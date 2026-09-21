Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари ёндан қараётган бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи ва юқори сифатли тасвирни таъминловчи аппарат даражасидаги махфийлик функсиясига эга СуперPixel 2.0 дисплейи билан таъминланади.
- Ушбу Смарт Привакй Скреен технологияси фойдаланувчига маълумотларни бутун экран бўйлаб эмас, балки фақат керакли иловалар ва интерфейс қисмлари учун яшириш имконини беради.
Xiaomi компанияси бўлажак флагманлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларининг янги имкониятини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалар Смарт Привакй Скреэн деб номланган аппарат даражасидаги махфийлик функциясига эга СуперPixel 2.0 дисплейи билан таъминланади. Ушбу технология экран тасвирларини ёндан қараётган бегона кўзлардан ҳимоя қилиш билан бирга, юқори сифатли тасвирни ҳам кафолатлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизимнинг асосий афзаллиги унинг мослашувчанлигида намоён бўлади. Оддий ҳимоя плёнкалари ёки дастурий фильтрлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчи маълумотларни бутун экран бўйлаб эмас, балки фақат керакли иловалар ва интерфейс қисмлари учун яшириши мумкин. Хусусан, муайян дастурлар билдиришномалари, илова ойна ойналари, экранни бўлиш режими ҳамда қулфланган экрандаги хабарлар учун ҳимояни алоҳида ёқиш имконияти тақдим этилади.
Смарт Привакй Скреэн ва бошқарув имкониятлариМахфийлик функциясини бошқариш учун бир нечта қулай усуллар назарда тутилган. Жумладан, глобал режимни махсус сунъий интеллект тугмасига бириктириб, уни биргина босиш орқали фаоллаштириш мумкин. Шунингдек, Супер Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида ҳам созламаларни ўзгартириш имкони мавжуд бўлиб, бунинг учун қайси маълумотларни қандай вазиятда ҳимоя қилиш кераклигини шунчаки оғзаки тушунтириш кифоя қилади.
Мазкур махфий экран технологияси янги СуперPixel 2.0 мажмуасининг бир қисмига айланади. Аввалроқ компания ушбу дисплейларда илғор M11 материали қўлланилгани ва экран ҳошиялари атиги 0,99 миллиметрни ташкил этишини маълум қилган эди. Смартфонларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрига белгиланган.
Техник хусусиятлар ва нарх сиёсатиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max моделлари нафақат илғор экран, балки энг сўнгги технологик ютуқларни ҳам мужассам этади. Хабарларга кўра, флагманлар замонавий 2 нанометрли платформа, ҳар бири 200 мегапикселли иккита модулни ўз ичига олган Леика камера тизими ҳамда таркибида 32 фоиз кремний бўлган Жиншажианг аккумуляторлари билан жиҳозланади.
Шу билан бирга, юқори технологик компонентлар қурилмалар нархига ҳам таъсир кўрсатади. Xiaomi раҳбари Лу Вейбинг янги авлод флагманлари ўз салафларига нисбатан қимматроқ бўлишини аллақачон тасдиқлаган.
Изоҳлар 0
…