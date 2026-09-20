Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширди

·0·Техно
Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширди

Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган мобил процессорлари жаҳон бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида Exynos чиплари глобал мобил СоК (бир кристалли тизимлар) етказиб бериш бозорининг 9 фоизини эгаллаган. Бу кўрсаткич мазкур статистика юритила бошланган 2024-йилдан бери қайд этилган энг юқори натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, охирги уч ой ичида Exynos улуши 2 фоизга, йиллик ҳисобда эса 3 фоизга ўсган. Мазкур ижобий ўзгариш Samsung компанияси ўзининг флагман смартфонларида ўз процессорларидан фойдаланишни чеклаб қўйган бир неча мураккаб йиллардан кейинги муҳим бурилиш нуқтаси бўлди.

Флагманлар ва ўрта сегментдаги муваффақият

Жорий йилда тақдим этилган замонавий Galaxy S26 флагман оиласининг айрим модификациялари юқори унумдорликка эга Exynos 2600 процессорлари билан жиҳозланди. Шу билан бирга, Жанубий Корея гиганти ўзининг оммабоп ўрта нархидаги Galaxy A57 ва Galaxy A37 қурилмаларида ҳам айнан шу чипга таянмоқда.

Бундай стратегия Samsung компаниясига бозордаги ўрнини тиклаш ва глобал етказиб бериш ҳажмини барқарорлаштириш имконини берди. Гарчи ўсиш суръатлари юқори бўлса-да, компания ҳозирча жаҳон бозоридаги мутлақ етакчилардан ортда қолмоқда.

Бозордаги умумий рақобат манзараси

Коунтерпоинт Ресеарч ҳисоботига кўра, мобил процессорлар бозорида етакчиликни MediaTek компанияси сақлаб қолмоқда — унинг улуши 31 фоизни ташкил этади. Иккинчи ўринни 23 фоизлик кўрсаткич билан Qualcomm эгаллаган бўлса, учликни 19 фоиз улушга эга бўлган Apple якунлаб берди.

Экспертларнинг фикрича, Samsung ўзининг флагман ва ўрта даражадаги қурилмаларида Exynos чипларини кенг қўллашда давом этса, келгусида бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлаши ва етакчиларга яқинлашиши мумкин. Ҳозирги натижалар эса компаниянинг яримўтказгичлар бозоридаги имкониятлари ҳали тугамаганини кўрсатмоқда.

SamsungExynosКоунтерпоинт РесеарчСмартфонларПроцессорлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераiPhone 18 Pro Max ички тузилиши: мис ёстиқча ва улкан камераБугун, 22:53Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиБугун, 22:27Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаБугун, 21:53Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиБугун, 21:28Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиБугун, 19:55Xiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Рефригератор 256L музлатгичини тақдим этдиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди