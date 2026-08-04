Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танлади
Нюкасл Юнайтед Бруну Гимараеснинг еҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб, унинг ўрнига Боруссия Дортмунд яримҳимоячиси Феликс Нмечани асосий номзод сифатида белгилади ва дастлабки музокараларни бошлади. Бруну Гимараеснинг Арсеналга ўтиши тахмин қилинмоқда, «тўпчилар» еса унинг трансфери учун 90 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр.
Ёзги трансфер мавсуми яқинлашгани сари Европа футболида йирик ўзгаришлар ва қизиқарли миш-мишлар авж олмоқда. Goal.com хабар беришича, Англиянинг Нюкасл Юнайтед клуби ўз сардори Бруну Гимараеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўра бошлади. Жамоа раҳбарияти бразилиялик яримҳимоячининг ўрнини муносиб тарзда эгаллай оладиган асосий номзод сифатида Боруссия Дортмунд вакили Феликс Нмечани танлади ва аллақачон дастлабки музокараларга киришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Нюкасл таркибни кучайтириш борасида изланишларни бошлаб юборган ва Германия терма жамоаси аъзосини марказий чизиқ учун мутлақ устувор мақсад сифатида белгилаган. ЛЪEқуипе нашрининг ёзишича, инглиз клуби раҳбарияти 25 ёшли футболчини ўйин услубига мос келувчи энг мақбул ечим деб ҳисобламоқда. Шунингдек, қисқа рўйхатда Порту яримҳимоячиси Виктор Фроҳолдт ҳам бор, бироқ Дортмунд футболчиси клуб учун асосий устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Катта трансферлар занжири ва молиявий имкониятларУшбу фаоллик бевосита жамоа сардори Бруну Гимараеснинг кутилаётган трансфери билан боғлиқ. Бразилиялик мухлислар севимлиси фаолиятини Премер-лиганинг бошқа бир гранд клуби – Арсенал сафида давометишга яқин турибди. Тахминларга кўра, «тўпчилар» юлдуз футболчи учун 90 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр.
Арсенал томонидан таклиф этилаётган бу улкан молиявий тушум Нюкасл раҳбариятига янги мавсум олдидан марказий чизиқни қайта шакллантириш учун катта имконият яратади. Эслатиб ўтамиз, жамоа аввалроқ Сандро Тонамини Тоттенхемга бой берганди. Шу боис, таркибдаги йўқотишларни ўрни тез фурсатда тўлдирилиши талаб этилади.
Боруссия Дортмунд талаблариБироқ Нюкасл ўз олдига қўйган мақсадига эришиш учун жиддий молиявий тўсиқларни енгиб ўтишига тўғри келади. Боруссия Дортмунд клуби ўз етакчисини арзон нархда қўйиб юбориш ниятида эмас. Немис гранди футболчи учун камида 120 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммадан паст таклифларни муҳокама қилишдан ҳам бош тортмоқда.
Қайд этилишича, Феликс Нмечанинг Дортмунд билан амалдаги шартномаси 2030-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу немис клубига музокараларда устунлик тақдим этади. У ўтган мавсум давомида Бундеслига доирасида 29 та учрашувда майдонга тушиб, 2 та гол муаллифи бўлди. Шунингдек, у Германия терма жамоаси сафида ҳам халқаро майдонларда тажриба орттирган.
…