«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади

·80·Дунё
«Бу шахмат ўйини»: Трамп Эронни мағлуб этишнинг янги режасини очиқлади
Қисқача

Доналд Трамп Эронни ҳарбий тўқнашувдан кўра иқтисодий босим, санксиялар ва денгиз блокадаси орқали жиловлаш режасини маълум қилди. Унинг айтишича, Эрон оғир молиявий инқирозда қолган, инфляция кучайган ва ҳатто ҳарбийларига маош тўлашга ҳам пули етмаяпти. Трамп нефт нархининг баррелига 75 доллардан сал кўпроқ тушганини америкалик истеъмолчилар учун ютуқ деб баҳолади.

АҚШ Президенти Дональд Трамп Теҳронга нисбатан олиб борилаётган сиёсат, иқтисодий босим ва Эрондаги оғир молиявий инқироз ҳақида «Axios» нашрига берган эксклюзив интервьюсида очиқ-один фикр билдирди.

Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, Вашингтон Эрон билан тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувдан кўра, иқтисодий жиҳатдан жиловлаш ва шахмат ўйинидек пухта ўйланган тактикага таянмоқда.

«Эроннинг пули йўқ, улар жуда оғир аҳволда»

Дональд Трамп Эрон атрофидаги вазиятни кузатиб бораётгани ва Теҳронга қарши иқтисодий санкциялар ўз самарасини бераётганини алоҳида қайд этди:

«Биз Эрон билан хотиржамлик билан, кескинликни кучайтирмасдан ишлаяпмиз. Улар билан ярим юрак билан музокара олиб бормоқдамиз ва шунчаки Эронни улкан инфляция ҳамда пулсиз қолганини кузатмоқдамиз.

Эрон жуда ёмон иқтисодий аҳволда ва ҳатто ўз ҳарбийларига маош тўлашга ҳам пули қолмаган», — деди АҚШ Президенти.

Трамп бу ҳолатни тўғридан-тўғри АҚШнинг қатъий ҳаракатлари ва хусусан, денгиз блокадаси билан боғлади. Унинг сўзларига кўра, айнан ушбу чекловлар Эроннинг молиявий инқирозини янада чуқурлаштирган.

Ҳарбий зарбадан воз кечиш ва нефть нархлари

Эътиборли жиҳати шундаки, бир неча кун олдин Дональд Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий ҳаракатларни қайта бошлашга буйруқ беришга мойил эди. Бироқ кейинчалик у куч ишлатиш ғоясидан воз кечиб, эътиборни иқтисодий босимга қаратди.

Шунингдек, АҚШ раҳбари жаҳон бозорида нефть нархи пасайганини (баррелига 75 доллардан сал кўпроқ) америкалик истеъмолчилар учун катта ютуқ сифатида баҳолади:

«Ҳамма нарса яхши бўлади. Ҳамма нарса доим шундай бўлади. Бу шунчаки шахмат ўйинига ўхшайди», — дея хулоса қилди Трамп.

Теҳроннинг жавоби: Музокаралар шарти

Ўз навбатида, Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Арагчи Вашингтоннинг позициясига муносабат билдирди.

Унинг таъкидлашича, АҚШ томони аввал имзоланган ўзаро англашув меморандумини бузишни тўхтатмагунича, Теҳрон Вашингтон билан ҳеч қандай тўғридан-тўғри музокаралар олиб бормайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Дональд ТрампЭронАҚШАббос АрақчиАксиос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиДенгиз тубидан 162 йиллик машҳур пиво топилдиБугун, 13:30Сицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиСицилия соҳилларида 2000 йиллик сирли кема топилдиБугун, 13:169 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлдиБугун, 12:50Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиЗеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташландиБугун, 11:52«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёнотиБугун, 11:04«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирди«Россиянинг заифлашишини кутманг»: Вучич Европани сулҳ тузишга чақирдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди