Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан кейинги кутилмаган манзили маълум бўлди
Муҳаммад Салоҳнинг Ливерпулдан кетганидан сўнг Trabzonspor клуби унинг трансферини расман еълон қилди. Мисрлик ҳужумчига Туркия, Саудия Арабистони ва Испания клублари, жумладан Besiktas, Ал-Иттиҳад, Ал-Дирияҳ ва Атлетико Мадрид қизиқиш билдирган. Besiktas билан музокараларда шартнома бандлари, молиявий масалалар ва футболчининг агенти Ramи Аббаснинг роли бўйича келишмовчиликлар юзага келгач, битим тўхтаб қолган.
Миср терма жамоаси сардори Муҳаммад Салоҳнинг Англиянинг Ливерпул клубидан кетиши футбол оламидаги сўнгги кунларнинг энг шов-шувли трансфер саҳнасига айланди. Ушбу тажрибали ҳужумчи учун кураш оддийгина бир нечта жамоалар ўртасидаги рақобатдан кўра кўпроқ қизғин тус олди. ixbt.com маълумотига кўра, футболчининг келажаги борасида Испания, Саудия Арабистони ва Туркия клублари ўртасида жиддий музокаралар олиб борилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Салоҳнинг хизматларига фақатгина битта ёки иккита даъвогар эмас, балки Туркиянинг нуфузли жамоалари, Саудия Арабистонининг бадавлат клублари ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоаси қизиқиш билдирган. Ҳар бир лойиҳа ўзига яраша устунликлар ва қийинчиликларга эга бўлиб, охир-оқибат Trabzonspor клуби барча рақобатларни ортда қолдириб, юлдуз футболчининг трансферини расман эълон қилди.
Трансфер олдидан юзага келган кескин вазиятЖаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки кунларда бошқа бир Туркия клуби Besiktas мисрлик ҳужумчи учун асосий манзил сифатида кўрилганди. Томонлар ҳатто футболчи қайси рақамда ҳаракат қилиши (11-рақам), шартнома қиймати ва ҳатто клубнинг реклама кампанияларини суратга олиш жараёнларигача келишиб улгуришган эди. Туркия клуби раҳбариятида ушбу битим муваффақиятли якунланишига бўлган ишонч жуда юқори эди.
Бироқ ҳал қилувчи паллада музокаралар кутилмаганда тўхтаб қолди. Шартнома бандларидаги молиявий келишмовчиликлар, хусусан, айрим молиявий шартлар ва футболчининг агенти Ramи Аббаснинг роли битимнинг музлаб қолишига сабаб бўлди. Ваҳима ичида қолган бошқа даъвогарлар эса дарҳол бу вазиятдан фойдаланишга ҳаракат қилишди.
Бошқа даъвогарларнинг ҳаракатлариBesiktas билан музокаралар берк кўчага кириб қолгач, Саудия Арабистони клублари вазиятга дарҳол аралашди. Ал-Иттиҳад жамоаси мазкур пойгада яққол пешқадам сифатида намоён бўлди. Шунингдек, Ал-Дирияҳ клуби ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид жамоалари ҳам трансфер бозорида фаоллик кўрсатиб, ўз таклифларини тақдим этишди.
Шунга қарамай, барча тахминларни ортда қолдириб, Trabzonspor клуби вазиятдан фойдалана олди ва трансфер пойжасида марра чизиғига биринчи бўлиб етиб келди. Туркия жамоасининг расмий эълонидан сўнг футбол оламида асосий савол юзага келди: Муҳаммад Салоҳ айнан шу клубни танлаб, тўғри қарор қилдими?
Ҳозирги вақтда мухбирлар ва мутахассислар ушбу трансфернинг ижобий ва салбий жиҳатларини муҳокама қилмоқдалар. Салоҳ каби даражадаги футболчининг Туркия Суперлигасига йўл олиши чемпионат нуфузини ошириши кутилмоқда, бироқ футболчининг янги жамоасидаги фаолияти қандай кечиши вақт кўрсатади.
…