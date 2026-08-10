Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқда

·29·Техно
Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқда
Қисқача

Хитойнинг истеъмол тоифасидаги видеокузатув камералари бозори илк бор қисқариб, жорий йилнинг биринчи ярмида 25,54 миллион дона қурилма сотилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 8,9 фоиз камдир. Ишлаб чиқарувчиларнинг умумий тушуми 4,8 фоизга камайиб, 5,4 миллиард юанни ташкил этди, бунга йирик шаҳарлардаги бозор тўйиниши, янги таъмирланаётган хонадонлар сонининг қисқариши ва қурилмаларнинг узоқ хизмат қилиши сабаб бўлди.

Хитойнинг истеъмол тоифасидаги видеокузатув камералари бозори илк бор пасайиш тенденциясига юз тутди. Шаҳар уйларининг мазкур қурилмалар билан тўйиниши ҳамда жиҳозларнинг хизмат қилиш муддати узайгани ушбу йўналишдаги умумий кўрсаткичларнинг пасайишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Рунто Течнологй таҳлилий агентлиги маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар таҳлилига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Хитой бозорида жами 25,54 миллион дона видеокузатув камераси сотилган. Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 8,9 фоизга камдир. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчиларнинг умумий тушуми ҳам 4,8 фоизга қисқариб, 5,4 миллиард юанни ташкил этган.

Бозорнинг секинлашиш сабаблари ва янги талаб

Саноатдаги пасайишнинг асосий омилларидан бири сифатида йирик шаҳарларда бозорнинг тўйиниб қолгани кўрсатилмоқда. Хусусан, йирик метрополлардаги хонадонларда видеокузатув воситаларининг тарқалиш даражаси деярли 50 фоизга яқинлашиб қолган. Шунингдек, янги таъмирланаётган хонадонлар ҳажмининг қисқариши ҳам ўз таъсирини ўтказди.

Айни пайтда бозордаги янги талаб асосан кичик шаҳарчалар ҳисобига шаклланмоқда. Қолаверса, истеъмолчилар эскирган қурилмаларни янгиларига алмаштиришга ўтишган. Ўртача ҳисобда мазкур турдаги технологияларнинг ишлаш сикли учдан беш йилгача давом этиши боис, алмаштириш жараёни маълум вақт талаб этади.

Етакчи брендлар ва рақобат муҳити

Онлайн бозор натижаларига кўра, Xiaomi компанияси етакчилик мавқеини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Унинг сотувдаги улуши 13,4 фоизни, тушумдаги улуши эса 12,6 фоизни ташкил этди. Кучли учликдан Эзвиз ҳамда Ҳиквисион брендлари мос равишда 10,6 ва 10,4 фоизлик кўрсаткичлар билан жой олди.

Шунингдек, тўртинчи ўринни Қиаоан бренди эгаллади. Маълумотларга кўра, мазкур тўртта йирик компаниянинг умумий бозор улуши 41,4 фоизни ташкил этган бўлиб, бир йил ичида 4,7 фоиз пунктга қисқарган. Бу эса бозорда рақобат кучайиб, бошқа кичик ўйинчилар ҳам ўз улушига эга бўлаётганини кўрсатади.

Қийин шароитларга қарамай, Xiaomi ўз маҳсулотлар қаторини фаол равишда кенгайтирмоқда. Хусусан, жорий йилнинг март ойида компания симли интернет ва доимий электр таъминоти мавжуд бўлмаган жойларда фойдаланишга мўлжалланган илк 4G технологиясини қўллаб-қувватловчи ташқи кузатув камерасини тақдим этган эди.

XiaomiВидеокузатувХитой бозориТехнологияРунто Течнологй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаКАЛБ электромобиллар аккумуляторлари сифатини кескин оширмоқдаБугун, 17:29Сунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаСунъий интеллект микрочипларни қизишдан сақлайдиган янги материалларни қидирмоқдаБугун, 17:24Google Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиGoogle Play иловалар дўконида Venmo тўлов тизими ишга тушдиБугун, 17:23Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаSpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқдаБугун, 16:27Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди