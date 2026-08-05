NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирди
NASA мутахассислари Voyager 2 космик аппаратининг енергия тизимида мураккаб амалиётни бажариб, унинг илмий дастурини яна бир йилга узайтирди. ЖПЛ муҳандислари кўп қувват талаб қилувчи иккиламчи тизимларни ўчириб, аппаратдаги қолган учта илмий асбобни ишлашда давом еттириш имконини берди. Voyager 2 енергияни плутоний парчаланишидан иссиқлик олувчи радиоизотопли термоелектрик генераторлардан олади, бироқ уларнинг қуввати ҳар йили тахминан 4 ваттга камаймоқда.
NASA мутахассислари фазонинг энг олис қисмларини тадқиқ этиб келаётган Voyager 2 космик аппаратининг энергия тизимида мураккаб амалиётни муваффақиятли бажариб, унинг илмий дастурини яна бир йилга узайтиришга эришдилар. ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Биг Банг» деб номланган ушбу операция аппаратдаги қолган учта илмий асбобнинг фаолиятини тўхтатиб қўймасдан, уларнинг ишлаш муддатини узайтириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жет Пропульсион Лабораторй (ЖПЛ) муҳандислари энергия тақсимотини қайта кўриб чиқиб, кўп қувват талаб қилувчи айрим иккинчи даражали тизимларни ўчиришди ва муқобил тежамкор ечимларга ўтишди. Ушбу мураккаб жараёнда асосий эътибор ускуналарни етарли даражада қиздириб туришга қаратилди, чунки Voyager 2 ҳозирда ўта совуқ бўлган юлдузлараро фазо шароитида ҳаракатланмоқда.
Плутон қуввати ва табиий пасайиш жараёниМаълум қилинишича, Voyager сериясидаги иккала космик аппарат ҳам ўз электр энергиясини радиоизотопли термоэлектрик генераторлардан олади. Ушбу қурилмалар плутоний парчаланиши натижасида ажралиб чиқадиган иссиқликни электр энергиясига айлантириб беради. Бироқ радиоактив материалнинг табиий равишда камайиб бориши сабабли, генераторларнинг қуввати ҳар йили тахминан 4 ваттга пасайиб бормоқда.
Д деярли 50 йилдан буён давом этиб келаётган фазовий сафар давомида аппаратларнинг энергия захираси кескин камайиб кетди. Шу сабабли муҳандислар жамоаси илмий миссияни имкон қадар узоқроқ сақлаб қолиш учун иккинчи даражали тизимларни босқичма-босқич ўчиришга мажбур бўлмоқда.
Келгусидаги режалар ва олдинги чекловларЭнергия тақчиллиги муаммоси аллақачон амалда ўз таъсирини кўрсатган эди. Хусусан, 2024-йилдан бошлаб қувват етишмагани боис ҳар бир аппаратдаги иккитадан илмий асбоб ўчирилган эди. Жорий модернизация амалга оширилмаганида, NASA 2026-йил охирига қадар Voyager 2 аппаратидаги яна бир муҳим асбобни тўхтатишга мажбур бўлар эди.
Ҳозирги эришилган муваффақият нафақат Voyager 2 учун, балки бутун инсоният космик тарихи учун муҳим аҳамият касб этади. Мутахассислар яқин ойларда Еримиздан янада олисроқда жойлашган Voyager 1 аппаратида ҳам шундай операцияни амалга оширишни режалаштирмоқдалар.
…