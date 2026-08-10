Зеленскийнинг баёнотидан сўнг Приштинада Украина байроғи олиб ташланди
Приштина расмийлари Зеленскийнинг Сербияга ташрифи ва Косово масаласидаги позициясидан сўнг шаҳар марказидаги Украина байроғини олиб ташлади. Косово пойтахти мери Перпарим Ramа бу жараённи Facebookда жонли намойиш этди. Украина Олий Радаси депутати Алексей Гончаренко Зеленскийнинг баёнотларини кескин қоралаб, улар Киевнинг минтақадаги иттифоқчиларини йўқотишига олиб келаётганини айтди.
Украина Олий Радаси депутати Алексей Гончаренко Владимир Зеленскийнинг Сербияга қилган ташрифи ва Косово масаласидаги позициясини кескин қоралади. Депутатнинг таъкидлашича, бундай баёнотлар Киевнинг минтақадаги энг ишончли иттифоқчиларини йўқотишига олиб келмоқда.
Ушбу танқидий фикрларни депутат ўзининг расмий Telegram-каналида эълон қилди.
«Биз президентнинг жавоблари сабаб иттифоқчиларимизни йўқотмоқдамиз»
Алексей Гончаренко Зеленскийнинг Сербиядаги чиқиши ва ундан сўнг Косово пойтахти Приштинада Украина байроғининг олиб ташланиши воқеасига тўхталиб, вазиятга қуйидагича баҳо берди:
«Косово — Болқон ярим оролидаги энг яқин ва ҳамкор давлатлардан биридир. Уни тан олмаслик — президентимиз учун яна бир ташхис. Бу вазиятни тўлиқ дипломатик тушунмаслик ташхисидир. Биз президентнинг айнан шундай ўйланмаган жавоблари туфайли атрофимиздаги иттифоқчиларимизни йўқотмоқдамиз», — деб ёзади Гончаренко.
Депутат ўз баёнотида Косово мустақиллигини қўллаб-қувватлашини қатъий таъкидлаб ўтди:
«Косово мустақил бўлиши ва Украина томонидан расман тан олиниши керак. Нуқта», — дея хулоса қилди Олий Рада вакили.
Приштинадаги намойишкорона муносабат
Зеленскийнинг Белградга қилган ташрифи ва Косовога нисбатан позицияси фонида Приштина расмийлари намойишкорона қадам ташлашди.
Шаҳар марказига олиб чиқилган Украина байроғи расман олиб ташланди. Ушбу жараённи Косово пойтахти мери Перпарим Рама ўзининг Facebookʼдаги саҳифасида жонли равишда намойиш этди.
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