Razer магнит переключательли илк ўйин клавиатураларини тақдим этди

·44·Техно
Razer магнит переключательли илк ўйин клавиатураларини тақдим этди
Қисқача

Razer ўз тарихида илк бор Ҳалл Еффект магнит свитчларига ега Ҳунцман V3 ҲЕ Магнетик клавиатуралар сериясини тақдим етди, бироқ уларнинг кечикиши 0,60 ms бўлиб, аналог оптик свитчли клавиатураларнинг 0,48 ms кўрсаткичидан пастроқ. Янги серияга рақамли блокка ега бўлмаган Тенкейлесс (ТКЛ) ва ихчам Mini 65% форматидаги иккита симли модел киради, улар 8000 Hz частотада ишлайди ҳамда тугмани босиш масофасини 0,1 дан 4 мм гача созлаш имконини беради.

Машҳур ўйин жиҳозлари ишлаб чиқарувчиси Razer бренди ўз тарихида илк бор Ҳалл Эффект магнит переключательлари билан жиҳозланган янги Ҳунтсман V3 ҲE Магнетик клавиатуралар сериясини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар компания ассортиментида магнит технологиясига асосланган илк маҳсулот бўлса-да, тезлик бўйича мутлақ рекордчи эмас — уларнинг кечикиши 0,60 ms ни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ҳозирги кунда Razer ишлаб чиқарган аналог оптик переключательли клавиатуралар худди шундай синов шароитларида 0,48 ms кўрсаткични намойиш этиб, тезлик борасида олдинда бормоқда. Шунга қарамай, янги линия ўзининг илғор бошқарув имкониятлари ва созлаш қулайликлари билан геймерлар эътиборини тортишга мўлжалланган.

Моделлар қатори ва техник имкониятлар

Янги серия ўз ичига иккита симли моделни олади: булар рақамли блокка эга бўлмаган Тенкейлесс (ТКЛ) ҳамда ихчам Mini 65% форматларидир. Иккала қурилма ҳам 8000 Hz частотада ишлайди ва магнит майдонини ўзгартириш орқали жисмоний контактсиз босишни қайд этувчи Razer Ҳалл Эффект Магнетик Свитчес элементлари билан таъминланган.

Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тугмани босиш масофасини 0,1 дан 4 мм гача бўлган диапазонда мустақил равишда созлаши мумкин. Ишлаб чиқарувчи мазкур переключательларнинг хизмат муддатини 100 миллион марта босишга кафолатлаган.

Кенгайтирилган бошқарув функциялари

Razer компанияси янги қурилмада фақатгина тезликка эмас, балки геймплейни янада қулайлаштирувчи функцияларга алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, Рапид Триггер Моде функцияси тугма кўтарила бошлаганоқ уни қайта ишлашни дарҳол тўхтатиш имконини беради.

Шунингдек, клавиатурада қуйидаги илғор имкониятлар мавжуд:

  • Снап Тап — ўйинда йўналишни ўзгартириш вақтида жуфт тугмалар (масалан, А ва Д) орасида охирги босишга автоматик равишда устунлик беради.
  • Снап Флех — битта тугмани босишга битта, уни қўйиб юборишга эса бошқа ҳаракатни бириктиришга имкон яратади.
  • Дйнамик Кейстроке — битта тугманинг ҳар хил чуқурлигида 4 тагача ҳаракатни ишга тушириш қобилиятига эга.
  • Инстант Канцел Контрол — кейинги ҳаракатни фаоллашишидан олдин бекор қилиш тизими билан таъминланган.

Корпус тузилиши ва нарх сиёсати

Қурилманинг корпуси авиация даражасидаги алюминийдан ясалган бўлиб, тугма қопқоқлари икки каррали қуйиш усули орқали текстурали ПБТ-пластикдан тайёрланган. Переключательлар заводдаёқ мойланган ва шовқинни камайтириш мақсадида қалин қатламли пенали қисмга ўрнатилган. Шу билан бирга, улар иссиқ алмаштириш (ҳот-свап) функциясини қўллаб-қувватламайди.

Ixbt.com хабарига кўра, Ҳунтсман V3 ҲE Магнетик қурилмаларининг нархи Mini 65% версияси учун 119,99 АҚШ долларидан, Тенкейлесс модели учун эса 139,99 доллардан бошланади. Razer бу билан фойдаланувчиларга магнит технологияси ва кенгайтирилган кириш созламаларини таклиф қилмоқда.

RazerКлавиатураОйинТехнологияЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиDeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этдиБугун, 18:25Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди