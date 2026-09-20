iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера

·2·Техно
iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камера

Машҳур технологик блогер ЖеррйРигEверйтинг навбатдаги ФЛAGMАН — iPhone 18 Pro Max смартфонини тўлиқ қисмларга ажратиб, унинг ички архитектураси ва муҳандислик ечимларини кенг оммага намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, одатда қурилмани қайта йиғмайдиган блогер бу сафар ҳам энг нозик деталларгача чуқур ўрганиб чиқди ва қурилманинг нима учун асосий рақобатчиларига нисбатан камроқ қизишини амалда исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг дисплейи демонтаж қилингач, дарҳол кўзга ташланадиган энг муҳим ўзгаришлардан бири бу — батарея ёпиштирилган улкан махсус пластина бўлди. Одатда смартфонларда аккумулятор бевосита корпуснинг орқа қисмига маҳкамланишига одатланилган, бироқ Apple бу сафар бошқача ечимни қўллаган. Маълум бўлишича, ушбу йирик пластинанинг ўзи улкан буғланиш камераси вазифасини бажаради.

A20 Pro процессори ва ўзига хос совитиш тизими

Смартфон ички қисмларини янада чуқурроқ ўрганиш жараёнида A20 Pro чипи устида қўшимча кичик мис ёки мис-пўлатдан ясалган ёстиқча мавжудлиги аниқланди. Одатий ясси пластиналардан фарқли ўлароқ, бу жуда кичик ва худди ҳаво билан тўлдирилгандек шишган қисм бўлиб кўринади. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур деталлар чип ва буғланиш камераси ўртасида энг зич ва мукаммал контактни таъминлаш учун хизмат қилади.

Шунингдек, батареяни демонтаж қилишда Apple учинчи йилдирки қўллаб келаётган технология — электр токи таъсирида ўз ёпишқоқлик хусусиятини йўқотадиган махсус елим яна ишлатилгани кўрсатилди. Асосий плата атрофидаги ички қисмларнинг жойлашуви эса доимгидек ўта зич ҳамда мураккаб бўлиб, бу йилги платанинг ҳажми янада кичиклашгани эътиборни тортади.

Камера имкониятлари ва сенсор ўлчамлари

Блогер тақдимоти давомида асосий камеранинг ўзгарувчан диафрагма тизими қандай ишлашини ҳам яққол намойиш этди. Камера тизими очилиб, датчик ўлчамлари кўрсатилган бўлса-да, видеонинг ўзидан аниқ оптик форматни баҳолаб бўлмади. Бироқ тармоқда тарқалган аввалги маълумотларга таянсак, мазкур йирик датчик 1/1,28 дюймли ўлчамга эга бўлиб, у ўтган йилги флагман модели билан бир хил кўрсаткични сақлаб қолган.

iPhone 18 Pro MaxAppleЖеррйРигEверйтингСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиБугун, 22:27Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаБугун, 21:53Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиБугун, 21:28Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25Asus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиAsus янги турдаги Googleбоок ноутбукининг илк суратлари тарқалдиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди