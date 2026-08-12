Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайди
Россиянинг йирик Wildberries маркетплейсида дронлар ҳужуми билан боғлиқ воқеалардан кейин платформадаги реклама фаоллиги сезиларли даражада камайди. Коммерсант' нашрининг хабар беришича, ушбу ҳолат маҳсулотларни илгари суриш ва сотув ҳажмини таъминлаш жараёнига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дигитал Будгет реклама агентлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг июль ойида тўғридан-тўғри баннерли тарғибот учун қилинган харажатлар июн ойига нисбатан нақ 63 фоизга қисқарган. Мутахассислар буни савдо майдончасидаги ассортиментга кириш имкониятларининг чеклангани билан изоҳламоқдалар.
Реклама бюджетларининг музлатилишиЕтакчи реклама агентликларининг қайд этишича, кўплаб компаниялар ўзларининг маркетинг бюджетларини тўлиқ музлатиб қўйган ёки тарғибот учун ажратиладиган инвестицияларни сезиларли даражада камайтирган. Бу ҳолат айниқса ФМКГ (кундалик истеъмол моллари), фармацевтика, маиший техника ҳамда электроника йўналишларида яққол кўзга ташланмоқда.
Шунингдек, платформа ичидаги товарларни тарғиб қилиш учун ишлатиладиган ички кликк-ин-инвентарига бўлган талаб ҳам сезиларли даражада пасайди. Натижада, ҳар мингта кўрсатиш учун белгиланган нарх (КПМ) тоифасига қараб тахминан 10–15 фоизга арзонлашган.
Маркетплейс ва экспертлар муносабатиWildberries вакиллари реклама тарғиботи ҳажми ўзгарганини тан олишади, бироқ тарқатилаётган хабарлардаги миқёслар бўрттириб кўрсатилганини таъкидлашмоқда. Компания тушунтиришича, ҳозирда сотувчилар ўзларининг молиявий моделларини қайта кўриб чиқиб, юзага келган вазиятнинг бизнесга таъсирини баҳоламоқда.
Селлерсларни қўллаб-қувватлаш мақсадида маркетплейс аллақачон икки босқичли промо-бонусларни ҳисоблаб чиққан бўлиб, улардан товарларни тарғиб қилиш учун фойдаланиш мумкин. Шунга қарамай, мазкур реклама майдончаси бозордаги энг йирик каналлардан бири бўлиб қолмоқда — Россияда э-ритейл медиа ҳажми 2025-йилда 580 миллиард рублга етиши кутилмоқда.
…