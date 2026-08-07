Ичига ҳамма нарса сиғган 4,6 метрли уй тақдим этилди
Американинг Эскапе компанияси майдони 11 квадрат метр, узунлиги 4,6 метр бўлган эБоҳо Го номли ғилдиракли митти уйни тақдим этди. Уйда ошхона, душ ва ҳожатхонага эга алоҳида ювиниш хонаси ҳамда икки кишилик ётоқ жойи мавжуд. У доимий яшаш, меҳмон уйи, шахсий офис ёки ижарага бериладиган турар жой сифатида ишлатилиши мумкин, барча маиший техника воситалари эса электр энергиясида ишлайди.
Американинг Escape компанияси eBoho Go номли янги авлод митти уйини оммага тақдим қилди. Майдони атиги 11 квадрат метрни ташкил этишига қарамай, ушбу ғилдиракли уй ичида шинам ошхона, ювиниш хонаси ва икки кишилик кароват учун жой ажратилган. Янги моделдан нафақат доимий яшаш, балки меҳмон уйи, шахсий офис ёки ижарага бериладиган турар жой сифатида ҳам самарали фойдаланиш мумкин.
Ушбу ғилдиракли уй икки ўқли махсус тиркама устига қурилган бўлиб, унинг умумий узунлиги бор-йўғи 4,6 метрни ташкил этади. Ҳажми жуда ихчам бўлишига қарамай, муҳандислар ҳар бир сантиметр майдондан максимал даражада унумли фойдаланишга ҳаракат қилган. Деворларга ўрнатилган кенг панорамали ойналар хонадонни табиий ёруғлик билан таъминлайди, девор ичига йиғиладиган мебеллар эса ортиқча жой эгалламасдан қулайлик яратади.
Митти уй ичида музлаткич, раковина, индукцион плита ҳамда идиш-товоқлар учун шкафлар билан жиҳозланган ошхона мавжуд. Шунингдек, душ ва ҳожатхонаси бўлган алоҳида ювиниш хонаси ҳамда икки киши учун мўлжалланган шинам ётоқ жойи ҳам ташкил этилган. Барча маиший техника воситалари тўлиқ электр энергиясида ишлайди.
Уйнинг асосий қисми сифатли ёғочдан қурилган бўлиб, деворлари қишда иссиқни, ёзда эса салқинликни сақлаб қолувчи замонавий изоляция материаллари билан қопланган. Очиладиган ойналарга чивин тўрлари ва жалюзилар ўрнатилган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, уй харидорнинг хоҳишига қараб жиҳозланади ва унда нафақат ёзги таътил даврида, балки қишнинг совуқ кунларида ҳам бемалол яшаш мумкин.
Ҳозирда компания ушбу модел учун буюртмаларни қабул қилишни бошлаган. eBoho Go митти уйининг бошланғич нархи тахминан 39 440 АҚШ долларини ташкил этади. Ишлаб чиқарувчилар уни ўз тоифасидаги энг ихчам, тежамкор ва тўлиқ электр энергиясида ишлайдиган замонавий ечимлардан бири сифатида баҳоламоқда.
…