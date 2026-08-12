Lada Vesta автомобиллари учун фойдали функция бепул тақдим этилди
AvtoVAZ барча Lada Vesta версияларига «Lada Коннект Старт» телематик тизимини қўшди, автомобиллар нархи эса ўзгармади. Тизим смартфон орқали автомобилнинг жойлашуви, ҳаракатланиши, сўнгги сафарлари ва техник ҳолатини, жумладан аккумулятор заряди, ёқилғи миқдори, қолган масофа, эшиклар ҳолати ҳамда двигател ҳароратини кузатиш имконини беради. Янги автомобиллар харид қилинган дастлабки уч йил давомида хизматнинг барча имкониятлари бепул тақдим этилади.
AvtoVAZ компанияси ўзининг оммабоп Lada Vesta модели учун муҳим янгиланишни жорий этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ушбу автомобилларнинг барча версияларига «Lada Коннект Старт» телемантик тизими қўшилди ва энг муҳими, машиналарнинг нархи ўзгармаган ҳолда қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур тизим ҳайдовчиларга ўз смартфони ёрдамида транспорт воситасининг ҳолатини масофадан туриб назорат қилиш имконини беради. Жумладан, илова орқали автомобилнинг турган жойини кузатиш, унинг ҳаракатланаётганини аниқлаш ҳамда охирги қилинган сафарлар ҳақидаги маълумотларни кўздан кечириш мумкин.
Смартфон орқали тўлиқ назоратДастур нафақат географик жойлашувни, балки машинанинг техник ҳолатини ҳам реал вақт режимида кўрсатади. Хусусан, фойдаланувчилар аккумулятор заряд даражаси, бакдаги ёқилғи миқдори ва қолган масофа бўйича ҳисобланган захирани осонгина текшириб олишлари мумкин.
Шунингдек, илова эшиклар ҳамда юкхонанинг ёпиқ ёки очиқлигини, двигател ҳароратини ҳамда унинг ишлаб турганини аниқлаш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай функционаллик автомобилдан бир нечта оила аъзолари ёки ходимлар биргаликда фойдаланганда жуда қўл келади.
Масофадан бошқариш имкониятлариЯнги тизим Lada Vesta машиналарининг базавий жиҳозланишига аллақачон киритилган двигателни масофадан туриб ишга тушириш функцияси билан ҳам чамбарчас боғланган. Бу эса айниқса совуқ об-ҳаво шароитида автомобилни сафарга олдиндан ҳозирлашда катта қулайлик яратади.
Компания қарорига кўра, «Lada Коннект Старт» тизимининг барча имкониятлари янги автомобил харид қилинган дастлабки уч йил давомида бепул тақдим этилади. AvtoVAZ шу тариқа телематик хизматни стандарт жиҳозга айлантириб, харидорларга қўшимча харажатларсиз янада кенгроқ имкониятларни тақдим этмоқда.
…