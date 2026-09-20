89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди

·44·Спорт
89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед»
  • Англия Премер-лигасининг 5-турида «Фулҳем» билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
  • Учрашувда «МЮ» ҳимоячиси Лисандро Мартинес 63-дақиқада автогол муаллифи бўлиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.
  • «Манчестер Юнайтед» фақат 89-дақиқада Матеус Кунянинг голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Ушбу дурангдан сўнг «Манчестер Юнайтед» 5 очко билан 12-ўринга кўтарилди, «Фулҳем» эса 2 очко билан 19-ўринда қолди.

Англия Премьер-лигасининг 5-туридан ўрин олган учрашувда «Манчестер Юнайтед» Лондонда турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Фулҳэм» меҳмони бўлиб, оғир ва асабий баҳс олиб борди. «Крэйвен Коттеж» стадионида кечган беллашув 1:1 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди. Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, ҳисоб 63-дақиқага келиб очилди: «МЮ» ҳимоячиси Лисандро Мартинес тўпни нохост ўз дарвозасига йўллаб қўйиб, автогол муаллифига айланди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди.

Мағлубият хавфи остида қолган манкунианликлар сўнгги дақиқаларда босимни кучайтириб, фақат 89-дақиқадагина Матеус Кунянинг голи эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Ушбу дуранг натижадан сўнг «Манчестер Юнайтед» ўз очколарини 5 тага етказиб, турнир жадвалида 12-поғонага кўтарилди; мавсум бошидан бери ғалаба нималигини билмаётган Алваро Арбелоа шогирдлари эса 2 очко билан 19-ўринда қолмоқда.

Хўш, манкунианликларнинг ҳужум чизиғи лига аутсайдери мудофаасини ёриб ўтишда нега бунчалик қийналди, Мартинеснинг автоголи ҳимоядаги парокандаликдан даракми ва ушбу йўқотилган очколар клуб раҳбариятининг сабрини қай даражада синовдан ўтказади?

«Автогол зарбаси ва Кунянинг сўнгги умиди»: «Крэйвен Коттеж»даги воқеалар ривожи

Учрашув давомида кузатилган муҳим бурилиш нуқталари ва асосий лаҳзалар:

  • Биринчи бўлимдаги кескинлик: «Фулҳэм» ўз майдонида ҳимояга ётиб олмай, Ивоби ва Гарсия орқали фаол қарши ҳужумлар уюштирди;

  • 63-дақиқадаги шок ҳолати: Лисандро Мартинеснинг бахтсиз ҳаракати оқибатида тўп дарвозабон Ламменс қўриқлаётган тўрга кириб кетди (1:0);

  • Тен Ҳаг жамоасининг кечки ўзгаришлари: Сўнгги чорак соатда Рэшфорд, Майну ва Шоу ўрнига Зиркзе, Маунт ҳамда Доргу ташланди;

  • 89-дақиқадаги қутқарув зарбаси: Матеус Куня жарима майдончасидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Очколар тақсимоти: Сўнгги сонияларгача давом этган босимга қарамай, «МЮ» ғалаба тўпини кирита олмади ва Лондонда атиги 1 очко билан чекланди.

АПЛ 5-тур: «Фулҳэм» — «Манчестер Юнайтед» учрашуви кўрсаткичлари

Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик маълумотлари ва қайдномаси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Фулҳэм» (Мезбон)

«Манчестер Юнайтед» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

1

1

Голлар муаллифлари

Л. Мартинес 63 (автогол)

М. Куня 89

Сариқ карточкалар

Кинг (45), Кастан (50), Муниз (85)

Жамғарилган очколар

2 очко (ғалабасиз серия давом этмоқда)

5 очко

Турнир жадвалидаги ўрни

19-поғона (Хавфли зона)

12-ўрин

Бош мураббийлар

Алваро Арбелоа

Эрик тен Ҳаг

Алмаштиришлар вақти

71, 77 ва 80-дақиқалар

77 (Зиркзе), 81 (Маунт), 84 (Доргу)

Футбол таҳлили: Мутахассислар «Манчестер Юнайтед»нинг муаммолари ҳақида

Англия футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:

  • Ҳужумдаги ғоясизлик: Фернандеш, Мбеумо ва Рэшфорд учлиги ўйин давомида рақиб жарима майдонида кескинлик яратишда қийналди;

  • Мудофаадаги диққатсизлик: Лисандро Мартинеснинг автоголи жамоанинг оғир паллаларда руҳий босимни енга олмаётганини кўрсатди;

  • Кунянинг фойдали ҳаракати: Бразилиялик ҳужумчи сўнгги дақиқада совуққонлик кўрсатиб, жамоани муқаррар шармандали мағлубиятдан қутқариб қолди;

  • Турнир жадвалидаги хавотир: 5 та турда бор-йўғи 5 очко жамғариш «Манчестер Юнайтед» учун мавсум стартидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда.

«Манчестер Юнайтед» Лондондан бир очко билан қайтган бўлса-да, жамоанинг кўрсатган ўйини мухлислар ва раҳбарият учун жиддий саволларни кун тартибига чиқарди.

Сизнингча, 89-дақиқада қўлга киритилган ушбу 1 очко «Манчестер Юнайтед» учун ижобий натижами ёки аутсайдерга қарши ўйиндаги мағлубиятга тенг йўқотишми? Жамоа ўйинидаги бундай сустликка ким кўпроқ айбдор: мураббий тактикасими ёки футболчиларнинг лоқайдлиги? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ баҳсларига оид ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Манчестер ЮнайтедФулҳэмАнглия Премьер-лигасиЛисандро Мартинес автоголи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Бугун, 22:49«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!Бугун, 22:13«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)Бугун, 22:07«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг