Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади

·11·Техно
Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари ёндан қараётган бегона кўзлардан ҳимоя қилувчи ва юқори сифатли тасвирни таъминловчи аппарат даражасидаги махфийлик функсиясига эга СуперPixel 2.0 дисплейи билан таъминланади.
  • Ушбу Смарт Привакй Скреен технологияси фойдаланувчига маълумотларни бутун экран бўйлаб эмас, балки фақат керакли иловалар ва интерфейс қисмлари учун яшириш имконини беради.

Xiaomi компанияси бўлажак флагманлари — Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларининг янги имкониятини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалар Смарт Привакй Скреэн деб номланган аппарат даражасидаги махфийлик функциясига эга СуперPixel 2.0 дисплейи билан таъминланади. Ушбу технология экран тасвирларини ёндан қараётган бегона кўзлардан ҳимоя қилиш билан бирга, юқори сифатли тасвирни ҳам кафолатлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизимнинг асосий афзаллиги унинг мослашувчанлигида намоён бўлади. Оддий ҳимоя плёнкалари ёки дастурий фильтрлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчи маълумотларни бутун экран бўйлаб эмас, балки фақат керакли иловалар ва интерфейс қисмлари учун яшириши мумкин. Хусусан, муайян дастурлар билдиришномалари, илова ойна ойналари, экранни бўлиш режими ҳамда қулфланган экрандаги хабарлар учун ҳимояни алоҳида ёқиш имконияти тақдим этилади.

Смарт Привакй Скреэн ва бошқарув имкониятлари

Махфийлик функциясини бошқариш учун бир нечта қулай усуллар назарда тутилган. Жумладан, глобал режимни махсус сунъий интеллект тугмасига бириктириб, уни биргина босиш орқали фаоллаштириш мумкин. Шунингдек, Супер Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида ҳам созламаларни ўзгартириш имкони мавжуд бўлиб, бунинг учун қайси маълумотларни қандай вазиятда ҳимоя қилиш кераклигини шунчаки оғзаки тушунтириш кифоя қилади.

Мазкур махфий экран технологияси янги СуперPixel 2.0 мажмуасининг бир қисмига айланади. Аввалроқ компания ушбу дисплейларда илғор M11 материали қўлланилгани ва экран ҳошиялари атиги 0,99 миллиметрни ташкил этишини маълум қилган эди. Смартфонларнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрига белгиланган.

Техник хусусиятлар ва нарх сиёсати

Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max моделлари нафақат илғор экран, балки энг сўнгги технологик ютуқларни ҳам мужассам этади. Хабарларга кўра, флагманлар замонавий 2 нанометрли платформа, ҳар бири 200 мегапикселли иккита модулни ўз ичига олган Леика камера тизими ҳамда таркибида 32 фоиз кремний бўлган Жиншажианг аккумуляторлари билан жиҳозланади.

Шу билан бирга, юқори технологик компонентлар қурилмалар нархига ҳам таъсир кўрсатади. Xiaomi раҳбари Лу Вейбинг янги авлод флагманлари ўз салафларига нисбатан қимматроқ бўлишини аллақачон тасдиқлаган.

XiaomiСмартфонларТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиБугун, 19:30Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиБугун, 15:25iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58iPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларiPhone 18 Pro тўлиқ десмонт қилинди: иФихит баҳоси ва асосий янгиликларБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди