Бендинг Споонс Airtableни 1.28 миллиард долларга сотиб олмоқда

·32·Техно
Бендинг Споонс Airtableни 1.28 миллиард долларга сотиб олмоқда
Қисқача

Италиянинг Бендинг Споонс компанияси маълумотлар базаси ва електрон жадваллар платформаси Airtableни 1.28 миллиард доллар нақд пул евазига сотиб олиш бўйича келишувга еришди. Бендинг Споонс маълумотларига кўра, Airtableнинг соф пул маблағлари ҳисобга олинганда, битим компанияни тахминан 2.25 миллиард долларга баҳоламоқда.

Италиянинг машҳур технология компанияси Бендинг Споонс ўтган ой фонд бозорига чиққанидан бери ўзининг илк йирик харидини амалга оширди. ixbt.com маълумотига кўра, компания маълумотлар базаси ва электрон жадваллар билан ишловчи машҳур Airtable стартапини 1.28 миллиард доллар нақд пул эвазига сотиб олиш бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2013-йилда ташкил этилган Airtable ўтган йиллар давомида турли инвестисия раундларида 1.4 миллиард доллардан ортиқ маблағ жалб қилган эди. 2021-йилдаги венчур маблағлари буму даврида унинг қиймати 11 миллиард доллардан ошган бўлса-да, жорий йил бошида унинг акциялари иккиламчи бозорда 4 миллиард долларлик баҳо билан сотилаётган эди. Бендинг Споонс маълумотларига кўра, компаниянинг ҳозирги соф пул маблағларини ҳисобга олган ҳолда, битим унинг қийматини тахминан 2.25 миллиард долларга баҳоламоқда.

Битим тафсилотлари ва молиявий кўрсаткичлар

Бендинг Споонс асосчиси Лука Ферраре баёнотида Airtable жамоалар маълумотларини ташкил этиш ва муҳим иш жараёнларини бошқариш усулларини ўзгартириб юборган кашшоф бренд эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компаниянинг йиллик такрорий даромами 2026-йил июн ҳолатига кўра, ўтган йилга нисбатан 20 фоиздан зиёд ўсиб, қарийб 480 миллион долларга етган ва Бендинг Споонс билан бирлашиш инновацияларни янада тезлаштиради.

Январ ойида Airtable фойдаланувчиларга турли вазифаларни бажариш учун сунъий интеллект агентлари жамоасини тузишга ёрдам берадиган Суперагент номли янги маҳсулотлар линиясини тақдим этган эди. Ўша пайтда компания бош директори Хоуи Лю Airtable Фортуне 100 рейтингидаги 80 фоиз компанияларни ўз ичига олган ҳолда 500 мингдан ортиқ ташкилотларга хизмат кўрсатишини маълум қилганди.

Бендинг Споонс стратегияси ва келажак режалари

Июль ойида 18 миллиард долларлик баҳолаш билан оммавий бозорга чиққан Бендинг Споонс одатда хусусий баҳосидан сезиларли чегирма билан сотилаётган компанияларни сотиб олиш стратегиясини қўллайди. Компания харид қилинган лойиҳаларда ходимлар сонини қисқартириш, маҳсулотларни соддалаштириш ва уларни барқарор даромад келтирадиган бизнесга айлантириш билан шуғулланади.

Маълумот учун, Бендинг Споонс шу кунгача технология бозорида бир қатор таниқли брендларни, жумладан, Эверноте, ВеТрансфер, ЭвентБрите ва Вимео каби платформаларни ўз тасарруфига олган эди. Ушбу тажриба Airtable платформасининг келгусидаги ривожланиш вектори ва фаолият самарадорлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Бендинг СпоонсAirtableТехнологияСтартапИнвестисия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди