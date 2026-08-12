Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайди

·0·Техно
Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайди

Россиянинг йирик Wildberries маркетплейсида дронлар ҳужуми билан боғлиқ воқеалардан кейин платформадаги реклама фаоллиги сезиларли даражада камайди. Коммерсант' нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат маҳсулотларни илгари суриш ва сотув ҳажмини таъминлаш жараёнига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дигитал Будгет реклама агентлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг июль ойида тўғридан-тўғри баннерли тарғибот учун қилинган харажатлар июн ойига нисбатан нақ 63 фоизга қисқарган. Мутахассислар буни савдо майдончасидаги ассортиментга кириш имкониятларининг чеклангани билан изоҳламоқдалар.

Реклама бюджетларининг музлатилиши

Етакчи реклама агентликларининг қайд этишича, кўплаб компаниялар ўзларининг маркетинг бюджетларини тўлиқ музлатиб қўйган ёки тарғибот учун ажратиладиган инвестицияларни сезиларли даражада камайтирган. Бу ҳолат айниқса ФМКГ (кундалик истеъмол моллари), фармацевтика, маиший техника ҳамда электроника йўналишларида яққол кўзга ташланмоқда.

Шунингдек, платформа ичидаги товарларни тарғиб қилиш учун ишлатиладиган ички кликк-ин-инвентарига бўлган талаб ҳам сезиларли даражада пасайди. Натижада, ҳар мингта кўрсатиш учун белгиланган нарх (КПМ) тоифасига қараб тахминан 10–15 фоизга арзонлашган.

Маркетплейс ва экспертлар муносабати

Wildberries вакиллари реклама тарғиботи ҳажми ўзгарганини тан олишади, бироқ тарқатилаётган хабарлардаги миқёслар бўрттириб кўрсатилганини таъкидлашмоқда. Компания тушунтиришича, ҳозирда сотувчилар ўзларининг молиявий моделларини қайта кўриб чиқиб, юзага келган вазиятнинг бизнесга таъсирини баҳоламоқда.

Селлерсларни қўллаб-қувватлаш мақсадида маркетплейс аллақачон икки босқичли промо-бонусларни ҳисоблаб чиққан бўлиб, улардан товарларни тарғиб қилиш учун фойдаланиш мумкин. Шунга қарамай, мазкур реклама майдончаси бозордаги энг йирик каналлардан бири бўлиб қолмоқда — Россияда э-ритейл медиа ҳажми 2025-йилда 580 миллиард рублга етиши кутилмоқда.

WildberriesРекламаЭ-коммерсеДронлар ҳужумиМаркетплейс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиҲиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилдиБугун, 09:59Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиNASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиБугун, 08:22Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди