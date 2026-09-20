iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера
Машҳур технологик блогер ЖеррйРигEверйтинг навбатдаги ФЛAGMАН — iPhone 18 Pro Max смартфонини тўлиқ қисмларга ажратиб, унинг ички архитектураси ва муҳандислик ечимларини кенг оммага намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, одатда қурилмани қайта йиғмайдиган блогер бу сафар ҳам энг нозик деталларгача чуқур ўрганиб чиқди ва қурилманинг нима учун асосий рақобатчиларига нисбатан камроқ қизишини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг дисплейи демонтаж қилингач, дарҳол кўзга ташланадиган энг муҳим ўзгаришлардан бири бу — батарея ёпиштирилган улкан махсус пластина бўлди. Одатда смартфонларда аккумулятор бевосита корпуснинг орқа қисмига маҳкамланишига одатланилган, бироқ Apple бу сафар бошқача ечимни қўллаган. Маълум бўлишича, ушбу йирик пластинанинг ўзи улкан буғланиш камераси вазифасини бажаради.
A20 Pro процессори ва ўзига хос совитиш тизимиСмартфон ички қисмларини янада чуқурроқ ўрганиш жараёнида A20 Pro чипи устида қўшимча кичик мис ёки мис-пўлатдан ясалган ёстиқча мавжудлиги аниқланди. Одатий ясси пластиналардан фарқли ўлароқ, бу жуда кичик ва худди ҳаво билан тўлдирилгандек шишган қисм бўлиб кўринади. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур деталлар чип ва буғланиш камераси ўртасида энг зич ва мукаммал контактни таъминлаш учун хизмат қилади.
Шунингдек, батареяни демонтаж қилишда Apple учинчи йилдирки қўллаб келаётган технология — электр токи таъсирида ўз ёпишқоқлик хусусиятини йўқотадиган махсус елим яна ишлатилгани кўрсатилди. Асосий плата атрофидаги ички қисмларнинг жойлашуви эса доимгидек ўта зич ҳамда мураккаб бўлиб, бу йилги платанинг ҳажми янада кичиклашгани эътиборни тортади.
Изоҳлар 0
…