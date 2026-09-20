89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»
- Англия Премер-лигасининг 5-турида «Фулҳем» билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Учрашувда «МЮ» ҳимоячиси Лисандро Мартинес 63-дақиқада автогол муаллифи бўлиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.
- «Манчестер Юнайтед» фақат 89-дақиқада Матеус Кунянинг голи эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Ушбу дурангдан сўнг «Манчестер Юнайтед» 5 очко билан 12-ўринга кўтарилди, «Фулҳем» эса 2 очко билан 19-ўринда қолди.
Англия Премьер-лигасининг 5-туридан ўрин олган учрашувда «Манчестер Юнайтед» Лондонда турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Фулҳэм» меҳмони бўлиб, оғир ва асабий баҳс олиб борди. «Крэйвен Коттеж» стадионида кечган беллашув 1:1 ҳисобидаги драматик дуранг билан якунланди. Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар икки жамоа хавфли вазиятлар яратган бўлса-да, ҳисоб 63-дақиқага келиб очилди: «МЮ» ҳимоячиси Лисандро Мартинес тўпни нохост ўз дарвозасига йўллаб қўйиб, автогол муаллифига айланди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди.
Мағлубият хавфи остида қолган манкунианликлар сўнгги дақиқаларда босимни кучайтириб, фақат 89-дақиқадагина Матеус Кунянинг голи эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. Ушбу дуранг натижадан сўнг «Манчестер Юнайтед» ўз очколарини 5 тага етказиб, турнир жадвалида 12-поғонага кўтарилди; мавсум бошидан бери ғалаба нималигини билмаётган Алваро Арбелоа шогирдлари эса 2 очко билан 19-ўринда қолмоқда.
Хўш, манкунианликларнинг ҳужум чизиғи лига аутсайдери мудофаасини ёриб ўтишда нега бунчалик қийналди, Мартинеснинг автоголи ҳимоядаги парокандаликдан даракми ва ушбу йўқотилган очколар клуб раҳбариятининг сабрини қай даражада синовдан ўтказади?
«Автогол зарбаси ва Кунянинг сўнгги умиди»: «Крэйвен Коттеж»даги воқеалар ривожи
Учрашув давомида кузатилган муҳим бурилиш нуқталари ва асосий лаҳзалар:
Биринчи бўлимдаги кескинлик: «Фулҳэм» ўз майдонида ҳимояга ётиб олмай, Ивоби ва Гарсия орқали фаол қарши ҳужумлар уюштирди;
63-дақиқадаги шок ҳолати: Лисандро Мартинеснинг бахтсиз ҳаракати оқибатида тўп дарвозабон Ламменс қўриқлаётган тўрга кириб кетди (1:0);
Тен Ҳаг жамоасининг кечки ўзгаришлари: Сўнгги чорак соатда Рэшфорд, Майну ва Шоу ўрнига Зиркзе, Маунт ҳамда Доргу ташланди;
89-дақиқадаги қутқарув зарбаси: Матеус Куня жарима майдончасидаги пала-партишликдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Очколар тақсимоти: Сўнгги сонияларгача давом этган босимга қарамай, «МЮ» ғалаба тўпини кирита олмади ва Лондонда атиги 1 очко билан чекланди.
АПЛ 5-тур: «Фулҳэм» — «Манчестер Юнайтед» учрашуви кўрсаткичлари
Жамоаларнинг баҳсдаги асосий статистик маълумотлари ва қайдномаси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Фулҳэм» (Мезбон)
«Манчестер Юнайтед» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
1
Голлар муаллифлари
Л. Мартинес 63 (автогол)
М. Куня 89
Сариқ карточкалар
Кинг (45), Кастан (50), Муниз (85)
—
Жамғарилган очколар
2 очко (ғалабасиз серия давом этмоқда)
5 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
19-поғона (Хавфли зона)
12-ўрин
Бош мураббийлар
Алваро Арбелоа
Эрик тен Ҳаг
Алмаштиришлар вақти
71, 77 ва 80-дақиқалар
77 (Зиркзе), 81 (Маунт), 84 (Доргу)
Футбол таҳлили: Мутахассислар «Манчестер Юнайтед»нинг муаммолари ҳақида
Англия футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
Ҳужумдаги ғоясизлик: Фернандеш, Мбеумо ва Рэшфорд учлиги ўйин давомида рақиб жарима майдонида кескинлик яратишда қийналди;
Мудофаадаги диққатсизлик: Лисандро Мартинеснинг автоголи жамоанинг оғир паллаларда руҳий босимни енга олмаётганини кўрсатди;
Кунянинг фойдали ҳаракати: Бразилиялик ҳужумчи сўнгги дақиқада совуққонлик кўрсатиб, жамоани муқаррар шармандали мағлубиятдан қутқариб қолди;
Турнир жадвалидаги хавотир: 5 та турда бор-йўғи 5 очко жамғариш «Манчестер Юнайтед» учун мавсум стартидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бири бўлиб қолмоқда.
«Манчестер Юнайтед» Лондондан бир очко билан қайтган бўлса-да, жамоанинг кўрсатган ўйини мухлислар ва раҳбарият учун жиддий саволларни кун тартибига чиқарди.
Сизнингча, 89-дақиқада қўлга киритилган ушбу 1 очко «Манчестер Юнайтед» учун ижобий натижами ёки аутсайдерга қарши ўйиндаги мағлубиятга тенг йўқотишми? Жамоа ўйинидаги бундай сустликка ким кўпроқ айбдор: мураббий тактикасими ёки футболчиларнинг лоқайдлиги? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ баҳсларига оид ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…