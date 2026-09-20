Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилди

·26·Техно
Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сужоу университети ва LONGi марказий илмий-тадқиқот институти мутахассислари 34 фоизлик самарадорликка эришган янги перовскит-кремний қуёш элементини яратди.
  • Ушбу инновацион тандем элемент қуёш спектридан самаралироқ фойдаланиш имконини беради.
  • Тадқиқотчилар цирконий диоксиди (ЗрО₂) нанонокталаридан фойдаланиб, перовскит қатламининг бир текис тақсимланишини ва заряд ташувчиларнинг яшаш муддатини узайтиришга эришдилар.

Сужоу университети ва LONGi марказий илмий-тадқиқот институти мутахассислари биргаликда юқори самарадорликка эга бўлган янги турдаги тандем элементни тақдим этишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу инновацион перовскит-кремний қуёш элементи 34 фоизлик фойдали иш коэффициентига (КПИ) эришди ва қайта тикланувчи энергия манбалари бозорида муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий қуёш энергетикасида анъанавий кремний асосидаги панеллар ўзининг имкониятлари чегарасига яқинлашиб қолган. Шу боис олимлар устки қисмига перовскит қатлами ўрнатилган тандем конструкцияларни фаол ўрганмоқда. Ушбу ёндашув қуёш спектридан анча унумдор фойдаланиш ва кўпроқ энергия олиш имконини беради, бироқ унинг оммалашишига икки материал туташган ҳудудаги техник мураккабликлар тўсқинлик қилаётган эди.

Технологик тўсиқлар ва уларнинг ечими

Тандем элементларни яратишдаги асосий муаммо текстураланган кремний юзасида бир хил қалинликдаги перовскит қатламини ҳосил қилиш қийинлигидадир. Шунингдек, материаллар чегарасида заряд ташувчиларнинг йўқолиши кузатилади. Олдинги уринишларда бу муаммони ҳал этиш учун қўшимча изолятордан фойдаланилган, аммо бу усул заряд ҳаракатини сезиларли даражада қийинлаштирган эди.

Хитойлик тадқиқотчилар жамоаси бутунлай бошқача ёндашувни қўллашди. Улар яхлит изолятор ўрнига цирконий диоксиди (ЗрО₂) нанонокталаридан фойдаланишди. Ўтказувчи оксид ва молекуляр моноҳатлам орасида жойлашган бу наноҳиссачалар сирт хусусиятларини ўзгартириб, суюқ перовскит эритмасининг бўшлиқларсиз текис тақсимланишини таъминлайди.

Янги элементнинг афзалликлари ва синов натижалари

Ишлаб чиқилган янги технология эвазига каттароқ кристалл доначалари ҳосил бўлиб, бу перовскит қатламининг сифатини кескин оширди. Ўтказилган таҳлилларга кўра, мазкур ишлов бериш натижасида заряд ташувчиларнинг ўртача яшаш муддати деярли икки баробарга — 1,46 микросекунддан 2,81 микросекундгача узайган.

Лаборатория шароитида синовдан ўтказилган энг яхши экспериментал намуна 34 фоизлик самарадорлик кўрсаткичини қайд этди. Мутахассислар нафақат юқори қувват, балки қурилманинг чидамлилигига ҳам алоҳида эътибор қаратишди. Герметик тарзда ёпилган қуёш элементлари хона ҳароратида 2000 соат давомида узлуксиз сунъий ёруғлик остида синовдан ўтказилди.

Синов якунларига кўра, ушбу инновацион элементлар ўзининг дастлабки самарадорлигининг 84 фоизини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Бу эса келгусида тижорий мақсадларда фойдаланиладиган қуёш станциялари учун узоқ муддатли ва ишончли пойдевор яратилишидан далолат беради.

Қуёш элементиПеровскитКремнийТехнологияЭнергетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераКеча, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиКеча, 22:27Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаКеча, 21:53Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиКеча, 21:28Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди