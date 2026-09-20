«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!

·0·Спорт
«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!

Италия А Сериясининг 5-туридан ўрин олган марказий учрашувда Туриннинг «Ювентус» клуби ўз майдонида хавфли рақиб ҳисобланган Бергамонинг «Аталанта» жамоасини қабул қилди. «Альянц Стэдиум»да кечган беллашув майдон эгаларининг тўлиқ назоратида ўтиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба билан якунланди. Мезбонларнинг ҳужумкор ўйини 28-дақиқадаёқ самара берди — Франсишку Консейсау ҳисобни очган бўлса, 77-дақиқада ҳимоячи Глейсон Бремер рақиб дарвозасини нишонга олиб, ўйин тақдирини бутунлай ҳал қилди.

Лучано Спаллетти шогирдлари тактик интизомни охиригача сақлаб, «Аталанта»нинг хавфли ҳужум триосига дарвозабон Викариони жиддий безовта қилишга имкон қолдирмади. Ушбу зафардан сўнг «Ювентус» очколарини 10 тага етказиб, турнир жадвалида 6-ўринга кўтарилди ва етакчилар гуруҳига яқинлашди; 6 очкода қолиб кетган бергамоликлар эса 12-поғонани банд этиб турибди.

Хўш, Спаллеттининг Туриндаги тактик инқилоби «Ювентус»ни чемпионлик пойгасига қайтара оладими ва Бремер бошчилигидаги мудофаа ушбу барқарорликни узоқ сақлай оладими?

«Консейсаунинг чаққонлиги ва Бремернинг нуқтаси»: Ўйиндаги асосий воқеалар

«Альянц Стэдиум»даги баҳснинг энг муҳим лаҳзалари:

  • Консейсаудан аниқ зарба: 28-дақиқада португалиялик вингер рақиб мудофаасидаги тирқишни топиб, ҳисобни очди (1:0);

  • Бремернинг ҳал қилувчи голи: 77-дақиқада стандарт вазиятдан сўнг жарима майдонида фаоллик кўрсатган Бремер ҳисобни ишончли кўринишга келтирди;

  • «Ювентус»нинг темир интизоми: Викарио қўриқлаётган дарвоза дахлсиз қолди, Калулу ва Лукуми қанотларда хатосиз ўйнади;

  • Спаллеттининг ўз вақтидаги ротацияси: Сарр, Жегрова ва Копмейнерснинг майдонга тушиши «Ювентус»га ўйин темпини сўнгги сониягача ушлаб туришга ёрдам берди;

  • «Аталанта» ҳужумининг сўниши: Скамакка ва Распадорининг захирадан тушиши ҳам меҳмонларга ҳеч бўлмаса битта гол уриш имконини бермади.

А Серия 5-тур: «Ювентус» — «Аталанта» учрашуви кўрсаткичлари

Жамоаларнинг беллашувдаги статистик рақамлари ва жадвалдаги ўрни:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Ювентус» (Мезбон)

«Аталанта» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

2

0

Голлар муаллифлари

Ф. Консейсау 28, Г. Бремер 77

Сариқ карточкалар

Консейсау (22)

Кристенсен (17), Кессиэ (43)

Жамғарилган очколар

10 очко

6 очко

Турнир жадвалидаги ўрни

6-ўринга кўтарилди

12-ўринда қолди

Бош мураббий

Лучано Спаллетти

Жан Пьеро Гасперини

Футбол таҳлили: Спаллетти тактикаси «Юве»ни қандай ўзгартирмоқда?

Италия футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Мудофаа ва ҳужум мутаносиблиги: «Ювентус» нафақат 2 та гол урди, балки ўз дарвозаси олдида рақибга бўш ҳудуд қолдирмади; Бремер майдонда ҳақиқий етакчиликни намойиш этди;

  • Консейсаунинг ўсиши: Ёш вингер қанотда юқори динамика кўрсатиб, муҳим ўйинларда жамоани олдинга бошлашга қодирлигини исботлади;

  • Етакчилар билан фарқнинг қисқариши: Ушбу ғалаба туринликларга кучли тўртлик ва чемпионлик курашида босимни сақлаб туриш учун жуда зарур эди;

  • «Аталанта»нинг ижодий инқирози: Бергамо клуби бу сафар марказда курашни бой берди ва Де Кетеларе ҳамда Крстович тўп билан кам таъминланди.

«Ювентус»нинг ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг инқироз давридан чиқиб, А Серияда жиддий амбицияларга эга бўлаётганидан дарак берди.

Сизнингча, Лучано Спаллетти бошчилигидаги «Ювентус» бу мавсумда Скудетто учун кураша оладими? Франсишку Консейсаунинг жамоадаги ролини қандай баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва А Сериянинг ушбу муҳим баҳси таҳлилини барча футбол мухлисларига улашинг!

ЮвентусАталантаЛучино СпаллеттиГлейсон Бремер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...Бугун, 23:29«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Бугун, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!Бугун, 22:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг