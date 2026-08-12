Ҳиндистоннинг Юлу стартсапи электр велосипедлар паркини кенгайтириш учун 93 миллион доллар маблағ жалб қилди
Ҳиндистонда тезкор етказиб бериш хизматларининг жадал ривожланиши фонида электромобиллик соҳасида фаолият юритувчи Юлу стартсапи 93 миллион доллар миқдорида янги молиялаштириш босқичини муваффақиятли якунлади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Бенгалуру шаҳрида жойлашган ушбу компания етказиб бериш хизмати ҳайдовчиларига транспорт воситасини сотиб олиш мажбуриятисиз, ҳафталик обуна асосида электр скутерларни таклиф этиб келмоқда. Ушбу молиявий ёрдам курерлик ва логистика бозоридаги кескин ўсиш талабларини қондиришга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Юлу паркида 50 мингга яқин электр транспорт воситаси мавжуд бўлиб, улар ҳафтасига қарийб 1,6 миллион миля масофани босиб ўтади ва кунига 750 мингдан ортиқ етказиб бериш амалиётини таъминлайди. Янги жалб этилган маблағлар эвазига компания ўз паркини келгуси икки йил ичида 200 мингта велосипедга етказишни ҳамда турли логистика вазифалари учун мўлжалланган тезкорроқ электр транспорт воситаларини бозорга чиқаришни режалаштирмоқда.
Молиялаштириш босқичи ва келгусидаги режаСериес К деб номланган ушбу молиялаштириш босқичи ГEФ Капитал Партнерс бошчилигидаги 63 миллион долларлик акциялар ва 30 миллион долларлик қарз маблағларини ўз ичига олди. Стартсап асосчиси ва бош директори Амит Гуптанинг интервюсида таъкидлашича, маблағнинг тахминан 5,5 миллион доллари фонд фаолияти якунланиб бораётган бошланғич инвесторларнинг улушларини сотиб олишга йўналтирилган. Келишувдан сўнг Юлу компаниясининг қиймати тахминан 170 миллион долларни ташкил этгани хабар қилинди.
Аввалги инвесторлар қаторидаги Бажаж Ауто ва Магна Интернатионал компаниялари ўзларининг устунлик ҳуқуқларидан воз кечгани сабабли ушбу раундда қатнашмади, бу эса ГEФ компаниясига ўзига керакли улушни қўлга киритиш имконини берди. Гупта мазкур босқич компаниянинг фонд биржасига чиқишидан (IPO) олдинги сўнгги акцияларни молиялаштириш босқичи бўлишини, келгусидаги парк кенгайтириш ишлари асосан қарз ва лизинг маблағлари эвазига амалга оширилишини билдирди. Шунингдек, компания жорий молиявий йилда ЭБИТДА бўйича ижобий натижага эришгач, келгуси йилда фоизлар ва солиқлардан олдинги фойдалилик босқичига чиқишни мақсад қилган.
Тезкор тижорат талаблари ва янги Юлу Эхпресс модели2017 йилда шаҳар йўловчилари учун велосипед алмашиш хизмати сифатида ташкил этилган Юлу, КОВИД-19 пандемияси даврида озиқ-овқат ва кундалик маҳсулотларни етказиб беришга талаб кескин ошгани сабабли ўзининг асосий имкониятини топди. Ҳозирда компания даромадининг қарийб 95 фоизи гиг-иқтисодиёт ишчиларига электр велосипедларни ҳафталик обуна асосида ижарага беришдан шаклланмоқда, қолган қисми эса Бенгалуру шаҳридаги станцияларга асосланган ижара хизматидан тушади. Стартсап охир-оқибат истеъмолчиларга тўғридан-тўғри велосипед сотиш режасидан воз кечди.
Ўсишнинг навбатдаги босқичини таъминлаш мақсадида Юлу тўғридан-тўғри Юлу Эхпресс деб номланган тўлиқ ўлчамли ва юқори тезликдаги электр скутерни жорий этмоқда. Ушбу транспорт воситаси узоқроқ масофага э-коммерция етказиб бериш, мото-такси ва экспресс почта хизматлари учун мўлжалланган бўлиб, улар аввалги секинроқ парк қамраб ололмаган йўналишларни ҳам ўз ичига олади. Режалаштирилган 200 минг дона транспорт воситасидан тахминан учдан бир қисми айнан ушбу янги моделдан иборат бўлиши кутилмоқда.
…