Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилди

·0·Техно
Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилди

Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш хизматларининг жадал ривожланиши фонида электромобиллик соҳасида фаолият юритувчи Юлу стартсапи 93 миллион доллар миқдорида янги молиялаштириш босқичини муваффақиятли якунлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Бенгалуру шаҳрида жойлашган ушбу компания етказиб бериш хизмати ҳайдовчиларига транспорт воситасини сотиб олиш мажбуриятисиз, ҳафталик обуна асосида электр скутерларни таклиф этиб келмоқда. Ушбу молиявий ёрдам курерлик ва логистика бозоридаги кескин ўсиш талабларини қондиришга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Юлу паркида 50 мингга яқин электр транспорт воситаси мавжуд бўлиб, улар ҳафтасига қарийб 1,6 миллион миля масофани босиб ўтади ва кунига 750 мингдан ортиқ етказиб бериш амалиётини таъминлайди. Янги жалб этилган маблағлар эвазига компания ўз паркини келгуси икки йил ичида 200 мингта велосипедга етказишни ҳамда турли логистика вазифалари учун мўлжалланган тезкорроқ электр транспорт воситаларини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда.

Молиялаштириш босқичи ва келгусидаги режа

Сериес К деб номланган ушбу молиялаштириш босқичи ГEФ Капитал Партнерс бошчилигидаги 63 миллион долларлик акциялар ва 30 миллион долларлик қарз маблағларини ўз ичига олди. Стартсап асосчиси ва бош директори Амит Гуптанинг интервюсида таъкидлашича, маблағнинг тахминан 5,5 миллион доллари фонд фаолияти якунланиб бораётган бошланғич инвесторларнинг улушларини сотиб олишга йўналтирилган. Келишувдан сўнг Юлу компаниясининг қиймати тахминан 170 миллион долларни ташкил этгани хабар қилинди.

Аввалги инвесторлар қаторидаги Бажаж Ауто ва Магна Интернатионал компаниялари ўзларининг устунлик ҳуқуқларидан воз кечгани сабабли ушбу раундда қатнашмади, бу эса ГEФ компаниясига ўзига керакли улушни қўлга киритиш имконини берди. Гупта мазкур босқич компаниянинг фонд биржасига чиқишидан (IPO) олдинги сўнгги акцияларни молиялаштириш босқичи бўлишини, келгусидаги парк кенгайтириш ишлари асосан қарз ва лизинг маблағлари эвазига амалга оширилишини билдирди. Шунингдек, компания жорий молиявий йилда ЭБИТДА бўйича ижобий натижага эришгач, келгуси йилда фоизлар ва солиқлардан олдинги фойдалилик босқичига чиқишни мақсад қилган.

Тезкор тижорат талаблари ва янги Юлу Эхпресс модели

2017 йилда шаҳар йўловчилари учун велосипед алмашиш хизмати сифатида ташкил этилган Юлу, КОВИД-19 пандемияси даврида озиқ-овқат ва кундалик маҳсулотларни етказиб беришга талаб кескин ошгани сабабли ўзининг асосий имкониятини топди. Ҳозирда компания даромадининг қарийб 95 фоизи гиг-иқтисодиёт ишчиларига электр велосипедларни ҳафталик обуна асосида ижарага беришдан шаклланмоқда, қолган қисми эса Бенгалуру шаҳридаги станцияларга асосланган ижара хизматидан тушади. Стартсап охир-оқибат истеъмолчиларга тўғридан-тўғри велосипед сотиш режасидан воз кечди.

Ўсишнинг навбатдаги босқичини таъминлаш мақсадида Юлу тўғридан-тўғри Юлу Эхпресс деб номланган тўлиқ ўлчамли ва юқори тезликдаги электр скутерни жорий этмоқда. Ушбу транспорт воситаси узоқроқ масофага э-коммерция етказиб бериш, мото-такси ва экспресс почта хизматлари учун мўлжалланган бўлиб, улар аввалги секинроқ парк қамраб ололмаган йўналишларни ҳам ўз ичига олади. Режалаштирилган 200 минг дона транспорт воситасидан тахминан учдан бир қисми айнан ушбу янги моделдан иборат бўлиши кутилмоқда.

ЮлуЭлектр транспортСтартапҲиндистонИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиБугун, 09:51Яндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиЯндекс Пей иловаси App Storeдан ўчириб ташландиБугун, 09:20NASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиNASA Ҳиндистонни Ойсимон базани яратишга таклиф қилдиБугун, 08:22Чуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиЧуви навбатдаги ноутбукида харидорларни алдагани маълум бўлдиБугун, 06:28Fairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиFairphone 6+ смартфони суратга олинди ва унинг техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 05:56Стеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиСтеам Мачине ихчам компьютерига қувватли Radeon RX 9070 ХТ уландиБугун, 05:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди