чиққан Бендинг Споонс одатда хусусий баҳосидан сезиларли чегирма билан сотилаётган компанияларни сотиб олиш стратегиясини қўллайди. Компания харид қилинган лойиҳаларда ходимлар сонини қисқартириш, маҳсулотларни соддалаштириш ва уларни барқарор даромад келтирадиган бизнесга айлантириш билан шуғулланади.
Маълумот учун, Бендинг Споонс шу кунгача технология бозорида бир қатор таниқли брендларни, жумладан, Эверноте, ВеТрансфер, ЭвентБрите ва Вимео каби платформаларни ўз тасарруфига олган эди. Ушбу тажриба Airtable платформасининг келгусидаги ривожланиш вектори ва фаолият самарадорлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…