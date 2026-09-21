Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам

·12·Спорт
Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг дастлабки беш тури якунига кўра, Манчестер Сити 15 очко билан якка пешқадамга айланди.
  • Бу жамоа учун олий дивизионда кетма-кет бешта ғалаба билан мавсумни бошлашнинг бешинчи ҳолати бўлди.
  • Шу билан бирга, Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем каби гранд жамоалар дастлабки ўйинларда кутилмаган қийинчиликларга дуч келишди.

Англия Премер-лигасининг дастлабки беш тури ортидан чемпионатдаги кескин ўзгаришлар ва кутилмаган натижалар футбол жамоатчилигининг диққат марказида турибди. Goal.com хабар беришича, мусобақа стартиёқ гранд жамоалардаги инқирозлар ҳамда фаворитлар дуч келаётган қийинчиликларни яққол кўрсатиб қўйди. Мавсумнинг илк ойлари чемпионатдаги асосий кураш қандай кечишидан дарак бериб, мутахассисларда турли саволларни туғдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити ишончли юришни бошлади

Манчестер Сити жамоаси дастлабки бешта ўйинда максимал очко жамғарган ҳолда турнир жадвалининг якка пешқадамига айланди. Бешта учрашув, бешта ғалаба ва 15 очко — бу жорий мавсумдаги бошқа ҳеч бир клуб мақтана олмайдиган натижадир. Сўнгги турда Санерланд дарвозасига жавобсиз киритилган тўплар билан кечган қизиқарли ўйинда ҳам шаҳарссотлар иродада устун келишди.

Ушбу ёрқин старт фақатгина рақамлар билан ўлчанмайди. Goal.com маълумотига кўра, Манчестер Сити ўз тарихида олий дивизион мавсумини кетма-кет бешта ғалаба билан бошлаш ҳолатини бешинчи бор такрорлади. Бунгача жамоа 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 ҳамда 2023–2024-йилги мавсумларда шундай натижа қайд этган эди. Шунингдек, бош мураббий Энтсо Мареска ҳам клуб бошқарувидаги дастлабки бешта Премер-лига учрашувининг барчасида ғалаба қозониб, ўзига хос рекорд қайд этди.

Грандлардаги инқирозлар ва муаммолар

Бироқ, бошқа етакчи клублар учун старт бунчалик силлиқ кечмади. Челси жамоасини ҳимоя чизиғидаги жиддий муаммолар қийнаётган бўлса, Арсенал тўсатдан қўйган қадамида қоқилиб кетди. Шунингдек, Манчестер Юнайтед ўзи интилаётган даражадан ҳали йироқлигини кўрсатмоқда, Тоттенхем эса турнир жадвалининг энг қуйи қисмидан жой олиб, оғир аҳволда қолмоқда.

Дастлабки беш тур давомида кузатилган бу ҳолатлар вақтинчалик қийинчиликдими ёки мавсум давомидаги асосий тенденцияларни белгилаб берувчи омилми, буни вақт кўрсатади. Ҳозирча эса Манчестер Сити рақобатчиларнинг хатоларидан фойдаланиб, чемпионлик унвонини қайтариш ниятида қатъий эканини намойиш этмоқда.

Манчестер СитйПремиер ЛеагуеФутболЧемпионатАнглия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!Кеча, 23:31«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...Кеча, 23:29«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Кеча, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиКеча, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Кеча, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Кеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг