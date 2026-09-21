Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилди

·0·Техно
Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилди

ВинФутуре нашри ва таниқли инсайдер Роланд Қуандт маълумотига кўра, Samsung компанияси ўзининг янги авлод флагман планшетлари — Galaxy Tab S12+ ҳамда Galaxy Tab S12 Ultra моделларининг батафсил техник тавсифларини ошкор қилди. 2026-йилда Жанубий Корея гиганти ўз туркумида Plus версиясини қайтариш билан бирга, базавий Galaxy Tab S12 моделидан воз кечишга қарор қилди. Натижада янги оила фақатгина иккита илғор қурилмадан иборат бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янгий қурилмаларнинг экран имкониятлари ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Хусусан, Galaxy Tab S12+ модели 2800 × 1752 пикселли ва 120 Hz гача янгланиш частотасига эга 12,6 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплей билан жиҳозланади. Каттароқ версия ҳисобланган Galaxy Tab S12 Ultra эса 2960 × 1848 пикселли, шунингдек, 120 Hz частотали улкан 14,6 дюймли экранга эга бўлади. Ҳар иккала планшет жамланмасига бренднинг машҳур С Пен стилуси киритилиши таъкидланган.

Унумдорлик ва хотира имкониятлари

Планшетларнинг аппарат платформаси бир хил бўлиб, улар MediaTek Dimensity 9500 процессорида ишлайди. Иккала модел ҳам 12 GB тезкор ва 256 ёки 512 GB ички хотира вариантларида таклиф қилинади. Энг илғор Galaxy Tab S12 Ultra версияси эса 16 GB оператив хотира ҳамда 1 TB флеш-хотира билан таъминланади. Қувонарлиси, Samsung микроСД карта уясини сақлаб қолган ва фойдаланувчилар ҳажми 2 TB гача бўлган хотира карталаридан фойдаланишлари мумкин бўлади.

Оптик имкониятларга келсак, асосий камералар деярли ўзгармаган. Қурилмаларнинг ҳар бири 13 мегапикселли асосий сенсорга эга бўлиб, Ultra версиясига қўшимча равишда 8 мегапикселли кенг бурчакли модул ҳам ўрнатилади. Олд камера вазифасини эса ҳар икки моделда ҳам 12 мегапикселли объектив бажаради.

Автономлик ва ҳимоя

Батарея ҳажми бўйича Galaxy Tab S12+ ўтмишидагига қараганда бироз каттароқ — 10 600 мА·ч қувватли аккумуляторга эга бўлади. Таб S12 Ultra эса янада каттароқ, 11 600 мА·ч сиғимли батарея билан таъминланади. Иккала планшет ҳам 45 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Оғирлиги жиҳатидан Galaxy Tab S12+ 555 граммни ташкил этса, Galaxy Tab S12 Ultra оғирлиги 693 граммга тенг.

Алюминий корпусга эга бўлган ушбу қурилмалар IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Кичикроқ модел иккита стереодинамик билан жиҳозланса, Ultra версияси тўртта динамикка эга бўлади. Харидорлар қурилмаларни Wi-Fi ва 5G модуллари билан танлашлари мумкин, бунда 5G қўллаб-қувватлайдиган модем учун қўшимча 200 евро тўлаш талаб этилади.

Нархлар ва савсига чиқиш санаси

Қурилмалар қутидан чиққан заҳоти Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9.0 интерфейсида ишлайди. Сотувлар расман 2026-йил 7-октабрда бошланиши режалаштирилган. Планшетлар кулранг ва кумушранг рангларда сотувга чиқарилади. Нархларга келсак, улар Galaxy Tab S12+ учун 1300 евродан, Galaxy Tab S12 Ultra учун эса 1540 евродан бошланади.

SamsungПланшетGalaxy Tab S12ТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКеча, 23:57Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиSamsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширдиКеча, 23:21iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераКеча, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиКеча, 22:27Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаКеча, 21:53Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиКеча, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди