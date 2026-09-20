«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!

·4·Спорт
«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 5-турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси Венгрияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Нодирбек Абдусатторов Ричард Раппортни, Жавоҳир Синдаров эса Петер Лекони таслим этди, Нодирбек Якуббоев ва Шамсиддин Воҳидов ҳам ўз партияларида ғалаба қозонди.
  • Аёллар терма жамоаси АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади, бунда Афруза Ҳамдамова Карисса Йипни енгди.

Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кутилмаган ва ёрқин натижалар қайд этилди. Соат 15:00да бошланган 5-тур баҳсларида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси жаҳон шахматининг азалий ва кучли грандларидан бири бўлган Венгрия термасини 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ва тарихий натижа билан тор-мор келтирди. Биринчи доскада Нодирбек Абдусатторов дунёнинг энг кучли гроссмейстерларидан бири Ричард Раппортни таслим этган бўлса, Жавоҳир Синдаров тажрибали Петер Леко устидан ёрқин ғалабага эришди; Нодирбек Якуббоев ва Шамсиддин Воҳидов ҳам ўз партияларида рақибларига заррача имконият қолдирмади.

Шу билан бирга, ёшлардан иборат «Ўзбекистон-2» термаси Филиппин устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида муҳим ғалабага эришди, «Ўзбекистон-3» эса Австрия билан 2:2 ҳисобида муроса қилди. Аёллар ўртасидаги баҳсларда ҳам ҳақиқий сенсация юз берди: асосий терма жамоамиз жаҳоннинг етакчи жамоаларидан бири АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди; жумладан, ёш юлдузимиз Афруза Ҳамдамова кучли рақиби Карисса Йипни таслим этди. Иккинчи аёллар жамоамиз Тунис устидан 4:0 ҳисобида йирик зафар қучган бўлса, учинчи жамоамиз Мадагаскарни 3,5 : 0,5 кўринишида мағлуб этди.

Хўш, Венгрия устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги мутлақ ғалаба Ўзбекистон терма жамоасини Олимпиада чемпионлиги сари қандай яқинлаштирди ва Самарқанддаги ушбу тарихий тур жаҳон шахмат ҳамжамиятида қандай баҳоланмоқда?

«Венгрия устидан 4:0 ва АҚШ билан тенгма-тенг жанг»: 5-турнинг муҳим натижалари

Самарқанддаги тахталар ортида кечган энг сара лаҳзалар ва фактлар:

  • Венгрия устидан мутлақ ғалаба: Асосий эркаклар терма жамоаси (Абдусатторов, Синдаров, Якуббоев, Воҳидов) барча 4 та доскада рақибларини енгиб, 4:0 ҳисобидаги шов-шувли натижага эришди;

  • Раппорт ва Леконинг таслим бўлиши: Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Ричард Раппортни мағлуб этган бўлса, Жавоҳир Синдаров афсонавий Петер Лекодан устун келди;

  • «Ўзбекистон-2»нинг ишончли қадами: Абдималик Абдисалимовнинг ғалабаси эвазига иккинчи жамоамиз Филиппинни 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлубиятга учратди;

  • Аёлларнинг АҚШга қарши иродаси: Афруза Ҳамдамованинг кучли Карисса Йип устидан қозонган ғалабаси терма жамоамизга АҚШ билан 2:2 ҳисобидаги қимматли дурангни тақдим этди;

  • Захира жамоаларининг йирик ғалабалари: Хотин-қизлар ўртасида «Ўзбекистон-2» Тунисга ҳеч қандай имконият қолдирмади (4:0), «Ўзбекистон-3» эса Мадагаскарни 3,5 : 0,5 ҳисобида таслим этди.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси. 5-тур баҳслари қайдномаси

Ўзбекистон терма жамоаларининг барча учрашувлари тафсилоти:

Мусобақа тоифаси

Учрашув ва якуний ҳисоб

Доскалардаги алоҳида натижалар

Эркаклар (1-жамоа)

Венгрия — Ўзбекистон 0:4

Раппорт – Абдусатторов 0:1, Синдаров – Леко 1:0, Гледура – Якуббоев 0:1, Воҳидов – Дудин 1:0

Эркаклар (2-жамоа)

Ўзбекистон-2 — Филиппин 2,5 : 1,5

Абдисалимов 1:0, Суяров 0,5:0,5, Нигматов 0,5:0,5, Бегмуротов 0,5:0,5

Эркаклар (3-жамоа)

Австрия — Ўзбекистон-3 2:2

Баҳриллаев 0:1, Раҳматуллаев 0,5:0,5, Абдураҳмонов 0,5:0,5, Омонов 1:0

Аёллар (1-жамоа)

АҚШ — Ўзбекистон 2:2

Йип – Ҳамдамова 0:1, Ли – Тоҳиржонова 1:0, Абрамян – Омонова 0,5:0,5, Имомқўзиева – Атвилл 0,5:0,5

Аёллар (2-жамоа)

Ўзбекистон-2 — Тунис 4:0

Якуббаева 1:0, Маликова 1:0, Ҳалилова 1:0, Салимова 1:0

Аёллар (3-жамоа)

Ўзбекистон-3 — Мадагаскар 3,5 : 0,5

Актамова 1:0, Бобомуродова 0,5:0,5, Шокиржонова 1:0, Шаҳзодова 1:0

Шахмат экспертлари таҳлили: Самарқанддаги 5-турнинг аҳамияти

Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Венгрия устидан қозонилган 4:0 — мутлақ доминантлик: Европанинг энг кучли таркибларидан бирини барча доскаларда бирорта ҳам очко бермасдан таслим этиш Ўзбекистон термасининг чемпионликка 1-рақамли даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди;

  • Абдусатторов ва Синдаровнинг чемпионлик формаси: Биринчи ва иккинчи доска етакчиларининг мураккаб эндшпиль ва комбинациялардаги совуққонлиги жамоанинг асосий таянчи бўлиб хизмат қилмоқда;

  • Ўзбек шахмат мактабининг захира қудрати: Иккинчи ва учинчи жамоаларнинг Австрия ва Филиппин каби тажрибали термаларга қарши муносиб баҳс олиб бориши мамлакатда иқтидорлар тизими нақадар чуқур эканини исботлайди;

  • Аёллар жамоасининг сенсацияси: АҚШ терма жамоасидан очко тортиб олиниши ва Афруза Ҳамдамованинг ғалабаси аёллар шахматида ҳам терма жамоамиз жаҳон элитасига дадил кириб борганидан далолат беради.

Самарқанддаги Олимпиаданинг 5-тури ўзбек шахматининг олтин авлоди ўз майдонида ҳар қандай рақибни тор-мор этишга тайёр эканини бутун дунёга яққол намойиш этди.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ушбу Олимпиадада ҳам олтин медалларни қўлга киритиб, чемпионлик унвонини муваффақиятли ҳимоя қила оладими? Венгрия устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабани турнирнинг энг катта сенсацияси деб аташ мумкинми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерларининг бу тарихий зафарини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга фахр билан улашинг!

Самарқанд46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиЎзбекистон терма жамоасиНодирбек Абдусатторов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!Бугун, 22:13«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)Бугун, 22:07«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг