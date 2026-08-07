Актриса Кэмерон Диас 53 ёшида учинчи бор фарзандли бўлди
Кемерон Диас 53 ёшида учинчи фарзандини дунёга келтирди. Бу ҳақда унинг турмуш ўртоғи Бенжи Медден 2026 йил май ойида маълум қилди. Актриса илк бор 47 ёшида, иккинчи бор 51 ёшида она бўлган ва фарзандлари билан имкон қадар кўпроқ вақт ўтказишни исташини айтган.
Актриса Кэмерон Диас оила қуриш ва фарзандли бўлиш учун ҳаммага мос ягона ёш йўқлигини ўз ҳаёти мисолида кўрсатмоқда. У илк бор 47 ёшида она бўлган, кейин 51 ёшида иккинчи, 53 ёшида эса учинчи фарзандини қарши олди. 2026 йил май ойида турмуш ўртоғи Бенжи Мэдден уларнинг учинчи фарзанди дунёга келганини маълум қилди.
Кэмерон Диас она бўлиш ҳақида гапирар экан, бир гал ҳазил билан эндиги асосий мақсади 107 ёшгача яшаш эканини айтган. Актрисанинг сўзларига кўра, у фарзандлари билан имкон қадар кўпроқ вақт ўтказишни истайди.
Диас узоқ йиллар давомида актёрлик фаолияти ва шахсий ҳаётига эътибор қаратди. Унинг фарзандли бўлишни нисбатан кечроқ бошлагани эса оила қуриш учун барчага бир хил «тўғри вақт» бўлмаслигини кўрсатади.
…