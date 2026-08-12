Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришди
Барселона Тоттенхемнинг ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро вакиллари билан дастлабки алоқаларни ўрнатди. Каталония клуби Жюл Кунде учун Арсенал ва Микел Артета қизиқиши кучайгани сабабли ҳимоядаги эҳтимолий йўқотишларга тайёргарлик кўрмоқда. 26 ёшли Педро Порро Тоттенхем билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаган ва клуб бош мураббийи Роберто Де Зерби уни муҳим футболчи деб билади.
Испаниянинг Барселона клуби ҳимоя чизиғидаги кутилган ўзгаришларга тайёргарлик кўриш мақсадида Тоттенхем ўнг қанот ҳимоячиси Педро Порро вакиллари билан дастлабки алоқаларни ўрнатди. Каталония гранди ўз сафидаги асосий ҳимоячилардан бири Жюл Кунде учун Англиядан қизиқишлар ортиб бораётган бир вақтда трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳимоядаги эҳтимолий ўзгаришлар ва Арсенал қизиқишиМетро нашри ва испаниялик таниқли журналист Жерар Ромеронинг Жижантес лойиҳасига таяниб хабар беришича, Барселона раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин юзага келиши мумкин бўлган йўқотишларнинг олдини олишга уринмоқда. Хусусан, Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Франция терма жамоаси аъзоси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олишни жуда истамоқда. Гарчи Кунде ҳозирча кетиш истагини билдирмаган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги ноаниқлик Каталония клубини муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилмоқда.
Жерар Ромеронинг сўзларига кўра, сўнгги кунларда Барселона Педро Порронинг яқин атрофи ва вакиллари билан расман алоқага чиққан. Испаниялик футболчи ҳозирда Тоттенхемнинг энг кўп маош олувчи ўйинчиларидан бири ҳисобланади ва у яқинда Лондон клуби билан узоқ йиллик шартнома имзолаган эди.
Педро Порронинг халқаро майдондаги муваффақиятлари26 ёшли Педро Порро ўтган мавсумларда Премер-лигада барқарор ва ишончли ўйин намойиш этиб келмоқда. У 2023-йилнинг январ ойида Sporting CP клубидан Тоттенхемга ижарага келиб қўшилган, кейинчалик инглиз клуби уни тўлиқ сотиб олганди. Футболчи Шимолий Америкада ўтган халқаро турнирда ҳам Испания терма жамоаси сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, жаҳон чемпионати ғолиби бўлишга эришди ва турнирдаги ўйинларнинг деярли барчасида асосий таркибда майдонга тушди.
Унинг Лондон клубидаги барқарор ҳаракатлари ва халқаро майдондаги муваффақиятлари Испания грандларининг эътиборини тортди. Бироқ Барселона учун бу трансферни амалга ошириш осон кечмайди, чунки футболчи июль ойида Тоттенхем билан 2031-йилгача мўлжалланган янги фойдали шартномага имзо чеккан эди.
Тоттенхемнинг позициясиТоттенхем бош мураббий Роберто Де Зерби Педро Поррони ўзининг тактик тизимининг энг муҳим бўғинларидан бири деб билади. Италян мутахассиси ҳимоячининг ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда бирдек фойдали ҳаракат қилишини юқори баҳолаган.
Педро жамоамиз учун жуда муҳим футболчи, у ҳар икки йўналишда ҳам ўйинга таъсир ўтказа олишини доимий равишда кўрсатиб келмоқда, — деган эди Де Зерби футболчининг шартномаси узайтирилгандан сўнг. Унинг техник маҳоратидан ташқари, мен унинг менталитетини ҳам қадрлайман. У ҳар куни ўрганишга ва ўсишга интилади.
Ҳозирча Барселона фақат дастлабки музокаралар билан чекланган бўлиб, келгусидаги қадамлар Жюл Кунденинг тақдирига ва клубнинг молиявий имкониятларига боғлиқ бўлади.
…