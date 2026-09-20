Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатди

·61·Дунё
Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатди

Ҳиндистоннинг Керала штатида шифокор Ширин Субайр ўз тўй маросими вақтида бетоб бўлиб қолган икки cатеринг ходимига биринчи ёрдам кўрсатди. Бу ҳақда India Today хабар берди.

Маълум бўлишича, Каннур шаҳрида Ширин Субайр ва доктор Риазнинг тўй маросими бўлиб ўтаётган пайтда cатеринг жамоасида ишлаётган икки аёлнинг аҳволи ёмонлашган. Улардан бирининг бурни қонаган, иккинчисининг эса боши айланган.

Маросимда Шириннинг шифокор экани маълум бўлгани учун ундан ёрдам сўралган. У тўй либосида бўлишига қарамай, маросимни вақтинча тўхтатиб, аёлларнинг ҳолатини текширган ва уларга биринчи ёрдам кўрсатган.

Бурни қонаган аёлга олдинга эгилиб, буруннинг юмшоқ қисмини 10–15 дақиқа давомида босиб туриш тавсия қилинган. Боши айланган аёл эса ётқизилиб, оёқлари бироз баланд кўтарилган.

Ширин воқеани ўзи учун одатий ҳол деб ҳисоблаган. У кимдир ёрдамга муҳтож бўлса, имкони борича ёрдам бериш кераклигини айтган.

Ҳодиса акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, Ширин Субайрга кўплаб олқишлар билдирилишига сабаб бўлган. Шифокорнинг ўзи эса уни кимдир тасвирга олаётганини ўша пайтда сезмаганини айтган.

Ширин СубайрКерала штатиКаннур шаҳриТўй маросими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк берди38 йил излаб энагасини топган эркак унга автомобил ва 10 миллион франк бердиБугун, 16:1115 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)15 йил девор ортида яширилган кутубхона қайта топилди (видео)Бугун, 15:52Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиБугун, 13:38«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!Бугун, 13:17«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдидБугун, 12:48Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?