«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 5-турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси Венгрияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Нодирбек Абдусатторов Ричард Раппортни, Жавоҳир Синдаров эса Петер Лекони таслим этди, Нодирбек Якуббоев ва Шамсиддин Воҳидов ҳам ўз партияларида ғалаба қозонди.
- Аёллар терма жамоаси АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади, бунда Афруза Ҳамдамова Карисса Йипни енгди.
Кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳри мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кутилмаган ва ёрқин натижалар қайд этилди. Соат 15:00да бошланган 5-тур баҳсларида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар терма жамоаси жаҳон шахматининг азалий ва кучли грандларидан бири бўлган Венгрия термасини 4:0 ҳисобидаги «қуруқ» ва тарихий натижа билан тор-мор келтирди. Биринчи доскада Нодирбек Абдусатторов дунёнинг энг кучли гроссмейстерларидан бири Ричард Раппортни таслим этган бўлса, Жавоҳир Синдаров тажрибали Петер Леко устидан ёрқин ғалабага эришди; Нодирбек Якуббоев ва Шамсиддин Воҳидов ҳам ўз партияларида рақибларига заррача имконият қолдирмади.
Шу билан бирга, ёшлардан иборат «Ўзбекистон-2» термаси Филиппин устидан 2,5 : 1,5 ҳисобида муҳим ғалабага эришди, «Ўзбекистон-3» эса Австрия билан 2:2 ҳисобида муроса қилди. Аёллар ўртасидаги баҳсларда ҳам ҳақиқий сенсация юз берди: асосий терма жамоамиз жаҳоннинг етакчи жамоаларидан бири АҚШ билан 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди; жумладан, ёш юлдузимиз Афруза Ҳамдамова кучли рақиби Карисса Йипни таслим этди. Иккинчи аёллар жамоамиз Тунис устидан 4:0 ҳисобида йирик зафар қучган бўлса, учинчи жамоамиз Мадагаскарни 3,5 : 0,5 кўринишида мағлуб этди.
Хўш, Венгрия устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги мутлақ ғалаба Ўзбекистон терма жамоасини Олимпиада чемпионлиги сари қандай яқинлаштирди ва Самарқанддаги ушбу тарихий тур жаҳон шахмат ҳамжамиятида қандай баҳоланмоқда?
«Венгрия устидан 4:0 ва АҚШ билан тенгма-тенг жанг»: 5-турнинг муҳим натижалари
Самарқанддаги тахталар ортида кечган энг сара лаҳзалар ва фактлар:
Венгрия устидан мутлақ ғалаба: Асосий эркаклар терма жамоаси (Абдусатторов, Синдаров, Якуббоев, Воҳидов) барча 4 та доскада рақибларини енгиб, 4:0 ҳисобидаги шов-шувли натижага эришди;
Раппорт ва Леконинг таслим бўлиши: Нодирбек Абдусатторов қора доналарда Ричард Раппортни мағлуб этган бўлса, Жавоҳир Синдаров афсонавий Петер Лекодан устун келди;
«Ўзбекистон-2»нинг ишончли қадами: Абдималик Абдисалимовнинг ғалабаси эвазига иккинчи жамоамиз Филиппинни 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлубиятга учратди;
Аёлларнинг АҚШга қарши иродаси: Афруза Ҳамдамованинг кучли Карисса Йип устидан қозонган ғалабаси терма жамоамизга АҚШ билан 2:2 ҳисобидаги қимматли дурангни тақдим этди;
Захира жамоаларининг йирик ғалабалари: Хотин-қизлар ўртасида «Ўзбекистон-2» Тунисга ҳеч қандай имконият қолдирмади (4:0), «Ўзбекистон-3» эса Мадагаскарни 3,5 : 0,5 ҳисобида таслим этди.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси. 5-тур баҳслари қайдномаси
Ўзбекистон терма жамоаларининг барча учрашувлари тафсилоти:
Мусобақа тоифаси
Учрашув ва якуний ҳисоб
Доскалардаги алоҳида натижалар
Эркаклар (1-жамоа)
Венгрия — Ўзбекистон 0:4
Раппорт – Абдусатторов 0:1, Синдаров – Леко 1:0, Гледура – Якуббоев 0:1, Воҳидов – Дудин 1:0
Эркаклар (2-жамоа)
Ўзбекистон-2 — Филиппин 2,5 : 1,5
Абдисалимов 1:0, Суяров 0,5:0,5, Нигматов 0,5:0,5, Бегмуротов 0,5:0,5
Эркаклар (3-жамоа)
Австрия — Ўзбекистон-3 2:2
Баҳриллаев 0:1, Раҳматуллаев 0,5:0,5, Абдураҳмонов 0,5:0,5, Омонов 1:0
Аёллар (1-жамоа)
АҚШ — Ўзбекистон 2:2
Йип – Ҳамдамова 0:1, Ли – Тоҳиржонова 1:0, Абрамян – Омонова 0,5:0,5, Имомқўзиева – Атвилл 0,5:0,5
Аёллар (2-жамоа)
Ўзбекистон-2 — Тунис 4:0
Якуббаева 1:0, Маликова 1:0, Ҳалилова 1:0, Салимова 1:0
Аёллар (3-жамоа)
Ўзбекистон-3 — Мадагаскар 3,5 : 0,5
Актамова 1:0, Бобомуродова 0,5:0,5, Шокиржонова 1:0, Шаҳзодова 1:0
Шахмат экспертлари таҳлили: Самарқанддаги 5-турнинг аҳамияти
Халқаро гроссмейстерлар ва шахмат шарҳловчиларининг хулосалари:
Венгрия устидан қозонилган 4:0 — мутлақ доминантлик: Европанинг энг кучли таркибларидан бирини барча доскаларда бирорта ҳам очко бермасдан таслим этиш Ўзбекистон термасининг чемпионликка 1-рақамли даъвогар эканини яна бир бор кўрсатди;
Абдусатторов ва Синдаровнинг чемпионлик формаси: Биринчи ва иккинчи доска етакчиларининг мураккаб эндшпиль ва комбинациялардаги совуққонлиги жамоанинг асосий таянчи бўлиб хизмат қилмоқда;
Ўзбек шахмат мактабининг захира қудрати: Иккинчи ва учинчи жамоаларнинг Австрия ва Филиппин каби тажрибали термаларга қарши муносиб баҳс олиб бориши мамлакатда иқтидорлар тизими нақадар чуқур эканини исботлайди;
Аёллар жамоасининг сенсацияси: АҚШ терма жамоасидан очко тортиб олиниши ва Афруза Ҳамдамованинг ғалабаси аёллар шахматида ҳам терма жамоамиз жаҳон элитасига дадил кириб борганидан далолат беради.
Самарқанддаги Олимпиаданинг 5-тури ўзбек шахматининг олтин авлоди ўз майдонида ҳар қандай рақибни тор-мор этишга тайёр эканини бутун дунёга яққол намойиш этди.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ушбу Олимпиадада ҳам олтин медалларни қўлга киритиб, чемпионлик унвонини муваффақиятли ҳимоя қила оладими? Венгрия устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги ғалабани турнирнинг энг катта сенсацияси деб аташ мумкинми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерларининг бу тарихий зафарини барча спорт ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…