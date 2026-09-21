Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг дастлабки беш тури якунига кўра, Манчестер Сити 15 очко билан якка пешқадамга айланди.
- Бу жамоа учун олий дивизионда кетма-кет бешта ғалаба билан мавсумни бошлашнинг бешинчи ҳолати бўлди.
- Шу билан бирга, Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем каби гранд жамоалар дастлабки ўйинларда кутилмаган қийинчиликларга дуч келишди.
Англия Премер-лигасининг дастлабки беш тури ортидан чемпионатдаги кескин ўзгаришлар ва кутилмаган натижалар футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Goal.com хабар беришича, мусобақа стартиёқ гранд жамоалардаги инқирозлар ҳамда фаворитлар дуч келаётган қийинчиликларни яққол кўрсатиб қўйди. Мавсумнинг илк ойлари чемпионатдаги асосий кураш қандай кечишидан дарак бериб, мутахассисларда турли саволларни туғдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити ишончли юришни бошладиМанчестер Сити жамоаси дастлабки бешта ўйинда максимал очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг якка пешқадамига айланди. Бешта учрашув, бешта ғалаба ва 15 очко — бу жорий мавсумдаги бошқа ҳеч бир клуб мақтана олмайдиган натижадир. Сўнгги турда Санерланд дарвозасига жавобсиз киритилган тўплар билан кечган қизиқарли ўйинда ҳам шаҳарссотлар иродада устун келишди.
Ушбу ёрқин старт фақатгина рақамлар билан ўлчанмайди. Goal.com маълумотига кўра, Манчестер Сити ўз тарихида олий дивизион мавсумини кетма-кет бешта ғалаба билан бошлаш ҳолатини бешинчи бор такрорлади. Бунгача жамоа 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 ҳамда 2023–2024-йилги мавсумларда шундай натижа қайд этган эди. Шунингдек, бош мураббий Энтсо Мареска ҳам клуб бошқарувидаги дастлабки бешта Премер-лига учрашувининг барчасида ғалаба қозониб, ўзига хос рекорд қайд этди.
Грандлардаги инқирозлар ва муаммоларБироқ, бошқа етакчи клублар учун старт бунчалик силлиқ кечмади. Челси жамоасини ҳимоя чизиғидаги жиддий муаммолар қийнаётган бўлса, Арсенал тўсатдан қўйган қадамида қоқилиб кетди. Шунингдек, Манчестер Юнайтед ўзи интилаётган даражадан ҳали йироқлигини кўрсатмоқда, Тоттенхем эса турнир жадвалининг энг қуйи қисмидан жой олиб, оғир аҳволда қолмоқда.
Дастлабки беш тур давомида кузатилган бу ҳолатлар вақтинчалик қийинчиликдими ёки мавсум давомидаги асосий тенденцияларни белгилаб берувчи омилми, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса Манчестер Сити рақобатчиларнинг хатоларидан фойдаланиб, чемпионлик унвонини қайтариш ниятида қатъий эканини намойиш этмоқда.
Изоҳлар 0
…