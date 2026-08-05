NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирди

·21·Техно
NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирди
Қисқача

NASA мутахассислари Voyager 2 космик аппаратининг енергия тизимида мураккаб амалиётни бажариб, унинг илмий дастурини яна бир йилга узайтирди. ЖПЛ муҳандислари кўп қувват талаб қилувчи иккиламчи тизимларни ўчириб, аппаратдаги қолган учта илмий асбобни ишлашда давом еттириш имконини берди. Voyager 2 енергияни плутоний парчаланишидан иссиқлик олувчи радиоизотопли термоелектрик генераторлардан олади, бироқ уларнинг қуввати ҳар йили тахминан 4 ваттга камаймоқда.

NASA мутахассислари фазонинг энг олис қисмларини тадқиқ этиб келаётган Voyager 2 космик аппаратининг энергия тизимида мураккаб амалиётни муваффақиятли бажариб, унинг илмий дастурини яна бир йилга узайтиришга эришдилар. ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Биг Банг» деб номланган ушбу операция аппаратдаги қолган учта илмий асбобнинг фаолиятини тўхтатиб қўймасдан, уларнинг ишлаш муддатини узайтириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жет Пропульсион Лабораторй (ЖПЛ) муҳандислари энергия тақсимотини қайта кўриб чиқиб, кўп қувват талаб қилувчи айрим иккинчи даражали тизимларни ўчиришди ва муқобил тежамкор ечимларга ўтишди. Ушбу мураккаб жараёнда асосий эътибор ускуналарни етарли даражада қиздириб туришга қаратилди, чунки Voyager 2 ҳозирда ўта совуқ бўлган юлдузлараро фазо шароитида ҳаракатланмоқда.

Плутон қуввати ва табиий пасайиш жараёни

Маълум қилинишича, Voyager сериясидаги иккала космик аппарат ҳам ўз электр энергиясини радиоизотопли термоэлектрик генераторлардан олади. Ушбу қурилмалар плутоний парчаланиши натижасида ажралиб чиқадиган иссиқликни электр энергиясига айлантириб беради. Бироқ радиоактив материалнинг табиий равишда камайиб бориши сабабли, генераторларнинг қуввати ҳар йили тахминан 4 ваттга пасайиб бормоқда.

Д деярли 50 йилдан буён давом этиб келаётган фазовий сафар давомида аппаратларнинг энергия захираси кескин камайиб кетди. Шу сабабли муҳандислар жамоаси илмий миссияни имкон қадар узоқроқ сақлаб қолиш учун иккинчи даражали тизимларни босқичма-босқич ўчиришга мажбур бўлмоқда.

Келгусидаги режалар ва олдинги чекловлар

Энергия тақчиллиги муаммоси аллақачон амалда ўз таъсирини кўрсатган эди. Хусусан, 2024-йилдан бошлаб қувват етишмагани боис ҳар бир аппаратдаги иккитадан илмий асбоб ўчирилган эди. Жорий модернизация амалга оширилмаганида, NASA 2026-йил охирига қадар Voyager 2 аппаратидаги яна бир муҳим асбобни тўхтатишга мажбур бўлар эди.

Ҳозирги эришилган муваффақият нафақат Voyager 2 учун, балки бутун инсоният космик тарихи учун муҳим аҳамият касб этади. Мутахассислар яқин ойларда Еримиздан янада олисроқда жойлашган Voyager 1 аппаратида ҳам шундай операцияни амалга оширишни режалаштирмоқдалар.

NASAVoyager 2КосмосИлм-фанТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди