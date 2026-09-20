«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!
Италия А Сериясининг 5-туридан ўрин олган марказий учрашувда Туриннинг «Ювентус» клуби ўз майдонида хавфли рақиб ҳисобланган Бергамонинг «Аталанта» жамоасини қабул қилди. «Альянц Стэдиум»да кечган беллашув майдон эгаларининг тўлиқ назоратида ўтиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан якунланди. Мезбонларнинг ҳужумкор ўйини 28-дақиқадаёқ самара берди — Франсишку Консейсау ҳисобни очган бўлса, 77-дақиқада ҳимоячи Глейсон Бремер рақиб дарвозасини нишонга олиб, ўйин тақдирини бутунлай ҳал қилди.
Лучано Спаллетти шогирдлари тактик интизомни охиригача сақлаб, «Аталанта»нинг хавфли ҳужум триосига дарвозабон Викариони жиддий безовта қилишга имкон қолдирмади. Ушбу зафардан сўнг «Ювентус» очколарини 10 тага етказиб, турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди ва етакчилар гуруҳига яқинлашди; 6 очкода қолиб кетган бергамоликлар эса 12-поғонани банд этиб турибди.
Хўш, Спаллеттининг Туриндаги тактик инқилоби «Ювентус»ни чемпионлик пойгасига қайтара оладими ва Бремер бошчилигидаги мудофаа ушбу барқарорликни узоқ сақлай оладими?
«Консейсаунинг чаққонлиги ва Бремернинг нуқтаси»: Ўйиндаги асосий воқеалар
«Альянц Стэдиум»даги баҳснинг энг муҳим лаҳзалари:
Консейсаудан аниқ зарба: 28-дақиқада португалиялик вингер рақиб мудофаасидаги тирқишни топиб, ҳисобни очди (1:0);
Бремернинг ҳал қилувчи голи: 77-дақиқада стандарт вазиятдан сўнг жарима майдонида фаоллик кўрсатган Бремер ҳисобни ишончли кўринишга келтирди;
«Ювентус»нинг темир интизоми: Викарио қўриқлаётган дарвоза дахлсиз қолди, Калулу ва Лукуми қанотларда хатосиз ўйнади;
Спаллеттининг ўз вақтидаги ротацияси: Сарр, Жегрова ва Копмейнерснинг майдонга тушиши «Ювентус»га ўйин темпини сўнгги сониягача ушлаб туришга ёрдам берди;
«Аталанта» ҳужумининг сўниши: Скамакка ва Распадорининг захирадан тушиши ҳам меҳмонларга ҳеч бўлмаса битта гол уриш имконини бермади.
А Серия 5-тур: «Ювентус» — «Аталанта» учрашуви кўрсаткичлари
Жамоаларнинг беллашувдаги статистик рақамлари ва жадвалдаги ўрни:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Ювентус» (Мезбон)
«Аталанта» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
2
0
Голлар муаллифлари
Ф. Консейсау 28, Г. Бремер 77
—
Сариқ карточкалар
Консейсау (22)
Кристенсен (17), Кессиэ (43)
Жамғарилган очколар
10 очко
6 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
6-ўринга кўтарилди
12-ўринда қолди
Бош мураббий
Лучано Спаллетти
Жан Пьеро Гасперини
Футбол таҳлили: Спаллетти тактикаси «Юве»ни қандай ўзгартирмоқда?
Италия футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Мудофаа ва ҳужум мутаносиблиги: «Ювентус» нафақат 2 та гол урди, балки ўз дарвозаси олдида рақибга бўш ҳудуд қолдирмади; Бремер майдонда ҳақиқий етакчиликни намойиш этди;
Консейсаунинг ўсиши: Ёш вингер қанотда юқори динамика кўрсатиб, муҳим ўйинларда жамоани олдинга бошлашга қодирлигини исботлади;
Етакчилар билан фарқнинг қисқариши: Ушбу ғалаба туринликларга кучли тўртлик ва чемпионлик курашида босимни сақлаб туриш учун жуда зарур эди;
«Аталанта»нинг ижодий инқирози: Бергамо клуби бу сафар марказда курашни бой берди ва Де Кетеларе ҳамда Крстович тўп билан кам таъминланди.
«Ювентус»нинг ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг инқироз давридан чиқиб, А Серияда жиддий амбицияларга эга бўлаётганидан дарак берди.
Сизнингча, Лучано Спаллетти бошчилигидаги «Ювентус» бу мавсумда Скудетто учун кураша оладими? Франсишку Консейсаунинг жамоадаги ролини қандай баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва А Сериянинг ушбу муҳим баҳси таҳлилини барча футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…