Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилди

·31·Авто
Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилди
Қисқача

AvtoVAZ барча Lada Vesta версияларига «Lada Коннект Старт» телематик тизимини қўшди, автомобиллар нархи эса ўзгармади. Тизим смартфон орқали автомобилнинг жойлашуви, ҳаракатланиши, сўнгги сафарлари ва техник ҳолатини, жумладан аккумулятор заряди, ёқилғи миқдори, қолган масофа, эшиклар ҳолати ҳамда двигател ҳароратини кузатиш имконини беради. Янги автомобиллар харид қилинган дастлабки уч йил давомида хизматнинг барча имкониятлари бепул тақдим этилади.

AvtoVAZ компанияси ўзининг оммабоп Lada Vesta модели учун муҳим янгиланишни жорий этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ушбу автомобилларнинг барча версияларига «Lada Коннект Старт» телемантик тизими қўшилди ва энг муҳими, машиналарнинг нархи ўзгармаган ҳолда қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур тизим ҳайдовчиларга ўз смартфони ёрдамида транспорт воситасининг ҳолатини масофадан туриб назорат қилиш имконини беради. Жумладан, илова орқали автомобилнинг турган жойини кузатиш, унинг ҳаракатланаётганини аниқлаш ҳамда охирги қилинган сафарлар ҳақидаги маълумотларни кўздан кечириш мумкин.

Смартфон орқали тўлиқ назорат

Дастур нафақат географик жойлашувни, балки машинанинг техник ҳолатини ҳам реал вақт режимида кўрсатади. Хусусан, фойдаланувчилар аккумулятор заряд даражаси, бакдаги ёқилғи миқдори ва қолган масофа бўйича ҳисобланган захирани осонгина текшириб олишлари мумкин.

Шунингдек, илова эшиклар ҳамда юкхонанинг ёпиқ ёки очиқлигини, двигател ҳароратини ҳамда унинг ишлаб турганини аниқлаш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай функционаллик автомобилдан бир нечта оила аъзолари ёки ходимлар биргаликда фойдаланганда жуда қўл келади.

Масофадан бошқариш имкониятлари

Янги тизим Lada Vesta машиналарининг базавий жиҳозланишига аллақачон киритилган двигателни масофадан туриб ишга тушириш функцияси билан ҳам чамбарчас боғланган. Бу эса айниқса совуқ об-ҳаво шароитида автомобилни сафарга олдиндан ҳозирлашда катта қулайлик яратади.

Компания қарорига кўра, «Lada Коннект Старт» тизимининг барча имкониятлари янги автомобил харид қилинган дастлабки уч йил давомида бепул тақдим этилади. AvtoVAZ шу тариқа телематик хизматни стандарт жиҳозга айлантириб, харидорларга қўшимча харажатларсиз янада кенгроқ имкониятларни тақдим этмоқда.

Lada VestaAvtoVAZLada Коннект СтартАвтомобиллар янгиликлариАвтомобил технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаБугун, 11:29Volvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиVolvo S90 флагман седанининг Хитойдаги нархи кескин туширилдиБугун, 11:20JLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиJLRнинг собиқ бош дизайнери Жерри Макговерн автомобилсозликка қайтишини маълум қилдиБугун, 10:25Jaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиJaguar ўзининг янги Тйпе 01 электромобили салонини расман намойиш этдиБугун, 05:56Jaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиJaguar компаниясининг янги авлод автомобил интерери ошкор этилдиБугун, 05:24Аион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаАион УТ хетбеки: Хитойлик янги электромобил Европани забт этишга ҳозирланмоқдаБугун, 05:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади