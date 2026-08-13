Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?

·23·Авто
Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?
Қисқача

Автомобил ишлаб чиқаришда роботлар мураккаб қисмларни йиғиш, сканерлаш ва ўлчаш каби такрорий вазифаларни бажарса-да, инсон меҳнатини тўлиқ алмаштира олмайди. Германиянинг Porsche компанияси Лейпцигдаги заводида Панамера ва Macan моделларини ишлаб чиқаришда автоматлаштирилган тизимларни тажрибали техниклар назорати билан уйғунлаштиради.

Автосалонлардаги янги машинани томоша қилаётганда, унинг қандай йиғилгани аксарият харидорларнинг хаёлига ҳам келмайди. Бироқ кейинчалик юзага келиши мумкин бўлган носозликлар бу жараённинг нақадар муҳимлигини эслатиб қўяди. ixbt.com маълумотига кўра, саноат роботлари автомобил ишлаб чиқариш жараёнида ўтган асрнинг 70-йилларидаёқ ўз ўрнини эгаллаган эди. Ҳозирги кунда ҳам замонавий технологиялар автомобилсозлик саноатини тубдан ўзгартирган бўлса-да, баъзи мураккаб жараёнларда инсон иштироки ҳамон ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Германиянинг машҳур Porsche компанияси ўзининг Лейпцигдаги заводида Панамера ва Macan моделларини ишлаб чиқаришда илғор технологиялар ҳамда инсон меҳнатини ўзаро уйғунлаштириб келмоқда. Бу ерда автомобилнинг орқа ўқ қисмини йиғиш ва текшириш жараёни ўта масъулиятли босқич ҳисобланади. Орқа ўқлар ҳайдаш динамикасига, автомобилнинг қулайлиги ва хавфсизлигига бевосита таъсир кўрсатадиган энг мураккаб механик қисмлардан биридир.

Мураккаблик ва сифат назорати

Орқа ўқлар автомобилнинг привод турига қараб турлича мураккабликка эга бўлади. Хусусан, олди приводли моделларда пассив ўқлар ишлатилса, тўла ёки орқа приводли автомобилларда тизим анча мураккаблашади. Электромобилларнинг кириб келиши эса бу жараёнга яна бир қатлам — орқа ўққа ўрнатилган тортиш двигателлари ва тегишли электроника тизимларини қўшди. Натижада сифат назорати ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ вазифага айланди.

Porsche мутахассислари ушбу мураккабликни ҳисобга олиб, автоматлаштирилган якуний назорат тизимини ишлаб чиқдилар. Роботлар такрорланувчи ва зерикарли вазифаларни бажаришда, жумладан, бутун ўқ йиғмасини сканерлашда, улагичларни аниқлашда ва масофаларни ўлчашда муҳим рол ўйнайди. Барча компонентлар дастурда сақланган маълумотларга қадар текшириб чиқилади.

Инсон омилининг ўзгармас ўрни

Назорат жараёнида ҳар бир текширув нуқтаси суратга олинади ва таҳлил қилинади. Олинган тасвир маълумотлари уч йил давомида базада сақланади. Агар келгусида бирон бир носозлик юзага келса, маҳсулот ишлаб чиқарилган пайтдаги ҳолатини осонгина текшириб кўриш мумкин. Бу эса харидорлар кўзи билан кўра олмайдиган, аммо автомобилнинг ишончлилигини таъминлайдиган яширин ва жуда муҳим қадамдир.

Шунга қарамай, сунъий интеллект ва робототехника қанчалик тез ривожланмасин, Porsche мутахассислари инсон меҳнати ҳамон ажралмас қисм эканини таъкидлайдилар. Тажрибали техниклар роботлар билан синхрон тарзда ишлайди ва фақат инсон сезгирлиги ҳамда тажрибасигагина таянадиган вазифаларни бажаради. Масалан, тормоз дискидан чиқадиган энгил ғичирлаш овозини роботлар аниқлай олмайди.

Шу тариқа, замонавий автомобилсозлик саноати максимал даражада автоматлаштирилган бўлса-да, ҳар бир янги машина мукаммалликка эришиши учун ҳалигача анъанавий инсон назорати, яни малакали мутахассиснинг ўткир кўзи ва сезги органлари зарур бўлиб қолмоқда.

PorscheАвтомобилсозликСифатНазоратиТехнологияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29Универсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиУниверсал автомобиллар нима учун кроссоверлардан устун турадиБугун, 10:22Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаЯндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 00:23Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади