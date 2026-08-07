АҚШда айсберг салати ортидан хавфли инфекция 15 штатга ёйилди!

·496·Дунё
АҚШда айсберг салати ортидан хавфли инфекция 15 штатга ёйилди!
Қисқача

АҚШда айсберг салати билан боғлиқ сиклоспороз эпидемияси 15 штатга тарқалиб, 6 358 та ҳолат аниқланган. Улардан 278 нафар бемор шифохонада даволанишга муҳтож бўлган. Текширувга Миссури, Арканзас, Аёва, Небраска, Ню-Ҳемпшир ва Шимолий Каролина қўшилган. Касаллик манбаси бошқа маҳсулотлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкинлиги ўрганилмоқда.

АҚШда айсберг салати билан боғланаётган сиклоспороз эпидемияси бўйича текширув яна олтита штатни қамраб олди. Шу тариқа касаллик билан боғлиқ ҳудудлар сони 15 тага етди, деб хабар беради "Рейтерс".

Янги рўйхатга Миссури, Арканзас, Айова, Небраска, Нью-Ҳэмпшир ва Шимолий Каролина қўшилган.

Расмий маълумотларга кўра, ҳозиргача ушбу эпидемия билан боғлиқ 6 358 та ҳолат аниқланган. Улар орасида 278 нафар бемор шифохонада даволанишга муҳтож бўлган. АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази ҳамда Озиқ-овқат ва дори воситалари бошқармаси юқиш манбаси бошқа маҳсулотлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкинлигини ўрганмоқда.

Эпидемия дастлаб бешта штатдаги "Тако Белл" ресторанларида ейилган салат билан боғланган. Кейин текширувлар маҳсулот Мексиканинг марказий қисмидаги "Тейлор Фармс" корхонасидан келганини кўрсатган. 24 июль куни текширув ҳудуди тўққизта штатгача кенгайтирилган эди.

Сиклоспороз ифлосланган сув, шунингдек, яхши ювилмаган хом мева ва сабзавотлар орқали юқиши мумкин. Унинг асосий белгилари орасида диарея, кўнгил айниши ва ошқозон-ичак тизимидаги бошқа безовталиклар бор.

АҚШРойтерсТако БеллТейлор ФармсМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди