Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришди

·47·Спорт
Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришди
Қисқача

Барселона Тоттенхемнинг ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро вакиллари билан дастлабки алоқаларни ўрнатди. Каталония клуби Жюл Кунде учун Арсенал ва Микел Артета қизиқиши кучайгани сабабли ҳимоядаги эҳтимолий йўқотишларга тайёргарлик кўрмоқда. 26 ёшли Педро Порро Тоттенхем билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаган ва клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби уни муҳим футболчи деб билади.

Испаниянинг Барселона клуби ҳимоя чизиғидаги кутилган ўзгаришларга тайёргарлик кўриш мақсадида Тоттенхем ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро вакиллари билан дастлабки алоқаларни ўрнатди. Каталония гранди ўз сафидаги асосий ҳимоячилардан бири Жюл Кунде учун Англиядан қизиқишлар ортиб бораётган бир вақтда трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳимоядаги эҳтимолий ўзгаришлар ва Арсенал қизиқиши

Метро нашри ва испаниялик таниқли журналист Жерар Ромеронинг Жижантес лойиҳасига таяниб хабар беришича, Барселона раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин юзага келиши мумкин бўлган йўқотишларнинг олдини олишга уринмоқда. Хусусан, Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Франция терма жамоаси аъзоси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олишни жуда истамоқда. Гарчи Кунде ҳозирча кетиш истагини билдирмаган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги ноаниқлик Каталония клубини муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилмоқда.

Жерар Ромеронинг сўзларига кўра, сўнгги кунларда Барселона Педро Порронинг яқин атрофи ва вакиллари билан расман алоқага чиққан. Испаниялик футболчи ҳозирда Тоттенхемнинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири ҳисобланади ва у яқинда Лондон клуби билан узоқ йиллик шартнома имзолаган эди.

Педро Порронинг халқаро майдондаги муваффақиятлари

26 ёшли Педро Порро ўтган мавсумларда Премер-лигада барқарор ва ишончли ўйин намойиш этиб келмоқда. У 2023-йилнинг январ ойида Sporting CP клубидан Тоттенхемга ижарага келиб қўшилган, кейинчалик инглиз клуби уни тўлиқ сотиб олганди. Футболчи Шимолий Америкада ўтган халқаро турнирда ҳам Испания терма жамоаси сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, жаҳон чемпионати ғолиби бўлишга эришди ва турнирдаги ўйинларнинг деярли барчасида асосий таркибда майдонга тушди.

Унинг Лондон клубидаги барқарор ҳаракатлари ва халқаро майдондаги муваффақиятлари Испания грандларининг эътиборини тортди. Бироқ Барселона учун бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки футболчи июль ойида Тоттенхем билан 2031-йилгача мўлжалланган янги фойдали шартномага имзо чеккан эди.

Тоттенхемнинг позицияси

Тоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби Педро Поррони ўзининг тактик тизимининг энг муҳим бўғинларидан бири деб билади. Италян мутахассиси ҳимоячининг ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда бирдек фойдали ҳаракат қилишини юқори баҳолаган.

Педро жамоамиз учун жуда муҳим футболчи, у ҳар икки йўналишда ҳам ўйинга таъсир ўтказа олишини доимий равишда кўрсатиб келмоқда, — деган эди Де Зерби футболчининг шартномаси узайтирилгандан сўнг. Унинг техник маҳоратидан ташқари, мен унинг менталитетини ҳам қадрлайман. У ҳар куни ўрганишга ва ўсишга интилади.

Ҳозирча Барселона фақат дастлабки музокаралар билан чекланган бўлиб, келгусидаги қадамлар Жюл Кунденинг тақдирига ва клубнинг молиявий имкониятларига боғлиқ бўлади.

БарселонаПедро ПорроЖюл КундеТоттенхемАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Гиннес китобида янги сенсация: футболчи оламшумул рекордга қандай эришди?Бугун, 11:29Энсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиЭнсо Мареска Эрлинг Холанд қоидаси ва Манчестер Сити ҳақида гапирдиБугун, 11:18Барселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБарселона ҳужумчиси оғир жароҳат туфайли трансферини бой бердиБугун, 11:15Лионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиЛионель Месси отасининг вафоти сабабли вақтинча сафдан чиқдиБугун, 10:39PSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиPSJ Ферран Торрес трансфери бўйича Барселона билан келишувга эришдиБугун, 09:30АПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиАПЛда трансфер бомбаси: Мареска «Челси» етакчисини "Сити"га олиб келмоқчиБугун, 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади