Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар берилади

·34·Дунё
Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар берилади

Сингапур ҳукумати мамлакатда туғилиш даражаси изчил пасайиб бораётгани сабабли оилаларни фарзандли бўлишга рағбатлантиришга қаратилган янги чора-тадбирлар пакетини эълон қилди. Янги дастур доирасида ҳар бир фарзанд учун 17 ёшга тўлгунига қадар қарийб 70 минг Сингапур доллари, яъни тахминан 55 минг АҚШ доллари миқдорида молиявий ёрдам кўрсатилади. Бу ҳақда “Financial Times” хабар берди.

Янги пакетга кўра, маблағнинг 10 минг Сингапур доллари фарзанд дунёга келганида берилади. Яна шунча маблағ унинг кейинги таълими учун ажратилади. Қолган қисми эса бола улғайиши жараёнида турли босқичларда босқичма-босқич тўлаб борилади.

Ҳукумат бундай ёндашув орқали оилаларга нафақат фарзанд туғилган дастлабки даврда, балки уни тарбиялаб, вояга етказиш жараёнида ҳам узоқ муддатли иқтисодий кўмак беришни кўзламоқда.

Бундан ташқари, кўп фарзандли оилалар учун ота-она таътили давридаги тўловлар ҳам кенгайтирилади. Бунда иш берувчилар зиммасидаги харажатларнинг янада катта қисми давлат томонидан қопланиши режалаштирилган. Шунингдек, фарзандли оилаларга биринчи уй-жойини имтиёзли дастур асосида харид қилиш имкониятларини кенгайтириш ҳам кўзда тутилмоқда.

Қайд этилишича, Сингапурда туғилиш коэффициенти ўтган йили рекорд даражада пасайган. Бир аёлга тўғри келадиган фарзандлар сони 0,87 нафарни ташкил этган. 2024 йилда эса бу кўрсаткич 0,97 нафар эди.

Демографлар аҳоли сонини табиий равишда барқарор сақлаб туриш учун, миграция ҳисобга олинмаганда, туғилиш коэффициенти тахминан 2,1 бўлиши кераклигини таъкидлайди. Шу билан бирга, аҳолининг қариб бориши ҳам Сингапур олдида турган жиддий демографик муаммолардан бирига айланмоқда.

БМТ мезонларига кўра, аҳолининг 21 фоиздан ортиғини 65 ёш ва ундан катта инсонлар ташкил этса, мамлакат “супер қариялар жамияти” ҳисобланади. Сингапур эса жорий йилда ушбу босқичга кириши кутилмоқда.

Шу билан бирга, Бош вазир Лоуренс Вонг ҳукумат томонидан кўрилаётган чораларга қарамай, туғилиш даражаси аҳолини табиий равишда барқарор сақлаш учун зарур бўлган кўрсаткичга етиши эҳтимоли пастлигини билдирган.

Унинг таъкидлашича, агар мамлакат аҳоли ўсишида фақат туғилишга таянадиган бўлса, Сингапур фуқаролари сони қисқаради, аҳоли янада тез қарийди ва кекса авлодни қўллаб-қувватлаши керак бўлган ёшлар улуши камаяди.

Шу сабабли, Сингапур ҳукумати аҳоли ўсишини таъминлаш мақсадида иммиграция сиёсатини ҳам давом эттирмоқчи. Бироқ мамлакатга янги келувчилар назорат қилинган ва барқарор суръатда қабул қилиниши, сингапурликлар эса мамлакат аҳолисининг асосий қисмини ташкил этиб қолиши таъкидланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди