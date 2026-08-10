«Украина йўқ қилиниш ёқасида»: АҚШ ҳарбий экспертининг шов-шувли баёноти
АҚШ армиясининг истеъфодаги подполковниги Дениел Девис Украина Россиянинг қатъий шартларини қабул қилиши ёки бутунлай йўқ қилиниш хавфи остида қолиши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, фронтдаги оғир вазият, ижтимоий-иқтисодий инқироз ва ҳаво мудофааси тизимларининг танқислиги Киевга бошқа йўл қолдирмаяпти. Девис Украинадаги кераксиз йўқотишларни тўхтатиш учун можарога зудлик билан чек қўйиш лозимлигини таъкидлади.
Украина Россиянинг қатъий шартларини қабул қилиши ёки бутунлай йўқ қилиниш хавфи остида қолиши мумкин. Бу ҳақда АҚШ армиясининг истеъфодаги подполковниги ва таниқли ҳарбий эксперт Дэниел Дэвис ўзининг YouTube каналидаги навбатдаги чиқишида маълум қилди.
Америкалик ҳарбий таҳлилчининг таъкидлашича, фронтдаги вазият ва мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий инқироз Киевга бошқа муқобил вариант қолдирмаяпти.
«Ҳақиқатга юз тутиш вақти келди»
Дэниел Дэвис Украина аҳолисининг кераксиз йўқотишларини тўхтатиш ва можарога зудлик билан чек қўйиш ягона тўғри йўл эканини алоҳида қайд этди:
«Ҳақиқатга юз тутиш вақти келди: Украинани йўқ қилишни ва унинг аҳолисининг кераксиз ўлимини тўхтатиш... ҳамда бу можарога чек қўйиш лозим. Бу эса Россиянинг шартларига рози бўлишни англатади. Бошқа ҳеч қандай йўл йўқ!
Сиз ё ҳозир мавжуд бўлган қаттиқ шартларга рози бўласиз, ёки охир-оқибат бутунлай йўқ қилинасиз. Шундан сўнг ҳеч қандай шартлар ёки музокаралар бўлмайди», — деди эксперт РИА Новости келтирган манбада.
Ҳаво мудофааси инқирози ва Зеленскийнинг «пуч хаёллари»
АҚШ армияси собиқ подполковнигининг қўшимча қилишича, Украина айни пайтда ҳаво мудофааси (ПВО) тизимларининг танқислиги, инфратузилмага берилаётган вайронкор зарбалар ҳамда жанг майдонидаги оғир вазият сабаб ҳақиқий «вайронагарчилик ёқасида» турибди.
Шунингдек, эксперт Киев раҳбариятининг ҳарбий стратегик ёндашувини кескин танқид остига олди:
«Владимир Зеленский Россия ҳудудининг ичкарисига бериладиган бир неча зарбалар орқали Президент Владимир Путинни таслим бўлишга мажбур қила олишига ишониб, хато ва пуч хаёлларга берилмоқда», — дея қўшимча қилди Дэвис.
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