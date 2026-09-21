Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 6-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси Ҳиндистоннинг кучли жамоасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашув тақдирини 3-доскада Ниҳал Саринни таслим этган Нодирбек Якуббоев ҳал қилди, бошқа доскаларда эса Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров ва Шамсиддин Воҳидов дуранг қайд этишди.
Қадимий ва навқирон Самарқанд мезбонлик қилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида турнирнинг бош фаворитлари тўқнаш келган марказий қарама-қаршилик чинакам драматик якун топди. Мусобақанинг ҳал қилувчи 6-турида Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоаси дунёнинг энг кучли ва даҳшатли таркибларидан бири ҳисобланган Ҳиндистон термаси билан доска узра муросасиз жанг олиб борди ва 2,5 : 1,5 ҳисобидаги оламшумул ғалабани тантана қилди. Биринчи доскадаги суперқарама-қаршиликда Нодирбек Абдусатторов Рамешбабу Прагнанандҳа билан тенгма-тенг курашиб дуранг қайд этди. Иккинчи ва тўртинчи доскаларда ҳам шиддатли баҳслар кузатилиб, Жавоҳир Синдаров Аржун Эригаиси билан, Шамсиддин Воҳидов эса жаҳон тожи даъвогари Доммаражу Гукеш билан очколарни бўлишиб олди.
Учрашув тақдирини эса 3-доскада мўъжиза кўрсатган Нодирбек Якуббоев ҳал қилди: ҳамюртимиз ҳиндларнинг энг кучли гроссмейстерларидан бири Ниҳал Саринни маҳорат билан таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий 1 очкони ва умумий ғалабани нақд қилиб берди. Параллель равишда кечган иккинчи жамоамиз баҳсида «Ўзбекистон-2» таркиби Испания термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этди. Абдималик Абдисалимовнинг кучли рақиб Максим Чигаев устидан қозонган ғалабаси ёш шахматчиларимизнинг улкан салоҳиятини намойиш этди.
Хўш, Нодирбек Якуббоев Саринни қандай тузоққа туширди, бош жамоамизнинг Ҳиндистон устидан ғалабаси чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади ва Олимпиада олтини Самарқандда қоладими?
«Якуббоевнинг юриши, 3 та қимматли дуранг ва Испания билан жанг»: 6-турнинг 5 муҳим воқеаси
Самарқанддаги Олимпиаданинг 6-турида қайд этилган асосий шахмат воқеалари:
Ҳиндистон гранди таслим этилди: Дунё рейтинги етакчилари билан тўлиб-тошган Ҳиндистон бош таркиби Ўзбекистон гроссмейстерларига 1,5 : 2,5 ҳисобида ютқазди;
Нодирбек Якуббоев — тур қаҳрамони: Учинчи доскада Ниҳал Сарин устидан қозонилган муҳим ғалаба (1 : 0) бутун жамоавий баҳс тақдирини ҳал қилди;
Етакчилар тўқнашувидаги муроса: Нодирбек Абдусатторов (Прагнанандҳага қарши), Жавоҳир Синдаров (Эригаисига қарши) ва Шамсиддин Воҳидов (Гукешга қарши) мураккаб вазиятларда мустаҳкам ҳимояланиб, қимматли 0,5 очколарни жамғарди;
«Ўзбекистон-2»нинг муносиб қаршилиги: Испаниядек тажрибали терма билан жангда ёшларимиз 2,5 :1,5 ҳисобида ғалаба қозонди;
Абдималик Абдисалимовдан шахсий сенсация: Иккинчи жамоамиз вакили Абдисалимов халқаро гроссмейстер Максим Чигаевни мағлубиятга учратиб, куннинг энг ёрқин партияларидан бирини ўтказди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд): 6-тур тўлиқ натижалари
Ўзбекистоннинг биринчи ва иккинчи терма жамоалари қайд этган рақамлар:
Доскалар ва қарама-қаршиликлар
1-жамоа вакили
Рақиб гроссмейстери
Баҳс ҳисоби
Умумий натижа
Ўзбекистон — Ҳиндистон
2,5 : 1,5 (ҒАЛАБА)
1-доска
Нодирбек Абдусатторов
Рамешбабу Прагнанандҳа
0,5 : 0,5
Дуранг
2-доска
Жавоҳир Синдаров
Аржун Эригаиси
0,5 : 0,5
Дуранг
3-доска (Ҳал қилувчи баҳс)
Нодирбек Якуббоев
Ниҳал Сарин
1 : 0
Якуббоев ғалабаси
4-доска
Шамсиддин Воҳидов
Доммаражу Гукеш
0,5 : 0,5
Дуранг
Испания — Ўзбекистон-2
1,5 : 2,5
1-доска
Жаҳонгир Ваҳидов
Антон Гуиарро Девид
0,5 : 0,5
Дуранг
2-доска
Абдималик Абдисалимов
Максим Чигаев
1 : 0
Абдисалимов ғалабаси
3-доска
Муҳаммадзоҳид Суяров
Хайме Сантос Латаса
0,5 : 0,5
Дуранг
4-доска
Ҳумоюн Бегмуратов
Даниил Юффа
0,5 : 0,5
Дуранг
Шахмат ва гроссмейстерлар экспертизаси: Нима учун бу ғалаба чемпионликка йўл очади?
Халқаро шахмат шарҳловчилари ва ФИДЕ экспертларининг асосий хулосалари:
Психологик тўсиқнинг йўқотилиши: Ҳиндистон ушбу Олимпиадага энг даҳшатли рейтингдаги юлдузлари (Гукеш, Эригаиси, Прагнанандҳа) билан ташриф буюрган эди; уларни мағлуб этиш Ўзбекистон термасига турнир жадвалида якка пешқадамликка чиқиш ва руҳий устунликни қўлга олиш имконини беради;
Якуббоевнинг совуққонлиги: Нодирбек Якуббоевнинг жамоавий баҳсларда оғир юкни ўз зиммасига олиб, энг қийин лаҳзаларда тўлиқ 1 очкони олиб бера олиш қобилияти Ўзбекистонни енгилмас монолит жамоага айлантирмоқда;
Доскалардаги стратегик мувозанат: 1, 2 ва 4-доскаларда Гукеш ва Эригаиси сингари агрессив ҳужумчи шахматчиларга қарши дурангларни ушлаб туриш мураббийлар штабининг тактикаси нақадар пухта тузилганини кўрсатди;
Резерв жамоанинг салоҳияти: «Ўзбекистон-2»нинг кучли Испания билан тенгма-тенг кураши ва Абдисалимовнинг Чигаев устидан қозонган ғалабаси мамлакатда интеллектуал захира базаси нақадар чуқур эканининг ёрқин далилидир.
Самарқанддаги 6-тур Ўзбекистон шахмат мактабининг дунёдаги мутлақ етакчилигини яна бир бор исботлади ва жамоамизни бош олтин медаль сари жуда яқинлаштирди.
Сизнингча, Ҳиндистон устидан қозонилган ушбу ғалабадан сўнг Ўзбекистон бош терма жамоаси ўз майдонидаги 46-Олимпиада кубогини ҳеч кимга бермайдими? 3-доскада Саринни мағлуб этган Нодирбек Якуббоевнинг ўйинига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу тарихий интеллектуал ғалабасини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…