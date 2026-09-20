Samsung Exynos процессорлари жаҳон бозоридаги улушини кескин оширди
Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган мобил процессорлари жаҳон бозорида ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида Exynos чиплари глобал мобил СоК (бир кристалли тизимлар) етказиб бериш бозорининг 9 фоизини эгаллаган. Бу кўрсаткич мазкур статистика юритила бошланган 2024-йилдан бери қайд этилган энг юқори натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, охирги уч ой ичида Exynos улуши 2 фоизга, йиллик ҳисобда эса 3 фоизга ўсган. Мазкур ижобий ўзгариш Samsung компанияси ўзининг флагман смартфонларида ўз процессорларидан фойдаланишни чеклаб қўйган бир неча мураккаб йиллардан кейинги муҳим бурилиш нуқтаси бўлди.
Флагманлар ва ўрта сегментдаги муваффақиятЖорий йилда тақдим этилган замонавий Galaxy S26 флагман оиласининг айрим модификациялари юқори унумдорликка эга Exynos 2600 процессорлари билан жиҳозланди. Шу билан бирга, Жанубий Корея гиганти ўзининг оммабоп ўрта нархидаги Galaxy A57 ва Galaxy A37 қурилмаларида ҳам айнан шу чипга таянмоқда.
Бундай стратегия Samsung компаниясига бозордаги ўрнини тиклаш ва глобал етказиб бериш ҳажмини барқарорлаштириш имконини берди. Гарчи ўсиш суръатлари юқори бўлса-да, компания ҳозирча жаҳон бозоридаги мутлақ етакчилардан ортда қолмоқда.
Бозордаги умумий рақобат манзарасиКоунтерпоинт Ресеарч ҳисоботига кўра, мобил процессорлар бозорида етакчиликни MediaTek компанияси сақлаб қолмоқда — унинг улуши 31 фоизни ташкил этади. Иккинчи ўринни 23 фоизлик кўрсаткич билан Qualcomm эгаллаган бўлса, учликни 19 фоиз улушга эга бўлган Apple якунлаб берди.
Экспертларнинг фикрича, Samsung ўзининг флагман ва ўрта даражадаги қурилмаларида Exynos чипларини кенг қўллашда давом этса, келгусида бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлаши ва етакчиларга яқинлашиши мумкин. Ҳозирги натижалар эса компаниянинг яримўтказгичлар бозоридаги имкониятлари ҳали тугамаганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…