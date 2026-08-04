Razer магнит переключательли илк ўйин клавиатураларини тақдим этди
Razer ўз тарихида илк бор Ҳалл Еффект магнит свитчларига ега Ҳунцман V3 ҲЕ Магнетик клавиатуралар сериясини тақдим етди, бироқ уларнинг кечикиши 0,60 ms бўлиб, аналог оптик свитчли клавиатураларнинг 0,48 ms кўрсаткичидан пастроқ. Янги серияга рақамли блокка ега бўлмаган Тенкейлесс (ТКЛ) ва ихчам Mini 65% форматидаги иккита симли модел киради, улар 8000 Hz частотада ишлайди ҳамда тугмани босиш масофасини 0,1 дан 4 мм гача созлаш имконини беради.
Машҳур ўйин жиҳозлари ишлаб чиқарувчиси Razer бренди ўз тарихида илк бор Ҳалл Эффект магнит переключательлари билан жиҳозланган янги Ҳунтсман V3 ҲE Магнетик клавиатуралар сериясини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар компания ассортиментида магнит технологиясига асосланган илк маҳсулот бўлса-да, тезлик бўйича мутлақ рекордчи эмас — уларнинг кечикиши 0,60 ms ни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ҳозирги кунда Razer ишлаб чиқарган аналог оптик переключательли клавиатуралар худди шундай синов шароитларида 0,48 ms кўрсаткични намойиш этиб, тезлик борасида олдинда бормоқда. Шунга қарамай, янги линия ўзининг илғор бошқарув имкониятлари ва созлаш қулайликлари билан геймерлар эътиборини тортишга мўлжалланган.
Моделлар қатори ва техник имкониятларЯнги серия ўз ичига иккита симли моделни олади: булар рақамли блокка эга бўлмаган Тенкейлесс (ТКЛ) ҳамда ихчам Mini 65% форматларидир. Иккала қурилма ҳам 8000 Hz частотада ишлайди ва магнит майдонини ўзгартириш орқали жисмоний контактсиз босишни қайд этувчи Razer Ҳалл Эффект Магнетик Свитчес элементлари билан таъминланган.
Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тугмани босиш масофасини 0,1 дан 4 мм гача бўлган диапазонда мустақил равишда созлаши мумкин. Ишлаб чиқарувчи мазкур переключательларнинг хизмат муддатини 100 миллион марта босишга кафолатлаган.
Кенгайтирилган бошқарув функциялариRazer компанияси янги қурилмада фақатгина тезликка эмас, балки геймплейни янада қулайлаштирувчи функцияларга алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, Рапид Триггер Моде функцияси тугма кўтарила бошлаганоқ уни қайта ишлашни дарҳол тўхтатиш имконини беради.
Шунингдек, клавиатурада қуйидаги илғор имкониятлар мавжуд:
- Снап Тап — ўйинда йўналишни ўзгартириш вақтида жуфт тугмалар (масалан, А ва Д) орасида охирги босишга автоматик равишда устунлик беради.
- Снап Флех — битта тугмани босишга битта, уни қўйиб юборишга эса бошқа ҳаракатни бириктиришга имкон яратади.
- Дйнамик Кейстроке — битта тугманинг ҳар хил чуқурлигида 4 тагача ҳаракатни ишга тушириш қобилиятига эга.
- Инстант Канцел Контрол — кейинги ҳаракатни фаоллашишидан олдин бекор қилиш тизими билан таъминланган.
Корпус тузилиши ва нарх сиёсатиҚурилманинг корпуси авиация даражасидаги алюминийдан ясалган бўлиб, тугма қопқоқлари икки каррали қуйиш усули орқали текстурали ПБТ-пластикдан тайёрланган. Переключательлар заводдаёқ мойланган ва шовқинни камайтириш мақсадида қалин қатламли пенали қисмга ўрнатилган. Шу билан бирга, улар иссиқ алмаштириш (ҳот-свап) функциясини қўллаб-қувватламайди.
Ixbt.com хабарига кўра, Ҳунтсман V3 ҲE Магнетик қурилмаларининг нархи Mini 65% версияси учун 119,99 АҚШ долларидан, Тенкейлесс модели учун эса 139,99 доллардан бошланади. Razer бу билан фойдаланувчиларга магнит технологияси ва кенгайтирилган кириш созламаларини таклиф қилмоқда.
…