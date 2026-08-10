Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқда
Хитойнинг истеъмол тоифасидаги видеокузатув камералари бозори илк бор қисқариб, жорий йилнинг биринчи ярмида 25,54 миллион дона қурилма сотилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 8,9 фоиз камдир. Ишлаб чиқарувчиларнинг умумий тушуми 4,8 фоизга камайиб, 5,4 миллиард юанни ташкил этди, бунга йирик шаҳарлардаги бозор тўйиниши, янги таъмирланаётган хонадонлар сонининг қисқариши ва қурилмаларнинг узоқ хизмат қилиши сабаб бўлди.
Хитойнинг истеъмол тоифасидаги видеокузатув камералари бозори илк бор пасайиш тенденциясига юз тутди. Шаҳар уйларининг мазкур қурилмалар билан тўйиниши ҳамда жиҳозларнинг хизмат қилиш муддати узайгани ушбу йўналишдаги умумий кўрсаткичларнинг пасайишига сабаб бўлди. Бу ҳақда Рунто Течнологй таҳлилий агентлиги маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар таҳлилига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида Хитой бозорида жами 25,54 миллион дона видеокузатув камераси сотилган. Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 8,9 фоизга камдир. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчиларнинг умумий тушуми ҳам 4,8 фоизга қисқариб, 5,4 миллиард юанни ташкил этган.
Бозорнинг секинлашиш сабаблари ва янги талабСаноатдаги пасайишнинг асосий омилларидан бири сифатида йирик шаҳарларда бозорнинг тўйиниб қолгани кўрсатилмоқда. Хусусан, йирик метрополлардаги хонадонларда видеокузатув воситаларининг тарқалиш даражаси деярли 50 фоизга яқинлашиб қолган. Шунингдек, янги таъмирланаётган хонадонлар ҳажмининг қисқариши ҳам ўз таъсирини ўтказди.
Айни пайтда бозордаги янги талаб асосан кичик шаҳарчалар ҳисобига шаклланмоқда. Қолаверса, истеъмолчилар эскирган қурилмаларни янгиларига алмаштиришга ўтишган. Ўртача ҳисобда мазкур турдаги технологияларнинг ишлаш сикли учдан беш йилгача давом этиши боис, алмаштириш жараёни маълум вақт талаб этади.
Етакчи брендлар ва рақобат муҳитиОнлайн бозор натижаларига кўра, Xiaomi компанияси етакчилик мавқеини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Унинг сотувдаги улуши 13,4 фоизни, тушумдаги улуши эса 12,6 фоизни ташкил этди. Кучли учликдан Эзвиз ҳамда Ҳиквисион брендлари мос равишда 10,6 ва 10,4 фоизлик кўрсаткичлар билан жой олди.
Шунингдек, тўртинчи ўринни Қиаоан бренди эгаллади. Маълумотларга кўра, мазкур тўртта йирик компаниянинг умумий бозор улуши 41,4 фоизни ташкил этган бўлиб, бир йил ичида 4,7 фоиз пунктга қисқарган. Бу эса бозорда рақобат кучайиб, бошқа кичик ўйинчилар ҳам ўз улушига эга бўлаётганини кўрсатади.
Қийин шароитларга қарамай, Xiaomi ўз маҳсулотлар қаторини фаол равишда кенгайтирмоқда. Хусусан, жорий йилнинг март ойида компания симли интернет ва доимий электр таъминоти мавжуд бўлмаган жойларда фойдаланишга мўлжалланган илк 4G технологиясини қўллаб-қувватловчи ташқи кузатув камерасини тақдим этган эди.
…