Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан кейинги кутилмаган манзили маълум бўлди

·23·Спорт
Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан кейинги кутилмаган манзили маълум бўлди
Қисқача

Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан кетганидан сўнг Trabzonspor клуби унинг трансферини расман еълон қилди. Мисрлик ҳужумчига Туркия, Саудия Арабистони ва Испания клублари, жумладан Besiktas, Ал-Иттиҳад, Ал-Дирияҳ ва Атлетико Мадрид қизиқиш билдирган. Besiktas билан музокараларда шартнома бандлари, молиявий масалалар ва футболчининг агенти Ramи Аббаснинг роли бўйича келишмовчиликлар юзага келгач, битим тўхтаб қолган.

Миср терма жамоаси сардори Муҳаммад Салоҳнинг Англиянинг Ливерпул клубидан кетиши футбол оламидаги сўнгги кунларнинг энг шов-шувли трансфер саҳнасига айланди. Ушбу тажрибали ҳужумчи учун кураш оддийгина бир нечта жамоалар ўртасидаги рақобатдан кўра кўпроқ қизғин тус олди. ixbt.com маълумотига кўра, футболчининг келажаги борасида Испания, Саудия Арабистони ва Туркия клублари ўртасида жиддий музокаралар олиб борилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Салоҳнинг хизматларига фақатгина битта ёки иккита даъвогар эмас, балки Туркиянинг нуфузли жамоалари, Саудия Арабистонининг бадавлат клублари ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоаси қизиқиш билдирган. Ҳар бир лойиҳа ўзига яраша устунликлар ва қийинчиликларга эга бўлиб, охир-оқибат Trabzonspor клуби барча рақобатларни ортда қолдириб, юлдуз футболчининг трансферини расман эълон қилди.

Трансфер олдидан юзага келган кескин вазият

Жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки кунларда бошқа бир Туркия клуби Besiktas мисрлик ҳужумчи учун асосий манзил сифатида кўрилганди. Томонлар ҳатто футболчи қайси рақамда ҳаракат қилиши (11-рақам), шартнома қиймати ва ҳатто клубнинг реклама кампанияларини суратга олиш жараёнларигача келишиб улгуришган эди. Туркия клуби раҳбариятида ушбу битим муваффақиятли якунланишига бўлган ишонч жуда юқори эди.

Бироқ ҳал қилувчи паллада музокаралар кутилмаганда тўхтаб қолди. Шартнома бандларидаги молиявий келишмовчиликлар, хусусан, айрим молиявий шартлар ва футболчининг агенти Ramи Аббаснинг роли битимнинг музлаб қолишига сабаб бўлди. Ваҳима ичида қолган бошқа даъвогарлар эса дарҳол бу вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилишди.

Бошқа даъвогарларнинг ҳаракатлари

Besiktas билан музокаралар берк кўчага кириб қолгач, Саудия Арабистони клублари вазиятга дарҳол аралашди. Ал-Иттиҳад жамоаси мазкур пойгада яққол пешқадам сифатида намоён бўлди. Шунингдек, Ал-Дирияҳ клуби ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоалари ҳам трансфер бозорида фаоллик кўрсатиб, ўз таклифларини тақдим этишди.

Шунга қарамай, барча тахминларни ортда қолдириб, Trabzonspor клуби вазиятдан фойдалана олди ва трансфер пойжасида марра чизиғига биринчи бўлиб етиб келди. Туркия жамоасининг расмий эълонидан сўнг футбол оламида асосий савол юзага келди: Муҳаммад Салоҳ айнан шу клубни танлаб, тўғри қарор қилдими?

Ҳозирги вақтда мухбирлар ва мутахассислар ушбу трансфернинг ижобий ва салбий жиҳатларини муҳокама қилмоқдалар. Салоҳ каби даражадаги футболчининг Туркия Суперлигасига йўл олиши чемпионат нуфузини ошириши кутилмоқда, бироқ футболчининг янги жамоасидаги фаолияти қандай кечиши вақт кўрсатади.

Муҳаммад СалоҳТрансферTrabzonsporФутболТуркия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда