Невадада айиқларни қутқараётган махсус итлар ҳаммани ҳайратга солди

·123·Дунё
Невадада айиқларни қутқараётган махсус итлар ҳаммани ҳайратга солди
Қисқача

Невадада одамлар ва ёввойи айиқлар ўртасидаги тўқнашувларнинг олдини олиш учун махсус тайёрланган карел айиқ итларидан фойдаланилмоқда. Бўрсиқ ва Банжо лақабли итлар айиқларга ҳужум қилмай, вовуллаш, қувиш ва айрим ҳолларда енгил тишлаш орқали уларни аҳоли яшайдиган ҳудудлардан узоқлаштиради. Улар, шунингдек, уйлар остига яширинган, жароҳатланган ёки етим қолган айиқларни излаш ҳамда ёввойи табиат тадқиқотларида иштирок этади.

Невада штатида одамлар ва ёввойи айиқлар ўртасидаги тўқнашувларнинг олдини олиш учун махсус тайёрланган карел айиқ итларидан фойдаланилмоқда. Бу усул нафақат аҳоли хавфсизлигини таъминлаш, балки айиқларни ҳам ҳалокатдан сақлаб қолишга хизмат қилмоқда.

Бўрсиқ ва Банжо лақабли икки карел айиқ ити Невада Ёввойи табиат департаменти (NDOW) биологлари билан бирга ишлайди. Улар айиқларга ҳужум қилмайди, балки вовуллаш, қувиш ва айрим ҳолларда енгил тишлаш орқали ҳайвонни аҳоли яшайдиган ҳудудлардан узоқлаштиришга ўргатилган.

Мутахассислар бу усулни «салбий шартли рефлекс шакллантириш» деб атайди. Унинг мақсади айиқларда одамлар яшайдиган жойларга нисбатан табиий эҳтиёткорлик ҳиссини қайта тиклашдир. Шу тариқа ҳайвонлар осон озуқа излаб маҳаллаларга қайтиш ўрнига ўз табиий яшаш муҳитига йўл олади.

Qora ayiq va oq-qora it dala bo'ylab birga yugurmoqda.

Бўрсиқ ва Банжо нафақат айиқларни шаҳар ҳудудларидан чиқариш, балки уйлар остига яширинган ҳайвонларни топиш, жароҳатланган ёки етим қолган айиқларни излаш ҳамда ёввойи табиат тадқиқотларида иштирок этиш вазифаларини ҳам бажаради.

Карел айиқ итлари Финляндия ва Россия ўртасидаги Карелия ҳудудида йирик ҳайвонларни овлаш учун етиштирилган. Улар жасурлиги, кучли инстинкти ва катта ҳайвонлар билан ишлаш қобилияти туфайли ёввойи табиатни муҳофаза қилиш ишларида энг самарали зотлардан бири ҳисобланади.

Keng dashtda ikki oq-qora it bilan o'tirgan, kepka kiygan erkak.

Маълум қилинишича, Невадада ушбу дастур 2001 йилда биринчи карел айиқ ити — Stryker билан йўлга қўйилган. Шундан буён махсус тайёрланган итлар айиқлар ва одамларнинг хавфсиз бирга яшашини таъминлашда муҳим ўрин тутиб келмоқда.

НевадаКарелияФинляндияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди