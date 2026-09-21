Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилди
ВинФутуре нашри ва таниқли инсайдер Роланд Қуандт маълумотига кўра, Samsung компанияси ўзининг янги авлод флагман планшетлари — Galaxy Tab S12+ ҳамда Galaxy Tab S12 Ultra моделларининг батафсил техник тавсифларини ошкор қилди. 2026-йилда Жанубий Корея гиганти ўз туркумида Plus версиясини қайтариш билан бирга, базавий Galaxy Tab S12 моделидан воз кечишга қарор қилди. Натижада янги оила фақатгина иккита илғор қурилмадан иборат бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янгий қурилмаларнинг экран имкониятлари ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Хусусан, Galaxy Tab S12+ модели 2800 × 1752 пикселли ва 120 Hz гача янгланиш частотасига эга 12,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплей билан жиҳозланади. Каттароқ версия ҳисобланган Galaxy Tab S12 Ultra эса 2960 × 1848 пикселли, шунингдек, 120 Hz частотали улкан 14,6 дюймли экранга эга бўлади. Ҳар иккала планшет жамланмасига бренднинг машҳур С Пен стилуси киритилиши таъкидланган.
Унумдорлик ва хотира имкониятлариПланшетларнинг аппарат платформаси бир хил бўлиб, улар MediaTek Dimensity 9500 процессорида ишлайди. Иккала модел ҳам 12 GB тезкор ва 256 ёки 512 GB ички хотира вариантларида таклиф қилинади. Энг илғор Galaxy Tab S12 Ultra версияси эса 16 GB оператив хотира ҳамда 1 TB флеш-хотира билан таъминланади. Қувонарлиси, Samsung микроСД карта уясини сақлаб қолган ва фойдаланувчилар ҳажми 2 TB гача бўлган хотира карталаридан фойдаланишлари мумкин бўлади.
Оптик имкониятларга келсак, асосий камералар деярли ўзгармаган. Қурилмаларнинг ҳар бири 13 мегапикселли асосий сенсорга эга бўлиб, Ultra версиясига қўшимча равишда 8 мегапикселли кенг бурчакли модул ҳам ўрнатилади. Олд камера вазифасини эса ҳар икки моделда ҳам 12 мегапикселли объектив бажаради.
Автономлик ва ҳимояБатарея ҳажми бўйича Galaxy Tab S12+ ўтмишидагига қараганда бироз каттароқ — 10 600 мА·ч қувватли аккумуляторга эга бўлади. Таб S12 Ultra эса янада каттароқ, 11 600 мА·ч сиғимли батарея билан таъминланади. Иккала планшет ҳам 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Оғирлиги жиҳатидан Galaxy Tab S12+ 555 граммни ташкил этса, Galaxy Tab S12 Ultra оғирлиги 693 граммга тенг.
Алюминий корпусга эга бўлган ушбу қурилмалар IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Кичикроқ модел иккита стереодинамик билан жиҳозланса, Ultra версияси тўртта динамикка эга бўлади. Харидорлар қурилмаларни Wi-Fi ва 5G модуллари билан танлашлари мумкин, бунда 5G қўллаб-қувватлайдиган модем учун қўшимча 200 евро тўлаш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…