Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танлади

·30·Спорт
Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танлади
Қисқача

Нюкасл Юнайтед Бруну Гимараеснинг еҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб, унинг ўрнига Боруссия Дортмунд яримҳимоячиси Феликс Нмечани асосий номзод сифатида белгилади ва дастлабки музокараларни бошлади. Бруну Гимараеснинг Арсеналга ўтиши тахмин қилинмоқда, «тўпчилар» еса унинг трансфери учун 90 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр.

Ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сари Европа футболида йирик ўзгаришлар ва қизиқарли миш-мишлар авж олмоқда. Goal.com хабар беришича, Англиянинг Нюкасл Юнайтед клуби ўз сардори Бруну Гимараеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўра бошлади. Жамоа раҳбарияти бразилиялик яримҳимоячининг ўрнини муносиб тарзда эгаллай оладиган асосий номзод сифатида Боруссия Дортмунд вакили Феликс Нмечани танлади ва аллақачон дастлабки музокараларга киришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Нюкасл таркибни кучайтириш борасида изланишларни бошлаб юборган ва Германия терма жамоаси аъзосини марказий чизиқ учун мутлақ устувор мақсад сифатида белгилаган. ЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, инглиз клуби раҳбарияти 25 ёшли футболчини ўйин услубига мос келувчи энг мақбул ечим деб ҳисобламоқда. Шунингдек, қисқа рўйхатда Порту яримҳимоячиси Виктор Фроҳолдт ҳам бор, бироқ Дортмунд футболчиси клуб учун асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

Катта трансферлар занжири ва молиявий имкониятлар

Ушбу фаоллик бевосита жамоа сардори Бруну Гимараеснинг кутилаётган трансфери билан боғлиқ. Бразилиялик мухлислар севимлиси фаолиятини Премер-лиганинг бошқа бир гранд клуби – Арсенал сафида давометишга яқин турибди. Тахминларга кўра, «тўпчилар» юлдуз футболчи учун 90 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр.

Арсенал томонидан таклиф этилаётган бу улкан молиявий тушум Нюкасл раҳбариятига янги мавсум олдидан марказий чизиқни қайта шакллантириш учун катта имконият яратади. Эслатиб ўтамиз, жамоа аввалроқ Сандро Тонамини Тоттенхемга бой берганди. Шу боис, таркибдаги йўқотишларни ўрни тез фурсатда тўлдирилиши талаб этилади.

Боруссия Дортмунд талаблари

Бироқ Нюкасл ўз олдига қўйган мақсадига эришиш учун жиддий молиявий тўсиқларни енгиб ўтишига тўғри келади. Боруссия Дортмунд клуби ўз етакчисини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас. Немис гранди футболчи учун камида 120 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммадан паст таклифларни муҳокама қилишдан ҳам бош тортмоқда.

Қайд этилишича, Феликс Нмечанинг Дортмунд билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу немис клубига музокараларда устунлик тақдим этади. У ўтган мавсум давомида Бундеслига доирасида 29 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол муаллифи бўлди. Шунингдек, у Германия терма жамоаси сафида ҳам халқаро майдонларда тажриба орттирган.

НюкаслБоруссия ДортмундФеликс НмичаБруну ГимараесАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда