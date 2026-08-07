Ичига ҳамма нарса сиғган 4,6 метрли уй тақдим этилди

·2K·Дунё
Ичига ҳамма нарса сиғган 4,6 метрли уй тақдим этилди
Қисқача

Американинг Эскапе компанияси майдони 11 квадрат метр, узунлиги 4,6 метр бўлган эБоҳо Го номли ғилдиракли митти уйни тақдим этди. Уйда ошхона, душ ва ҳожатхонага эга алоҳида ювиниш хонаси ҳамда икки кишилик ётоқ жойи мавжуд. У доимий яшаш, меҳмон уйи, шахсий офис ёки ижарага бериладиган турар жой сифатида ишлатилиши мумкин, барча маиший техника воситалари эса электр энергиясида ишлайди.

Американинг Escape компанияси eBoho Go номли янги авлод митти уйини оммага тақдим қилди. Майдони атиги 11 квадрат метрни ташкил этишига қарамай, ушбу ғилдиракли уй ичида шинам ошхона, ювиниш хонаси ва икки кишилик кароват учун жой ажратилган. Янги моделдан нафақат доимий яшаш, балки меҳмон уйи, шахсий офис ёки ижарага бериладиган турар жой сифатида ҳам самарали фойдаланиш мумкин.

Ушбу ғилдиракли уй икки ўқли махсус тиркама устига қурилган бўлиб, унинг умумий узунлиги бор-йўғи 4,6 метрни ташкил этади. Ҳажми жуда ихчам бўлишига қарамай, муҳандислар ҳар бир сантиметр майдондан максимал даражада унумли фойдаланишга ҳаракат қилган. Деворларга ўрнатилган кенг панорамали ойналар хонадонни табиий ёруғлик билан таъминлайди, девор ичига йиғиладиган мебеллар эса ортиқча жой эгалламасдан қулайлик яратади.

Митти уй ичида музлаткич, раковина, индукцион плита ҳамда идиш-товоқлар учун шкафлар билан жиҳозланган ошхона мавжуд. Шунингдек, душ ва ҳожатхонаси бўлган алоҳида ювиниш хонаси ҳамда икки киши учун мўлжалланган шинам ётоқ жойи ҳам ташкил этилган. Барча маиший техника воситалари тўлиқ электр энергиясида ишлайди.

Derazali yog'och interyerda yotoq, stol va shkaflar joylashgan.

Уйнинг асосий қисми сифатли ёғочдан қурилган бўлиб, деворлари қишда иссиқни, ёзда эса салқинликни сақлаб қолувчи замонавий изоляция материаллари билан қопланган. Очиладиган ойналарга чивин тўрлари ва жалюзилар ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, уй харидорнинг хоҳишига қараб жиҳозланади ва унда нафақат ёзги таътил даврида, балки қишнинг совуқ кунларида ҳам бемалол яшаш мумкин.

Ҳозирда компания ушбу модел учун буюртмаларни қабул қилишни бошлаган. eBoho Go митти уйининг бошланғич нархи тахминан 39 440 АҚШ долларини ташкил этади. Ишлаб чиқарувчилар уни ўз тоифасидаги энг ихчам, тежамкор ва тўлиқ электр энергиясида ишлайдиган замонавий ечимлардан бири сифатида баҳоламоқда.

American EscapeeBoho Go
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди